Indian Student Murder in US: टेक्सास में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या, डॉक्टर बनने का सपना लेकर गया था अमेरिका

Indian Student Killed In US News: अमेरिका के टेक्सास में 25 वर्षीय भारतीय छात्र चंद्रशेखर पोल की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. पोल पेट्रोल पंप पर पार्ट-टाइम जॉब करता था. शुक्रवार रात वह पेट्रोल पंप पर ड्यूटी दे रहा था, तभी बाइक पर आए अज्ञात बदमाशों ने उसपर फायरिंग कर दी. इस घटना की जानकारी पूर्व मंत्री और बीआरएस विधायक टी हरीश राव ने शनिवार को दी.

डेंटिस्ट सर्जन बनने गया था अमेरिका

हरीश राव ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है कि अमेरिका में हैदराबाद के रहने वाले छात्र चंद्रशेखर पोल की हत्या कर दी. मैंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर हैदराबाद के एल.बी. नगर का रहने वाला था. उसने भारत में बीडीएस (Bachelor of Dental Surgery) की पढ़ाई पूरी की थी. आगे की उच्च शिक्षा पाने के लिए वह अमेरिका के डालास गया था.

विधायक हरीश राव ने केंद्र और तेलंगाना सरकार से आग्रह किया है कि आवश्यक कदम उठाकर छात्र के शव को अमेरिका से भारत लाने की व्यवस्था करें. उन्होंने यह है कि यह पीड़ित परिवार के लिए न्याय और सम्मान का मामला है. सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए.

15 दिन में दूसरी हत्या

अमेरिका में बीते 15 दिनों में यह दूसरे भारतीय की हत्या है. इससे पहले कैलिफोर्निया में तेलंगाना के महबूबनगर के रहने वाले मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या कर दी गई थी. निजामुद्दीन भी 2016 में अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहा था. उसने फ्लोरिडा कॉलेज से पढ़ाई पूरी की और फिर एक कंपनी ज्वाइन कर ली थी.

