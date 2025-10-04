Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Weather Update: विदाई से पहले जमकर बरसेगा मानसून, पंजाब-उत्तराखंड समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Indian Student Murder in US: टेक्सास में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या, डॉक्टर बनने का सपना लेकर गया था अमेरिका

UP News: फर्रुखाबाद के एक कोचिंग सेंटर में जोरदार धमाका, 2 लोगों की मौत 7 घायल

IND-W vs PAK-W Handshake Controversy: महिला टीम इंडिया भी पाकिस्तानियों से नहीं मिलाएगी हाथ, BCCI ने लिया बड़ा फैसला

'कहां है भूत हम चुटकियों में भगा देंगे', ये कंपनी भूतों को भगाने का लेती है ठेका, चार्ज करती है इतना पैसा

UP के इस शहर में प्लॉट ले रखा है, लेकिन घर नहीं बनाया तो छिन जाएगी जमीन, यहां पढ़ लें नया नियम

IND-W vs PAK-W: वनडे में पाकिस्तान से कभी नहीं हारी टीम इंडिया, यहां जानें पिच रिपोर्ट्स से वेन्यू-लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

जब बिना डरे हाथी-घोड़ों के बीच डांस करने लगी थीं संध्या शांताराम, जानें फिल्म 'नवरंग' की शूटिंग की कहानी

Actress Sandhya Shantaram Death: मशहूर एक्ट्रेस संध्या शांताराम का निधन, बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर

Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 तेज गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय प्लेयर्स

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
PAK की 'नापाक' साजिश, भारत के चाबहार के पास Donald Trump को दिया बंदरगाह बनाने का ऑफर

PAK की 'नापाक' साजिश, भारत के चाबहार के पास Donald Trump को दिया बंदरगाह बनाने का ऑफर

Weather Update: विदाई से पहले जमकर बरसेगा मानसून, पंजाब-उत्तराखंड समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Weather Update: विदाई से पहले जमकर बरसेगा मानसून, पंजाब-उत्तराखंड समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Indian Student Murder in US: टेक्सास में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या, डॉक्टर बनने का सपना लेकर गया था अमेरिका

US: टेक्सास में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या, डॉक्टर बनने का सपना लेकर गया था अमेरिका

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 तेज गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय प्लेयर्स

Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 तेज गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय प्लेयर्स

Aaj Ka Rashifal: रविवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें 5 अक्टूबर का मेष से मीन तक का राशिफल

रविवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें 5 अक्टूबर का मेष से मीन तक का राशिफल

Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 स्पिनर्स, लिस्ट में चार भारतीय खिलाड़ियों का नाम

Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 स्पिनर्स, लिस्ट में चार भारतीय खिलाड़ियों का नाम

Homeदुनिया

दुनिया

Indian Student Murder in US: टेक्सास में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या, डॉक्टर बनने का सपना लेकर गया था अमेरिका

Indian Student Murder In US: अमेरिका में बीते 15 दिनों में यह दूसरे भारतीय की हत्या है. इससे पहले कैलिफोर्निया में तेलंगाना के महबूबनगर के रहने वाले मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या कर दी गई थी.

Latest News

रईश खान

Updated : Oct 04, 2025, 07:44 PM IST

Indian Student Murder in US: टेक्सास में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या, डॉक्टर बनने का सपना लेकर गया था अमेरिका

Indian Student Murder In America

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Indian Student Killed In US News: अमेरिका के टेक्सास में 25 वर्षीय भारतीय छात्र चंद्रशेखर पोल की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. पोल पेट्रोल पंप पर पार्ट-टाइम जॉब करता था. शुक्रवार रात वह पेट्रोल पंप पर ड्यूटी दे रहा था, तभी बाइक पर आए अज्ञात बदमाशों ने उसपर फायरिंग कर दी. इस घटना की जानकारी पूर्व मंत्री और बीआरएस विधायक टी हरीश राव ने शनिवार को दी.

डेंटिस्ट सर्जन बनने गया था अमेरिका
हरीश राव ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है कि अमेरिका में हैदराबाद के रहने वाले छात्र चंद्रशेखर पोल की हत्या कर दी. मैंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर हैदराबाद के एल.बी. नगर का रहने वाला था. उसने भारत में बीडीएस (Bachelor of Dental Surgery) की पढ़ाई पूरी की थी. आगे की उच्च शिक्षा पाने के लिए वह अमेरिका के डालास गया था. 

यह भी पढ़ें- जब बिना डरे हाथी-घोड़ों के बीच डांस करने लगी थीं संध्या शांताराम, जानें फिल्म 'नवरंग' की शूटिंग की कहानी

विधायक हरीश राव ने केंद्र और तेलंगाना सरकार से आग्रह किया है कि आवश्यक कदम उठाकर छात्र के शव को अमेरिका से भारत लाने की व्यवस्था करें. उन्होंने यह है कि यह पीड़ित परिवार के लिए न्याय और सम्मान का मामला है. सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए.

15 दिन में दूसरी हत्या
अमेरिका में बीते 15 दिनों में यह दूसरे भारतीय की हत्या है. इससे पहले कैलिफोर्निया में तेलंगाना के महबूबनगर के रहने वाले मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या कर दी गई थी. निजामुद्दीन भी 2016 में अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहा था. उसने फ्लोरिडा कॉलेज से पढ़ाई पूरी की और फिर एक कंपनी ज्वाइन कर ली थी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Prayagraj Student Protest: प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन से चढ़ा सियासी पारा, प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को उकसाने के पीछे किसका है हाथ?
Prayagraj Student Protest: प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन से चढ़ा सियासी पारा, प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को उकसाने के पीछे किसका है हाथ?
Dev Diwali 2024: देव दिवाली पर करेंगे ये काम तो घर में आएगी सुख समृद्धि, बन जाएंगे सारे काम
देव दिवाली पर करेंगे ये काम तो घर में आएगी सुख समृद्धि, बन जाएंगे सारे काम
Viral Video: ब्लाइंड लड़की को खास अंदाज में बॉयफ्रेंड ने किया प्रपोज, रोमांटिक वीडियो ने लोगों का जीता दिल
ब्लाइंड लड़की को खास अंदाज में बॉयफ्रेंड ने किया प्रपोज, रोमांटिक वीडियो ने लोगों का जीता दिल
ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स को UGC ने दी वॉर्निंग, बताया मान्यता चेक करने का तरीका
ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स को UGC ने दी वॉर्निंग, बताया मान्यता चेक करने का तरीका
Maharashtra: अगर जीती MVA तो कौन होगा CM? पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने किया बड़ा दावा
Maharashtra: अगर जीती MVA तो कौन होगा CM? पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने किया बड़ा दावा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 तेज गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय प्लेयर्स
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 तेज गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय प्लेयर्स
Aaj Ka Rashifal: रविवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें 5 अक्टूबर का मेष से मीन तक का राशिफल
रविवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें 5 अक्टूबर का मेष से मीन तक का राशिफल
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 स्पिनर्स, लिस्ट में चार भारतीय खिलाड़ियों का नाम
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 स्पिनर्स, लिस्ट में चार भारतीय खिलाड़ियों का नाम
Chia Seeds Side Effects: इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए चिया सीड्स, पावर देने की जगह पहुंचा देंगे अस्पताल
इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए चिया सीड्स, पावर देने की जगह पहुंचा देंगे अस्पताल
Akshay Kumar की बेटी की 7 Unseen Photos, जानिए इन दिनों इंटरनेट पर क्यों हो रही है नितारा की चर्चा?
Akshay Kumar की बेटी की 7 Unseen Photos, जानिए इन दिनों इंटरनेट पर क्यों हो रही है नितारा की चर्चा?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE