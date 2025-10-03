Add DNA as a Preferred Source
मीराबाई चानू ने रच दिया इतिहास, विश्व चैंपियनशिप में 199 Kg वजन उठाकर जीता सिल्वर मेडल

October 2025 Festival List: त्योहारों के साथ हुई अक्टूबर की शुरुआत, जानें दिवाली से लेकर करवाचौथ तक इस महीने में के व्रत-त्योहार

डायबिटीज के न हो जाएं शिकार! पहले ही जान लें उम्र के हिसाब से Blood Sugar Level?

Bihar Election 2025: 'उनको मर्यादा समझना चाहिए...', तेज प्रताप यादव ने भाई तेजस्वी पर कसा तंज, इशारों में फिर जयचंद का जिक्र

भारत झुकेगा नहीं..., अमेरिकी टैरिफ पर पुतिन का बड़ा बयान, PM मोदी को लेकर भी कही अहम बात

रोज सुबह आजमाएं ये 3 टिप्स, कब्ज की हो जाएगी छुट्टी और पेट भी होगा साफ

'कांग्रेस अगर सत्ता में नहीं तो भारत का लोकतंत्र...' कोलंबिया में दिए राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी

22 गज की ही क्यों होती है क्रिकेट की पिच, कम या ज्यादा क्यों नहीं हो सकती माप? जानें नियम

Vivo V60e से लेकर OnePlus 15 तक, अक्टूबर में लॉन्च हो रहे ये 5 धांसू स्मार्टफोन, मिलेंगे दमदार फीचर्स

भारत के 10000 रुपये की कतर में कितनी कीमत, दोनों देशों में से कहां की करेंसी है ज्यादा मजबूत?

अंतर्राष्ट्रीय खबरें

भारत झुकेगा नहीं..., अमेरिकी टैरिफ पर पुतिन का बड़ा बयान, PM मोदी को लेकर भी कही अहम बात

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत और चीन आत्मसम्मान से भरे राष्ट्र हैं, जो कभी भी अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने चेताया कि अमेरिकी टैरिफ और दबाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान हो सकता है।

राजा राम

Updated : Oct 03, 2025, 07:03 AM IST

व्लादिमीर पुतिन

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर कड़ा बयान दिया है. गुरुवार को दिए अपने वक्तव्य में उन्होंने साफ कहा कि इन शुल्कों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा. पुतिन ने कहा कि भारत और चीन आत्मसम्मान से भरे हुए राष्ट्र हैं और उनकी जनता किसी भी अपमान को कभी स्वीकार नहीं करेगी. पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज़िक्र करते हुए कहा कि वह भली-भांति उन्हें जानते हैं और मोदी इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, जिससे भारत की गरिमा पर चोट पहुंचे.

इसका सीधा असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा

रूसी राष्ट्रपति ने इस दौरान वाशिंगटन की उन कोशिशों की भी आलोचना की, जिनमें भारत और चीन पर मॉस्को के साथ ऊर्जा व्यापार खत्म करने का दबाव डाला जा रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका इस तरह की नीतियां अपनाता रहा तो इसका सीधा असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. पुतिन ने कहा कि रूस से व्यापार करने वाले देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से विश्व स्तर पर कीमतें और बढ़ेंगी. इसके चलते अमेरिकी फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें ऊंची रखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और नतीजे में अमेरिका की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार धीमी हो जाएगी.

यह भी पढ़ें: भारत-चीन के बीच 5 साल बाद हवाई सेवा बहाल, अक्टूबर में इस तारीख से शुरू होंगी डायरेक्ट फ्लाइट

कभी भी झुकने वाले नहीं हैं

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि "भारत पर लगाए गए अमेरिकी शुल्क असफल रहेंगे. यूरोप और भारत-चीन की तुलना नहीं की जा सकती. भारत और चीन ऐसे राष्ट्र हैं जो आत्मसम्मान के साथ खड़े रहते हैं और कभी भी झुकने वाले नहीं हैं." पुतिन ने यह भी स्पष्ट किया कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद रूस आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने दोहराया कि मॉस्को अपने सहयोगी देशों के साथ मजबूत आर्थिक रिश्तों को आगे बढ़ाता रहेगा.

Crime News: मां का इलाज सही से न होने पर डॉक्टर के सीने में उतारा चाकू, छाती चौड़ी कर अस्पताल से निकला बाहर
शहीद भगत सिंह को बता दिया 'आतंकी', 'अपनों' पर ही भड़के पाकिस्तानी, किया ये काम
बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले वाइफ-बेटी संग पर्थ की रोड पर नजर विराट कोहली, सामने आई तस्वीर
IND vs SA: सेंचुरियन में आया Tilak Verma का तूफान, शतक के साथ की विराट कोहली की बराबरी
कौन हैं John Krasinski? जिन्हें पीपल मैगजीन ने 2024 के लिए माना Sexiest Man Alive
22 गज की ही क्यों होती है क्रिकेट की पिच, कम या ज्यादा क्यों नहीं हो सकती माप? जानें नियम
Vivo V60e से लेकर OnePlus 15 तक, अक्टूबर में लॉन्च हो रहे ये 5 धांसू स्मार्टफोन, मिलेंगे दमदार फीचर्स
भारत के 10000 रुपये की कतर में कितनी कीमत, दोनों देशों में से कहां की करेंसी है ज्यादा मजबूत?
इन रहस्यमयी जगहों पर एकदम जीरो है ग्रेविटी, 2 तो हैं भारत में मौजूद
Dussehra 2025: दशहरे के दिन ये लोग मनाते हैं मातम, रावण दहन के बाद निभाई जाती है अनोखी रस्म, वजह जान चौंक जाएंगे आप
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
