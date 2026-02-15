'हमने जो प्यारे पल...' California में मृत पाए गए भारतीय छात्र साकेत श्रीनिवासैया का आखिरी पोस्ट, जानें किसे किया था याद

साकेत श्रीनिवासैया के पिता ने बताया कि था कि उनकी आखिरी बार बात 9 फरवरी को हुई थी. इसके बाद से उनका बेटे से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था.

अमेरिका में 9 फरवरी से लापता भारतीय छात्र साकेत श्रीनिवासैया मृत पाए गए हैं. उनका शव कैलिफोर्निया की एक झील से बरामद हुआ है. साकेत यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले में प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे. इससे पहले उन्होंने IIT मद्रास से BTech की डिग्री हासिल की थी. साकेत का अब आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है.

दरअसल, साकेत श्रीनिवासैया ने यह पोस्ट करीब 6 महीने पहले लिंक्डइन पर किया था, जब उन्होंने आईआईटी मद्रास से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी. साकेत ने इस पोस्ट में अपने बैचमेट केदार को दिल से याद किया था.

साकेत श्रीनिवासैया ने लिखा, 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने IIT मद्रास से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री के साथ ऑफिशियली ग्रेजुएट हो गया हूं. यह पल सिर्फ मेरा नहीं है. मैं उन सभी का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस सफर में मेरा साथ दिया और इसे मुमकिन बनाया. मैं इसे अपने गुजर चुके दादाजी को डेडिकेट करता हूँ, जो यह पल देखकर सबसे ज्यादा खुश होते.'

आखिरी पोस्ट में दोस्त को किया था याद

श्रीनिवासैया ने आगे लिखा, 'यह माइलस्टोन मेरे सबसे प्यारे दोस्त और बैचमेट केदार के साथ और भी बेहतर होता. हमने जो प्यारे पल और यादें शेयर कीं. वह मुझे हमेशा इंस्पायर करता रहता था.'

बता दें, अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'कॉन्सुलेट को यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कैलिफोर्निया पुलिस को भारतीय छात्र साकेत श्रीनिवासैया का शव मिला है. इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं जताते हैं. छात्र के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत भेजने का इंतजाम किया जा रहा है. कॉन्सुलेट ऑफिसर पीड़ित परिवार के साथ सीधे संपर्क में हैं.

9 फरवरी को हुई पिता से आखिरी बार बात

साकेत के पिता ने बताया कि था कि उनकी आखिरी बार बात 9 फरवरी को हुई थी. इसके बाद से उनका बेटे से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था. रूममेट्स और उनके दोस्तों से भी पूछा गया. जब साकेत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो परिवार ने बर्कले पुलिस विभाग में शिकायत दर्ज कराई. भारतीय दूतावास से भी संपर्क किया था. 13 फरवरी को पीड़ित परिवार ने कर्नाटक के सीएम से भी मदद मांगी थी. कर्नाटक सरकार ने विदेश मंत्रालय से हस्तक्षेप का अनुरोध किया था.

