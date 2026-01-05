FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeदुनिया

दुनिया

वेनेजुएला के बाद अब ईरान के लिए भारत सरकार ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, यहां समझिए क्या है पूरा मामला

ईरान में तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. वहां रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने, विरोध-प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी गई है.

राजा राम

Updated : Jan 05, 2026, 09:01 PM IST

वेनेजुएला के बाद अब ईरान के लिए भारत सरकार ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, यहां समझिए क्या है पूरा मामला

ईरान के लिए भारत सरकार ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

ईरान में बिगड़ते हालात और बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए अहम ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारतीय नागरिक फिलहाल ईरान की गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सरकार का कहना है कि सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है. जो भारतीय पहले से ईरान में रह रहे हैं, उन्हें भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने और दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है. दरअसल, विदेश मंत्रालय (MEA) ने ईरान के मौजूदा हालात को लेकर भारतीय नागरिकों के लिए सख्त ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. मंत्रालय ने कहा है कि जब तक अगला आदेश जारी नहीं होता, तब तक भारतीय नागरिक ईरान की गैर-जरूरी यात्रा न करें. यह फैसला वहां के हालिया घटनाक्रम और अस्थिर माहौल को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. सरकार ने दो टूक शब्दों में कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा उसके लिए सर्वोपरि है.

किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें

एडवाइजरी में उन भारतीयों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं, जो पहले से ईरान में रह रहे हैं. इसमें भारतीय मूल के व्यक्ति भी शामिल हैं. विदेश मंत्रालय ने सभी से अपील की है कि वे किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें और अपने आसपास के हालात पर लगातार नजर रखें. खास तौर पर कहा गया है कि लोग स्थानीय समाचारों को नियमित रूप से देखें और अफवाहों से दूर रहें. बताते चलें सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा स्थिति में विरोध-प्रदर्शन, रैलियों या किसी भी तरह की भीड़ से दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है. ऐसे इलाकों में अचानक हालात बिगड़ सकते हैं, जिससे जान-माल का खतरा बढ़ सकता है. भारतीय नागरिकों को किसी भी राजनीतिक या सार्वजनिक जमावड़े का हिस्सा न बनने की सलाह दी गई है. 

ईरान के लिए भारत सरकार ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

यह भी पढ़ें: जानें कैसे America के हत्थे चढ़े Venezuela के राष्ट्रपति Nicolas Maduro?

सोशल मीडिया हैंडल्स को नियमित रूप से फॉलो करें

तेहरान स्थित भारतीय दूतावास लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है. दूतावास ने भारतीयों से कहा है कि वे उसकी आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स को नियमित रूप से फॉलो करें, ताकि समय पर सही जानकारी मिल सके. इसके साथ ही ईरान में रेजिडेंट वीजा पर रह रहे भारतीयों को अपना रजिस्ट्रेशन दूतावास में कराने के निर्देश दिए गए हैं. जिन लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनसे तुरंत संपर्क करने को कहा गया है. गौरतलब है कि हाल ही में वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद भी भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए इसी तरह की एडवाइजरी जारी की थी. तब भी कहा गया था कि बेहद जरूरी काम न हो तो बाहर निकलने से बचें. अब ईरान को लेकर जारी यह चेतावनी बताती है कि सरकार अंतरराष्ट्रीय हालात पर नजर रखते हुए समय पर कदम उठा रही है. 

