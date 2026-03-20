चीन में भारत के राजदूत Vikram K Doraiswami ने चुना चीनी नाम, जानिए मतलब

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भारत ने सीनियर डिप्लोमैट Vikram K Doraiswami को चीन का नया राजदूत नियुक्त किया है. विदेश मंत्रालय ने 19 मार्च को इस संबंध में प्रेस रिलीज़ जारी की थी. चीन के सरकारी न्यूज़ वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, Vikram K Doraiswami ने अपने लिए एक चीनी नाम चुना है. वेबसाइट के मुताबिक, उन्होंने Wei Jiameng नाम चुना है.
भारत ने सीनियर डिप्लोमैट Vikram K Doraiswami को चीन का नया राजदूत नियुक्त किया है. विदेश मंत्रालय ने 19 मार्च को इस संबंध में प्रेस रिलीज़ जारी की थी. चीन के सरकारी न्यूज़ वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, Vikram K Doraiswami ने अपने लिए एक चीनी नाम चुना है. वेबसाइट के मुताबिक, उन्होंने Wei Jiameng नाम चुना है.
Vikram K Doraiswami सीनियर डिप्लोमैट हैं. वह 1992 बैच के IFS ऑफिसर हैं. फिलहाल वह यूनाइटेड किंगडम में भारत के हाई कमिश्नर के पद पर पदस्थ हैं. वह 56 साल के हैं. उन्होंने इतिहास में एमए किया है. सर्विसेस में आने से पहले वह एक साल पत्रकार के तौर पर भी काम कर चुके हैं. 1994 में उनकी पहली पोस्टिंग हॉन्ग कॉन्ग स्थित भारतीय हाई कमीशन में थी. वहां रहते हुए उन्होंने चीनी भाषा सीखी. इसके बाद 1996 में उनकी तैनाती बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में हुई, वहां वह चार साल तक रहे. इसके बाद वो अलग-अलग मिशंस, हाई कमीशंस और एम्बेसी में रहे. फिलहाल वह यूके में भारत के हाई कमिश्नर हैं और अब उन्हें चीन का राजदूत नियुक्त किया गया है.
ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने शुक्रवार, 20 मार्च को कहा, 'मुझे पता चला है कि राजदूत ने अपने लिए एक चीनी नाम चुना हैः Wei Jiameng. चीन भारत के नए राजदूत वे जियामेंग का स्वागत करता है. चीन में उनके पोस्ट के लिए हरसंभव सहायता और सुविधा के लिए हम तैयार हैं.' उन्होंने कहा कि राजदूत देशों के बीच दोस्ती और सहयोग बढ़ाने के लिए पुल का काम करते हैं. लिन ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि उनके जिम्मेदारियां संभालने के बाद वो भारत और चीन के रिश्तों को सुधारने और मजबूत बनाने में सकारात्मक योगदान देंगे.'
PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, Wei चीन में एक कॉमन सरनेम है. सुनने में यह विक्रम के वि जैसा लगता है. वहीं, जिया का मतलब होता है पवित्र या तारीफ़ के काबिल. मेंग का मतलब है सहयोग. PTI ने चीनी स्कॉलर्स के हवाले से लिखा है कि नाम का मतलब होगा- एक पवित्र सहयोगी या एक तारीफ के काबिल सहयोगी.
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