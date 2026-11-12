राष्ट्रपति का फोन टैप, 3 पुलिस अफसर गिरफ्तार, उपराष्ट्रपति ने छोड़ा पद... भारत के पड़ोसी देश में होने वाला है तख्तापलट?

राष्ट्रपति की फोन टैपिंग का मामला सामने आने के बाद जकार्ता में एहतियात के तौर पर 20 हजार सैनिकों की तैनाती की गई है. इस घटना से देश में पुलिस और सेना के बीच तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

इंडोनेशिया की राजनीति में इस समय एक साथ दो बड़े मामलों ने तहलका मचा दिया है. एक तरफ देश के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की अवैध फोन टैपिंग और जासूसी की बात सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो (जोकोवी) के बेटे और उपराष्ट्रपति जिब्रान राकाबुमिंग राका ने पद से हटने की घोषणा कर दी है. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, इन घटनाओं ने देश के प्रशासनिक और राजनीतिक माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है.

प्रबोवो सुबियांतो की जासूसी का मामला क्या है?

इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की फोन बातचीत टैप करने और उनकी जासूसी करने का एक बड़ा मामला पकड़ा गया है. इस मामले में पूर्व पुलिस प्रमुख लिस्त्यो सिगित समेत पुलिस विभाग के 3 बड़े अधिकारियों को पकड़ा गया है. ये सभी अधिकारी पूर्व राष्ट्रपति जोकोवी के करीबी माने जाते हैं.

इंडोनेशिया के पुलिस प्रमुख जनरल सुयुडी आरियो सेटो ने संसद में 12 नवंबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान बताया कि सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, बल्कि कई बड़े नेताओं, सरकारी अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन की भी अवैध निगरानी की जा रही थी. यह जासूसी साल 2025 से 2026 के बीच हुई, जब लिस्त्यो देश के पुलिस प्रमुख का पद संभाल रहे थे.

जांच में यह भी सामने आया है कि पुलिस के कानूनी विभाग के प्रमुख अहरी सोंता नसुतियोन ने अक्टूबर में राष्ट्रपति की कॉल रिकॉर्डिंग मिटाने की अनुमति मांगी थी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्लामेत उलियांडी ने मंजूरी देकर रिकॉर्डिंग हटा दी.

जासूसी मामले में पूर्व राष्ट्रपति का हाथ?

पुलिस और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार, अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो यह साबित करे कि पूर्व राष्ट्रपति जोकोवी इस जासूसी में शामिल थे. वह फिलहाल इस मामले में आरोपी नहीं बनाए गए हैं. कानूनी कार्रवाई की बात करें तो पुलिस प्रमुख ने संसद में बताया कि गैरकानूनी निगरानी, फोन रिकॉर्डिंग और सरकारी डेटा मिटाने के आरोप में आरोपियों पर कड़े कानून लगाए जा रहे हैं.

इंडोनेशिया के नए आपराधिक कानून की धारा 258 के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपियों को 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है. वहीं मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि फोन टैपिंग का इस्तेमाल विरोधियों को डराने के लिए न हो सके.

उपराष्ट्रपति ने पद क्यों छोड़ा?

राष्ट्रपति की जासूसी के मामले से अलग एक दूसरा बड़ा विवाद पूर्व राष्ट्रपति जोकोवी के बेटे और 39 साल के उपराष्ट्रपति जिब्रान राकाबुमिंग राका की पढ़ाई से जुड़ा सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक अदालत ने 30 अक्टूबर को फैसले में कहा कि जिब्रान ने जो विदेशी पढ़ाई के कागज चुनाव के समय जमा किए थे, वे चुनाव के नियमों को पूरा नहीं करते हैं. विरोधियों का आरोप है कि जिब्रान ने कभी हाईस्कूल की पढ़ाई पूरी ही नहीं की थी.

इस विवाद के बाद 8 राजनीतिक पार्टियों के 120 से ज्यादा सांसदों ने संसद में जिब्रान को पद से हटाने की अर्जी दे दी. संसद में विशेष कमेटी के गठन और लंबी जांच से बचने के लिए जिब्रान ने गुरुवार को राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और संसद को इस्तीफा सौंप दिया. राष्ट्रपति प्रबोवो ने भारी मन से इस फैसले को स्वीकार कर लिया है. उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति जोकोवी ने सोलो शहर से कहा कि राजनीतिक पद हमेशा के लिए नहीं होते और वे प्रबोवो सरकार का समर्थन जारी रखेंगे.

इंडोनेशिया में नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा?

इंडोनेशिया के संविधान के नियमों के अनुसार, उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर पूरे देश में नए सिरे से आम चुनाव कराने की जरूरत नहीं होती है. संविधान के तहत, राष्ट्रपति 60 दिनों के भीतर दो योग्य उम्मीदवारों के नाम संसद के पास भेजेंगे. इसके बाद संसद के सदस्य दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनकर नया उपराष्ट्रपति बनाएंगे. जिब्रान 5 साल के कार्यकाल में से सिर्फ 2 साल ही पद पर रह पाए थे.

प्रबोवो और जोकोवी के बीच क्या समझौता था?

2014 से 2024 तक लगातार 10 साल तक इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे जोकोवी संविधान के मुताबिक तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकते थे. प्रबोवो सुबियांतो पहले दो बार जोकोवी से चुनाव हार चुके थे. 2024 के चुनाव में प्रबोवो ने जोकोवी के साथ हाथ मिलाया और जोकोवी के बेटे जिब्रान को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया.

इस चुनावी तालमेल से जोकोवी के समर्थकों का वोट भी प्रबोवो को मिला और वे चुनाव जीत गए. हालांकि दोनों नेताओं के बीच कोई लिखित या औपचारिक कागज नहीं बना था. अब जिब्रान के हटने और पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी से प्रबोवो और जोकोवी के बीच राजनीतिक दूरियां काफी बढ़ गई हैं.

जकार्ता में 20 हजार सैनिक क्यों लगाए गए हैं?

जासूसी मामले का पर्दाफाश होने के बाद सरकार ने सुरक्षा के तौर पर जकार्ता में 20,000 सैनिकों को तैनात करने का आदेश दिया है. हालांकि ज्यादातर सैनिकों को बैरकों के अंदर ही रखा गया है और सड़कों पर सेना की बड़ी मौजूदगी नहीं है.

इंडोनेशिया में सेना और पुलिस के बीच पुराना तनाव रहा है, क्योंकि 1999 में पुलिस को सेना से अलग किया गया था और दोनों के बीच पहले भी झड़पें हो चुकी हैं. जोकोवी के समय पुलिस का दबदबा ज्यादा था, जबकि राष्ट्रपति प्रबोवो खुद पूर्व सेना जनरल रहे हैं. इस वजह से सेना और पुलिस के बीच टकराव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. इसके साथ ही देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और जंगलों की आग से फैले जहरीले धुएं को लेकर जनता में सरकार के खिलाफ गुस्सा भी देखा जा रहा है.



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