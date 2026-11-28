पेरू के हाईवे पर एक भारतीय शख्स के साथ सनसनीखेज लूट की वारदात का वीडियो सामने आया है. पुलिस का कहना है कि यह अटैक अचानक नहीं हुआ बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ इसे अंजाम दिया गया...

Indian Attacked in Peru: सड़क पर एक के पीछे एक रुकीं पांच गाड़ियां. तभी अचानक 6 नकाबपोश हमलावर हथियार लेकर बाहर निकलते हैं और एक काली SUV को चारों तरफ से घेर लेते हैं. इससे पहले कि कार में सवार लोग कुछ समझ पाते, हमलावर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं. गाड़ी के शीशों और बॉडी पर एक के बाद एक 30 से ज्यादा गोलियां दागी जाती हैं. हमलावर लगातार फायरिंग करते हुए कार के शीशे तोड़ने की कोशिश करते हैं. फिर चारों तरफ से दरवाजे खोलकर अंदर रखा सामान लूटने लगते हैं.

वीडियो में एक नकाबपोश हमलावर सूटकेस लेकर भागता नजर आता है. उसके पीछे काले कपड़ों में एक दूसरा हमलावर दो बैग लेकर दौड़ता दिखाई देता है. दूसरी तरफ से कार का दरवाजा खोलकर एक और हमलावर कुछ सामान लेकर फरार हो जाता है. यह किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि पेरू के एक हाईवे पर एक भारतीय शख्स के साथ हुई सनसनीखेज लूट की वारदात है.

#DePlaneta | Un grupo de hombres fuertemente armados atacó a balazos una camioneta esta mañana en La Perla, Callao, Perú. Según versiones preliminares, los sujetos habrían robado lingotes de oro que transportaba un ciudadano indio rumbo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 📹 Cortesía — Diario El Salvador (@elsalvador) November 27, 2026

पेरू में भारतीय की कार पर 30 से ज्यादा राउंड फायरिंग

लूटपाट की यह घटना पेरू के कैलाओ इलाके में कोस्टा वर्डे के पास हुई. जहां हथियारों से लैस नकाबपोश बदमाशों ने सोने के गहने लेकर जा रहे एक भारतीय शख्स की गाड़ी को निशाना बनाया. इस दौरान भारतीय शख्स के साथ-साथ पेरू की एक महिला भी घायल हो गई. आरोप है कि हमलावर सोने के गहनों से भरे बैग और सूटकेस लूटकर फरार हो गए.

पेरू की मीडिया के मुताबिक, यह वारदात शुक्रवार, 27 नवंबर को सुबह करीब 6:30 बजे ला पेरला में सांता रोजा पहाड़ी के पास हुई. उस वक्त पीड़ित जॉर्ज चावेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे. तभी कुछ हथियारबंद लोगों ने उनकी काली एसयूवी को रास्ते में रोक लिया. हमलावरों ने कार को घेरने के लिए कई गाड़ियों का इस्तेमाल किया था.

घटना के दूसरे वीडियो में गाड़ियों पर गोलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं. हमले के कारण एक गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया. वीडियो में एक जीप के पीछे दूसरी गाड़ी भी नजर आती है, जिसकी हालत भी हमले के बाद खराब दिखाई दे रही है.

पुलिस ने बताया- 'प्लानिंग के साथ किया अटैक'

कैलाओ पुलिस रीजन के हेड जनरल ओल्गर बेनावाइड्स ने बताया कि पुलिस इस मामले की जांच लूटपाट और मारपीट के एंगल से कर रही है. उन्होंने बताया कि इस हमले में एक महिला और पुरुष घायल हुए हैं. दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. घायल ड्राइवर का इलाज लोकल क्लिनिक में चल रहा है. पुलिस को शक है कि हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले पीड़ितों का पीछा किया था.

उन्होंने कहा- 'पूरी घटना अचानक हुई लूट नहीं बल्कि पहले से प्लान की गई साजिश लगती है. हमलावरों ने कई गाड़ियों की मदद से पीड़ितों को घेरा और फिर उन पर हमला कर दिया.' उन्होंने आगे बताया- 'हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी के अंदर क्या था क्योंकि तस्वीरों में हम अपराधियों को लूट का सामान लेकर भागते हुए देख सकते हैं.'

भागते समय फेंक दिए मोबाइल फोन

पुलिस को जांच में पता चला कि हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने के बाद भागते समय कोस्टा वर्डे में अपने मोबाइल फोन फेंक दिए थे. अब पुलिस इन मोबाइल फोन को बरामद करने की कोशिश कर रही है. अधिकारियों के मुताबिक, स्पेशलिस्ट टीम इन डिवाइस की जांच करेगी जिससे हमले से पहले हुई बातचीत और हमलावरों के बीच कॉन्टेक्ट से जुड़ी डिटेल्स पता लगाई जा सके.

पुलिस ने आरोपियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. इसके साथ ही इलाके के सर्विलांस कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. उन गाड़ियों को भी ट्रैक किया जा रहा है, जिनका इस्तेमाल इस लूट को अंजाम देने के लिए किए जाने का शक है.