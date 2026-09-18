इंडोनेशिया को मिला पहला एयरक्राफ्ट कैरियर 'KRI गजह माडा'; इटली का यह जंगी जहाज क्यों बना बहस का मुद्दा?

इंडोनेशिया को इटली से अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर मिला है. जिसके बाद से इसको लेकर है देश में बड़ी बहस छिड़ गई है. आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है कारण?

इंडोनेशिया को इटली से अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर मिल गया है.

इसे नौसेना में 'KRI गजह माडा' नाम से शामिल किया जाएगा.

इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है जिसके पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बेड़ा मौजूद है.

Indonesia Aircraft Carrier: इंडोनेशिया को इटली से अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर मिल गया है, जो देश की समुद्री सुरक्षा और आपदा राहत क्षमताओं को मजबूत करेगा और इस ऐतिहासिक डील के तहत 41 साल पुराना यह पूर्व युद्धपोत 'ITS जुसेपे गरीबाल्डी' शुक्रवार सुबह उत्तरी जकार्ता के तंजुंग प्रियॉक पोर्ट पर बने नौसैनिक अड्डे पर पहुंचा, जहां एक ग्रैंड मिलिट्री सेरेमनी के साथ इसका स्वागत किया गया. इटली ने मार्च 2026 में इस युद्धपोत को इंडोनेशिया को सौंपने पर रजामंदी जताई थी, जिसे 2024 में इटैलियन नेवी से रिटायर किया गया था.

अगले हफ्ते इस युद्धपोत को आधिकारिक तौर पर 'KRI गजह माडा' के नाम से इंडोनेशियाई नौसेना में शामिल किया जाएगा. इस जहाज का नाम 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मोजापाहित साम्राज्य के सैन्य नेता गजह माडा के नाम पर रखा गया है.

इंडोनेशिया के इस नए कदम के क्या मायने हैं?

इस युद्धपोत के बेड़े में शामिल होने के साथ ही इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा केवल दूसरा देश बन गया है जिसके पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है. इससे पहले इस क्षेत्र में केवल थाइलैंड ही एकमात्र ऐसा देश था, जिसने 1997 में स्पेन से एयरक्राफ्ट कैरियर 'HTMS चाकरी नारुबेत' खरीदा था.

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के प्रशासन के लिए रक्षा क्षेत्र का विकास हमेशा से सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहा है. राष्ट्रपति प्राबोवो पनडुब्बियों, फ्रिगेट जहाजों, लड़ाकू विमानों और मिसाइलों की खरीद के माध्यम से अपनी सेना का विस्तार करने के लिए लगातार जोर दे रहे हैं.

राष्ट्रपति प्राबोवो का इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर क्या प्लान है?

राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने इस जंगी जहाज की क्षमताओं और इसके बहुउद्देशीय इस्तेमाल की योजना पेश की है. प्राबोवो के अनुसार, यह एयरक्राफ्ट कैरियर 10 मध्यम आकार के हेलीकॉप्टरों को आसानी से तैनात रख सकता है, जिनमें ब्लैक हॉक और Mi-17 जैसे क्षमतावान विमान शामिल हैं. इसके अलावा, इस जहाज में बड़ी मात्रा में पानी ले जाने की सुविधा है, जिससे इसे जंगल की आग वाले संवेदनशील इलाकों में तुरंत तैनात किया जा सकता है.

इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र में स्थित है, जहां अक्सर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं. राष्ट्रपति ने इस जहाज को एक मोबाइल प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई है, जिससे ड्रोन्स का संचालन भी किया जा सकेगा और आपदाओं के समय तुरंत राहत सामग्री पहुंचाई जा सकेगी.

इस 41 साल पुराने युद्धपोत को लेकर क्यों छिड़ी है बहस?

हालांकि सरकार इस अधिग्रहण को एक बड़ी सैन्य उपलब्धि मान रही है, लेकिन देश के रक्षा विश्लेषकों, अर्थशास्त्रियों और विपक्षी राजनेताओं के बीच इस पर तीखी बहस शुरू हो गई है. आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि क्या इंडोनेशिया को वास्तव में किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है और क्या देश के मौजूदा वित्तीय दबाव के बीच एक पुराने युद्धपोत के जीर्णोद्धार और रखरखाव पर करोड़ों डॉलर खर्च करना सही फैसला है.

इंडोनेशिया के वित्त मंत्रालय ने 2025 में इस एयरक्राफ्ट कैरियर कार्यक्रम के लिए 450 मिलियन डॉलर की राशि मंजूर की थी. हालांकि, संसद की पहली समिति के सदस्य टीबी हसानुद्दीन ने चेतावनी दी है कि इस पुराने जहाज को रिफिट और अपग्रेड करने का खर्च ही 16 ट्रिलियन रुपिया (लगभग 900 मिलियन डॉलर) तक पहुंच सकता है.

रक्षा विशेषज्ञों ने थाइलैंड के उदाहरण से क्या चेतावनी दी है?

सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के विशेषज्ञ मोहम्मद फौजैन मलूफ्टी ने चेतावनी दी है कि एयरक्राफ्ट कैरियर का अधिग्रहण केवल राष्ट्रीय गौरव के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक परिचालन आवश्यकताओं और संचालन क्षमता के आधार पर होना चाहिए. उन्होंने नीति निर्माताओं से अपील की कि वे केवल जहाज के आधुनिकीकरण के खर्च को न देखें, बल्कि नौसेना की ईंधन, रख-रखाव, क्रू मेंबर्स और हथियारों से जुड़ी दीर्घकालिक लागतों पर भी विचार करें.

मलूफ्टी ने पड़ोसी देश थाइलैंड का उदाहरण देते हुए कहा कि बजट और परिचालन बाधाओं के कारण थाइलैंड का एयरक्राफ्ट कैरियर अपने अधिकांश सेवाकाल के दौरान बंदरगाह पर ही खड़ा रहा है. उन्होंने सुझाव दिया कि अगर वित्तीय स्थिति इजाजत न दे, तो इस पैसे का इस्तेमाल बेड़े में फ्रिगेट जहाजों की संख्या बढ़ाने जैसे प्राथमिक कार्यों में किया जाना चाहिए.

इंडोनेशिया के आर्थिक हालात पर इसका क्या असर पड़ेगा?

इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज के सैन्य विश्लेषक खैरुल फहमी का मानना है कि इंडोनेशिया के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर प्राथमिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश का मुख्य ध्यान क्षेत्रीय जलक्षेत्र में दुश्मन की घुसपैठ को रोकना है. फहमी के अनुसार, इंडोनेशिया को अपनी समुद्री संप्रभुता की रक्षा के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर के बजाय पनडुब्बियों, फ्रिगेट जहाजों और असंतुलित हथियार प्रणालियों की अधिक आवश्यकता है.

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर इंडोनेशिया खुद को एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है, तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक और बहुउद्देशीय मंच बन सकता है. यह पूरी बहस ऐसे समय में हो रही है जब इंडोनेशियाई अर्थव्यवस्था गंभीर राजकोषीय दबाव का सामना कर रही है.

