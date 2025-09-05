India US Trade Deal: 'भारत माफी मांगेगा...', टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप के मंत्री हॉवर्ड लुटनिक का बड़बोला बयान

India US Trade Deal: 'भारत माफी मांगेगा...', टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप के मंत्री हॉवर्ड लुटनिक का बड़बोला बयान
अंतर्राष्ट्रीय खबरें
India US Trade Deal: भारत-अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर पर अमेरिकी मंत्री हॉवर्ड लुटनिक का विवादित बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि भारत को माफी मांगकर ट्रंप से समझौता करना होगा.
India US Trade Deal: अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते टैरिफ विवाद पर ट्रंप प्रशासन का रुख और सख्त होता दिख रहा है. अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने एक इंटरव्यू में भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत को अंततः माफी मांगनी होगी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ समझौते की टेबल पर आना होगा. लुटनिक ने यहां तक दावा किया कि भारतीय कारोबारी भी यह समझ चुके हैं कि अमेरिकी बाजार के बिना वे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते.
दरअसल, ब्लूमबर्ग से बातचीत में हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि भारत जल्द ही समझौते के लिए मजबूर होगा. उन्होंने कनाडा का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे वहां की अर्थव्यवस्था डूबने लगी थी तो सरकार ने अपने रुख से पीछे हटकर ट्रेड डील की, ठीक वैसे ही भारत भी 1–2 महीने में बातचीत की टेबल पर होगा. लुटनिक ने साफ शब्दों में कहा कि यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर होगा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसे निपटना चाहते हैं. लेकिन भारत के पास सीमित विकल्प हैं और उसे अमेरिका की शर्तें माननी ही होंगी.
उन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह रूस और चीन के साथ ब्रिक्स में बना रहा तो उसे 50% तक के टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है. लुटनिक ने कहा, "भारत को यह तय करना होगा कि वह अमेरिका का समर्थन करेगा या रूस-चीन के साथ जाएगा."
यह भी पढ़ें: टैरिफ वॉर के बीच Donald Trump का बड़ा बयान, बोले- 'हमने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया'
इसके अलावा लुटनिक ने दावा किया कि भारत और चीन एक-दूसरे को सामान नहीं बेच पाएंगे और अंततः उन्हें अमेरिकी बाजार पर ही निर्भर रहना होगा. उन्होंने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की है और यही दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है. इसीलिए भारत और चीन जैसे देशों को अंततः अमेरिका के साथ समझौता करना ही पड़ेगा. आपको बताते दें पिछले कुछ महीनों से लगातार भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद को लेकर व्यापारिक रिश्ते में तल्खी बढ़ती नजर आ रही है.
