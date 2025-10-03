भारत झुकेगा नहीं..., अमेरिकी टैरिफ पर पुतिन का बड़ा बयान, PM मोदी को लेकर भी कही अहम बात

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत और चीन आत्मसम्मान से भरे राष्ट्र हैं, जो कभी भी अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने चेताया कि अमेरिकी टैरिफ और दबाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान हो सकता है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर कड़ा बयान दिया है. गुरुवार को दिए अपने वक्तव्य में उन्होंने साफ कहा कि इन शुल्कों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा. पुतिन ने कहा कि भारत और चीन आत्मसम्मान से भरे हुए राष्ट्र हैं और उनकी जनता किसी भी अपमान को कभी स्वीकार नहीं करेगी. पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज़िक्र करते हुए कहा कि वह भली-भांति उन्हें जानते हैं और मोदी इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, जिससे भारत की गरिमा पर चोट पहुंचे.

इसका सीधा असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा

रूसी राष्ट्रपति ने इस दौरान वाशिंगटन की उन कोशिशों की भी आलोचना की, जिनमें भारत और चीन पर मॉस्को के साथ ऊर्जा व्यापार खत्म करने का दबाव डाला जा रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका इस तरह की नीतियां अपनाता रहा तो इसका सीधा असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. पुतिन ने कहा कि रूस से व्यापार करने वाले देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से विश्व स्तर पर कीमतें और बढ़ेंगी. इसके चलते अमेरिकी फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें ऊंची रखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और नतीजे में अमेरिका की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार धीमी हो जाएगी.

यह भी पढ़ें: भारत-चीन के बीच 5 साल बाद हवाई सेवा बहाल, अक्टूबर में इस तारीख से शुरू होंगी डायरेक्ट फ्लाइट

कभी भी झुकने वाले नहीं हैं

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि "भारत पर लगाए गए अमेरिकी शुल्क असफल रहेंगे. यूरोप और भारत-चीन की तुलना नहीं की जा सकती. भारत और चीन ऐसे राष्ट्र हैं जो आत्मसम्मान के साथ खड़े रहते हैं और कभी भी झुकने वाले नहीं हैं." पुतिन ने यह भी स्पष्ट किया कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद रूस आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने दोहराया कि मॉस्को अपने सहयोगी देशों के साथ मजबूत आर्थिक रिश्तों को आगे बढ़ाता रहेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.