किसने बनवाया इंडोनेशिया का प्रम्बानन शिव मंदिर, जहां विराजमान हैं ब्रह्मा, विष्णु महेश, जानें 1000 साल पुराना पूरा इतिहास

प्रम्बानन मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में हुआ था और यह मंदिर इंडोनेशिय का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है. 850 ईस्वी में मंदिर को संजय वंश के राजा राकाई पिकातन ने बनवाया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के तीन दिवसीय दौरे के आखिरी दिन बुधवार (8 जुलाई, 2026) को 1000 साल पुराने ऐतिहासिक मंदिर प्रम्बानन गए. उन्होंने यहां पूजा-अर्चना की और मंदिर की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. भारत अब इस मंदिर का पुननिर्माण करने जा रहा है, दोनों देशों की इस पर सहमति बन गई है.

प्रधानमंत्री मोदी के साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो भी प्रम्बानन मंदिर परिसर पहुंचे और इस दौरान यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए संयुक्त संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई. इस संयुक्त संरक्षण परियोजना में भारत की ओर से प्रमुख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) होगा.

प्रम्बानन मंदिर को लेकर क्या बोले पीएम मोदी?

प्रधानमंत्री मोदी ने यहां कहा, 'मेरा सौभाग्य है कि मुझे हमेशा भगवान शिव से जुड़ने का अवसर मिलता है. मैं वाडनगर में पैदा हुआ जहां हतकेश्वर महादेव है. सोमनाथ पहला ज्यतिर्लिंग है, वह भी गुजरात में है. इसके विकास की जिम्मेदारी मेरी है. मेरा लोकसभा क्षेत्र काशी (वाराणसी) है, जहां काशी विश्वनाथ हैं, जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है. केदरानाथ का पुनिर्माण हो या उज्जैन महाकाल का या यहां आना, मुझे यहां का जीर्णोद्धार करने का अवसर मिला. मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं.'

क्या है प्रम्बानन मंदिर का इतिहास?

प्रम्बानन मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में हुआ था और यह मंदिर इंडोनेशिय का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है. 850 ईस्वी में मंदिर को संजय वंश के राजा राकाई पिकातन ने बनवाया था. यह मंदिर हिंदू त्रिमूर्ति यानी भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित है. मंदिर को लेकर एक यह लोककथा भी चर्चित है कि राजकुमारी रोरो जोंगग्रांग को श्राप देकर पत्थर की मूर्ति महिषासुमर्दिनी बना दिया गया था. ऐसा कहा जाता है कि आज भी मुख्य शिव मंदिर के अंदर यह मौजूद है.

यूनेस्को ने दिया विश्व धरोहर का दर्जा

यह मंदिर इंडोनेशिया के मध्य जावा में योग्याकार्ता से करीब 17 किमी उत्तर पूर्व में है. साल 1991 में यूनेस्को ने प्रम्बानन मंदिर को विश्व धराहर स्थल का दर्जा दिया था. यह मंदिर सदियों तक उपेक्षित रहा और 19वीं सदी में ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने दोबारा इसकी खोज की.

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