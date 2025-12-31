ढाका में जयशंकर ने PAK नेता अयाज सादिक से मिलाया हाथ, लोग पूछ रहे- ये दोहरा मापदंड क्यों?

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक की मुलाकात की तस्वीरें बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख यूनुस खान ने अपने एक्स (ट्विटर) हैंडल पर शेयर कीं.

बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका पहुंचे. जहां उनकी मुलाकात पाकिस्तान की नेशनल असेंबली (NA) के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से हुई. दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया. इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. जिसको लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला मौका था, जब भारत-पाकिस्तान के नेता हाथ मिलाते नजर आए हों. हालांकि, यह अनौपचारिक मुलाकात थी, जो वहां नेताओं के बीच हुई. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई. लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह दोहरा मापदंड क्यों? क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों को हाथ मिलाने के लिए मना किया गया, लेकिन नेता खुद दुश्मन से गर्मजोशी से हाथ मिला सकते हैं.

यूनुस खान ने शेयर की तस्वीरें

इन तस्वीरों को बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख यूनुस खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर शेयर किया है. उन्होंने लिखा, 'पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने बुधवार को ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार से पहले भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर का अभिवादन किया.'

Sardar Ayaz Sadiq, Speaker of the National Assembly of Pakistan, exchanges greetings with Indian External Affairs Minister S. Jaishankar in Dhaka on Wednesday ahead of the funeral programme of former Bangladesh Prime Minister Khaleda Zia.

दरअसल, पाकिस्तान की ओर से नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. सादिक को पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का करीबी माना जाता है. यही कारण है कि शहबाज सरकार ने उन्हें संसद के स्पीकर की कुर्सी पर बैठाया है. वह भारत के खिलाफ काफी बार जहर उगलता नजर आया है.

