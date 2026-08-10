बांग्लादेश के PM तारिक रहमान से मिले भारतीय दूत दिनेश त्रिवेदी, तनाव के बीच आएंगे दिल्ली?

शेख हसीना ने कहा कि वह दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटेंगी, भले ही उन्हें गिरफ्तारी या मौत का खतरा हो. उन्होंने कहा कि अपने लोगों के प्रति उनका कर्तव्य उन्हें वापस जाने के लिए प्रेरित करता है. उन्होंने अपनी पार्टी अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध को भी हटाने की मांग की.

बांग्लादेश में भारतीय हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने सोमवार (10 अगस्त, 2026) को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की. यह मुलाकात दोनों पड़ोसी देशों के बीच एक महत्वपूर्ण राजनयिक बैठक थी, जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के 5 अगस्त को नई दिल्ली में दिए गए भाषण के बाद पैदा हुए राजनयिक तनाव के बीच हुई. यह बैठक त्रिवेदी और बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के साथ हुई मीटिंग के बाद हुई है.



हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी की विदेश मंत्री के साथ बैठक काफी महत्वपूर्ण थी क्योंकि ढाका और नई दिल्ली के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा की गई सार्वजनिक टिप्पणियों को लेकर राजनयिक तनाव देखा गया था. शेख हसीना को 5 अगस्त, 2024 को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और उनकी ये दूसरी सालगिरह थी. इस दौरान जब हसीना ने अपना भाषण सार्वजनिक किया तो ढाका ने कड़ी आपत्ति जताई थी.

दिल्ली आएंगे तारिक रहमान?

यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब भारत ने बिम्सटेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में तारिक रहमान को सितंबर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है. अब देखना होगा कि शेख हसीना के भारत में रहते हुए तारिक रहमान दिल्ली आते हैं या नहीं. वैसे भी तारिक रहमान ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए दिल्ली को नहीं चीन का चुनाव किया था, जबकि इससे पहले के प्रधानमंत्री अपनी पहली यात्रा के लिए दिल्ली आते रहे हैं.



शेख हसीना के भाषण पर क्या बोला बांग्लादेश?

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भाषण पर ढाका को सबसे ज्यादा आपत्ति इस बात पर हुई कि उन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली से बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के खिलाफ राजनीतिक बयान दिए. बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इसे अपनी संप्रभुता के लिए अपमानजनक बताया और भारत पर भी सवाल उठाए. हालांकि भारत ने स्पष्ट किया कि शेख हसीना के कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी.

तारिक रहमान को लेकर क्या बोले दिनेश त्रिवेदी?

दिनेश त्रिवेदी ने रविवार को ढाका में मीडिया से बात करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि जब दो नेता मिलते हैं, तो कई समस्याएं हल हो जाती हैं. आपस में बातचीत करने से समस्याएं सुलझ जाती हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग एकजुट हैं और समाधान अवश्य निकलेगा. मुझे पूरा भरोसा है. यहां कुछ भी नकारात्मक नहीं है, सब कुछ सकारात्मक है.' तारिक रहमान के बारे में बात करते हुए त्रिवेदी ने कहा, 'बांग्लादेश के प्रधानमंत्री... हम सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं. मैंने उनके भाषण कई बार सुने हैं और वे दिल से बोलते हैं. यह मैंने खुद देखा है. वे लोकप्रिय व्यक्ति हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी जनता के ही हैं.'



शेख हसीना ने भाषण में क्या कहा था?

शेख हसीना ने कहा कि वह दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटेंगी, भले ही उन्हें गिरफ्तारी या मौत का खतरा हो. उन्होंने कहा कि अपने लोगों के प्रति उनका कर्तव्य उन्हें वापस जाने के लिए प्रेरित करता है. उन्होंने अपनी पार्टी अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की और कहा कि पार्टी को राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति मिलनी चाहिए. हसीना ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार पर देश को आर्थिक और राजनीतिक रूप से पीछे ले जाने का आरोप लगाया. उन्होंने आर्थिक विकास में गिरावट और बेरोजगारी बढ़ने का दावा भी किया. हसीना को बांग्लादेश की एक अदालत ने 2024 के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई है.

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