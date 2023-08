Indonesia Earthquake: तुर्की-सीरिया में तबाही के बीच इंडोनेशिया में फिर हिली धरती, चार की मौत

डीएनए हिंदी: Earthquake News- तुर्किए और सीरिया में भूकंप (Turkey Syria Earthquake News) के कारण 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत के बीच इंडोनेशिया की धरती भी हिल गई है. इंडोनेशिया के पूर्वी क्षेत्र के जयापुरा शहर और उत्तरी मालूकू राज्य के साथ ही पापुआ न्यू गिनी के उत्तरी तटीय इलाकों में लगातार दूसरे दिन दो अलग-अलग भूकंप के झटके महसूस किए गए. करीब 19 मिनट के अंतराल पर आए इन भूकंप के झटकों की रिक्टर स्केल पर तीव्रता जयापुरा और पापुआ में 5.4 मैग्नीट्यूड और उत्तरी मालूकू में 4.5 आंकी गई है. इन दोनों भूकंप में चार लोगों की मौत की खबर है. दोनों ही जगह पर 8 फरवरी को भी 4 के आसपास मैग्नीट्यूड के झटके आए थे.

उत्तरी मालूकू में नहीं हुआ कोई हताहत

उत्तरी मालूकू में इंटरनेशनल समयानुसार सुबह 6.09 बजे आए भूकंप के झटकों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. इस भूकंप का एपिसेंटर टरनेट सिटी से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर था. इसके चलते भूकंप सतह पर ज्यादा प्रभाव पैदा नहीं कर पाया.

जयापुरा में कैफे की बिल्डिंग गिरने से मरे चार लोग

जयापुरा शहर में इंटरनेशनल समयानुसार सुबह 6.28 बजे आए भूकंप का एपिसेंटर पश्चिम में 10 किलोमीटर दूर था. इंडोनेशिया की भूभौतिकी एजेंसी (बीएमकेजी) के मुताबिक, जयापुरा शहर से पश्चिम दिशा में महज 43 किलोमीटर की गहराई पर एपिसेंटर के कारण 5.4 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप ने सतह पर बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाया और कई बिल्डिंग ध्वस्त हो गई. जयापुरा की आपदा राहत एजेंसी के चीफ असेप खालिद के मुताबिक, भूकंप के कारण एक कैफे की बिल्डिंग भी ढह गई, जिससे उसके अंदर मौजूद चार लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई. भूकंप के कारण 2 से 3 सेकंड तक झटके महसूस किए गए, जिसके चलते खौफ के कारण बाहर निकले लोग करीब घंटे घर तक वापस घरों में नहीं गए.

At least four people have been killed and buildings damaged by an earthquake of magnitude 5.4 which struck the north coast of Papua, Indonesia https://t.co/blEGEh3AAK pic.twitter.com/5xz6bq8PZO