इंडोनेशिया के जावा सागर में कैसे पलटा यात्री जहाज? हादसे में 6 की मौत, 130 अब भी लापता

इंडोनेशिया के जावा सागर में खराब मौसम के कारण 243 लोगों को ले जा रही एक पैसेंजर जहाज पलट गई. हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, 107 को बचाया गया जबकि 130 यात्री अभी भी लापता हैं.

जावा सागर में विर्गो ट्रांसपोर्ट 8 जहाज डूबने से 130 लोग अब भी लापता हैं.

बचाव अभियानों के जरिए 107 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है.

कैप्टन ने डूबने से पहले 3 मीटर ऊंची लहरों और जहाज के झुकने की सूचना दी थी.

Indonesian Ferry Capsize Java Sea: इंडोनेशिया के जावा सागर में खराब मौसम के बीच 243 लोगों को ले जा रही एक यात्री जहाज के पलटने से बड़ा हादसा हो गया है. अधिकारियों के अनुसार, इस हादसे में कम से कम छह लोगों की मौत हो चुकी है और 107 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है.

हालांकि, 'वर्गो ट्रांसपोर्ट 8' नामक इस जहाज के संपर्क टूटने के बाद से 130 यात्री अभी भी लापता हैं. इंडोनेशियाई नौसेना, समुद्री पुलिस और राष्ट्रीय खोज एवं बचाव एजेंसी के 280 कर्मियों का एक संयुक्त कार्यबल जहाजों और हेलीकॉप्टरों की मदद से जावा सागर में खोज और बचाव अभियान चला रहा है.

कैसे हुआ हादसा ?

119 मीटर लंबी यह फेरी शनिवार की सुबह 10:33 बजे सुराबाया से रवाना हुई थी और इसे रविवार दोपहर 2:00 बजे साउथ कालीमंतन के बंजारमासिन पहुंचना था, जिसमें 213 पैसेंजर्स और 30 क्रू मेंबर्स सवार थे. अधिकारियों को रविवार की सुबह तड़के 4:10 बजे पहली डिस्ट्रेस रिपोर्ट मिली, जबकि जहाज से अंतिम संपर्क रविवार तड़के लगभग 2:00 बजे बंजारमासिन से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण में हुआ था. दुर्घटना से ठीक पहले एक यात्री ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर समंदर में उठ रही बेहद ऊंची और खौफनाक लहरों का जिक्र करते हुए एक पोस्ट भी डाला था.

बंदरगाहों पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

हादसे की खबर मिलते ही बंजारमासिन के त्रिशक्ति पोर्ट और सुराबाया के तंजुंग पेराक पोर्ट पर पीड़ितों के परिजन अपने प्रियजनों की जानकारी जुटाने के लिए एकत्र हो गए. बंजारमासिन की निवासी उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं, जो जावा में इस्लामिक विद्वानों के मजारों के दर्शन करने के बाद लौट रहे थे. अधिकारियों का कहना है कि आधिकारिक सूची और जहाज पर सवार वास्तविक लोगों की संख्या में अंतर हो सकता है, क्योंकि इंडोनेशियाई नौकाओं में बिना दर्ज नाम के यात्रा करना एक आम समस्या है.

इंडोनेशिया में बार-बार होते समुद्री हादसे ?

17,000 से अधिक द्वीपों वाले इंडोनेशियाई द्वीप समूह में नौकाएं परिवहन का एक प्रमुख माध्यम हैं. हालांकि, यहां समुद्री दुर्घटनाएं आम बात हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 से 2026 के बीच इंडोनेशिया में 111 जहाज दुर्घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं. हाल ही में जुलाई में दक्षिण सुलावेसी के सेलायार द्वीप समूह के पास 'केएम नुरुअल साल्सा' डूबने से तीन लोगों की मौत हो गई थी और 14 लापता हो गए थे, जबकि पिछले महीने मदुरा द्वीप के पास एक फेरी में आग लगने से पांच लोगों की जान चली गई थी.

