Weather Update: विदाई से पहले जमकर बरसेगा मानसून, पंजाब-उत्तराखंड समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
Indian Student Murder in US: टेक्सास में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या, डॉक्टर बनने का सपना लेकर गया था अमेरिका
UP News: फर्रुखाबाद के एक कोचिंग सेंटर में जोरदार धमाका, 2 लोगों की मौत 7 घायल
IND-W vs PAK-W Handshake Controversy: महिला टीम इंडिया भी पाकिस्तानियों से नहीं मिलाएगी हाथ, BCCI ने लिया बड़ा फैसला
'कहां है भूत हम चुटकियों में भगा देंगे', ये कंपनी भूतों को भगाने का लेती है ठेका, चार्ज करती है इतना पैसा
UP के इस शहर में प्लॉट ले रखा है, लेकिन घर नहीं बनाया तो छिन जाएगी जमीन, यहां पढ़ लें नया नियम
IND-W vs PAK-W: वनडे में पाकिस्तान से कभी नहीं हारी टीम इंडिया, यहां जानें पिच रिपोर्ट्स से वेन्यू-लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
जब बिना डरे हाथी-घोड़ों के बीच डांस करने लगी थीं संध्या शांताराम, जानें फिल्म 'नवरंग' की शूटिंग की कहानी
Actress Sandhya Shantaram Death: मशहूर एक्ट्रेस संध्या शांताराम का निधन, बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 तेज गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय प्लेयर्स
दुनिया
Indian Student Murder In US: अमेरिका में बीते 15 दिनों में यह दूसरे भारतीय की हत्या है. इससे पहले कैलिफोर्निया में तेलंगाना के महबूबनगर के रहने वाले मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या कर दी गई थी.
Indian Student Killed In US News: अमेरिका के टेक्सास में 25 वर्षीय भारतीय छात्र चंद्रशेखर पोल की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. पोल पेट्रोल पंप पर पार्ट-टाइम जॉब करता था. शुक्रवार रात वह पेट्रोल पंप पर ड्यूटी दे रहा था, तभी बाइक पर आए अज्ञात बदमाशों ने उसपर फायरिंग कर दी. इस घटना की जानकारी पूर्व मंत्री और बीआरएस विधायक टी हरीश राव ने शनिवार को दी.
डेंटिस्ट सर्जन बनने गया था अमेरिका
हरीश राव ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है कि अमेरिका में हैदराबाद के रहने वाले छात्र चंद्रशेखर पोल की हत्या कर दी. मैंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर हैदराबाद के एल.बी. नगर का रहने वाला था. उसने भारत में बीडीएस (Bachelor of Dental Surgery) की पढ़ाई पूरी की थी. आगे की उच्च शिक्षा पाने के लिए वह अमेरिका के डालास गया था.
यह भी पढ़ें- जब बिना डरे हाथी-घोड़ों के बीच डांस करने लगी थीं संध्या शांताराम, जानें फिल्म 'नवरंग' की शूटिंग की कहानी
विधायक हरीश राव ने केंद्र और तेलंगाना सरकार से आग्रह किया है कि आवश्यक कदम उठाकर छात्र के शव को अमेरिका से भारत लाने की व्यवस्था करें. उन्होंने यह है कि यह पीड़ित परिवार के लिए न्याय और सम्मान का मामला है. सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए.
బీడీఎస్ పూర్తి చేసి, పై చదువుల కోసం అమెరికా (డల్లాస్) వెళ్ళిన ఎల్బీనగర్ కు చెందిన దళిత విద్యార్థి చంద్ర శేఖర్ పోలే ఈరోజు తెల్లవారు జామున దుండగులు జరిపిన కాల్పులో మృతి చెందటం విషాదకరం.
ఉన్నత స్థాయిలో ఉంటాడనుకున్న కొడుకు ఇక లేడు అన్న విషయం తెలిసి తల్లిదండ్రులు పడుతున్న అవేదన… pic.twitter.com/RJy8BdteiD— Harish Rao Thanneeru (@BRSHarish) October 4, 2025
15 दिन में दूसरी हत्या
अमेरिका में बीते 15 दिनों में यह दूसरे भारतीय की हत्या है. इससे पहले कैलिफोर्निया में तेलंगाना के महबूबनगर के रहने वाले मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या कर दी गई थी. निजामुद्दीन भी 2016 में अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहा था. उसने फ्लोरिडा कॉलेज से पढ़ाई पूरी की और फिर एक कंपनी ज्वाइन कर ली थी.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.