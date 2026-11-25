यूएन में भारत के प्रतिनिधि पी. हरीश ने जोर देकर कहा कि सिस्टम पर इंसानों का नियंत्रण सर्वोपरि होना चाहिए.

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने आतंकवादियों के बदलते पैटर्न को लेकर दुनिया को आगाह किया है और तकनीक के दुरुपयोग का हवाला देते हुए हैकिंग के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया. 'तेजी से होते तकनीकी बदलावों के दौर में संघर्ष समाधान' विषय पर यूएन में भारत के स्थाई प्रतिनिधि पी. हरीश ने बोलते हुए यह बाते कहीं हैं. मंगलवार (24 नवंबर, 2026) को उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अधूरा, गलत या जानबूझकर बदला गया डेटा निर्णय लेने की प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है.

पी. हरीश ने कहा कि भारत ने अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है. उन्होंने कहा, 'भारत ने डिजिटल बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा और उभरती हुई तकनीकों के क्षेत्र में काफी प्रगति की है. इससे पता चलता है कि भारत महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और जरूरी नागरिक सेवाओं के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दे रहा है.' उन्होंने कहा, 'देश के भीतर, इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट (IT Act) और उससे जुड़े नियम अनधिकृत पहुंच, डेटा के साथ छेड़छाड़ और कंप्यूटर सिस्टम में बाधा डालने के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करते हैं. ये नियम सशस्त्र संघर्ष के दौरान भी प्रासंगिक बने रहते हैं.'

माइक्रोसॉफ्ट के एक अधिकारी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण डिजिटल बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरों की ओर ध्यान दिलाया. कंपनी के कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष फ्रेडरिक हम्फ्रीज ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट की '2026 डिजिटल डिफेंस रिपोर्ट' के अनुसार, साइबर हमलों का जवाब देने के लिए मिलने वाला समय कम होता जा रहा है. अब सॉफ्टवेयर या सिस्टम में पाई गई नई कमियों का फायदा उठाकर 24 घंटे से भी कम समय में एक सक्रिय हमला किया जा सकता है. इस वजह से, संघर्ष को बढ़ने से रोकना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घटनाओं की पुष्टि करने या इरादों के बारे में बातचीत करने के लिए बहुत कम समय मिलता है.

पी. हरीश ने कहा कि एआई ऑटोनॉमस सिस्टम और उभरती हुई डिजिटल तकनीकें अभूतपूर्व अवसर तो लाती हैं, लेकिन साथ ही ये पूरे संघर्ष चक्र में नई कमजोरियां और खतरे भी पैदा करती हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि सिस्टम पर इंसानों का नियंत्रण सर्वोपरि होना चाहिए. उन्होंने कहा कि हथियार प्रणालियों के संचालन और उनकी विशेषताओं को देखते हुए, इंसानों का निर्णय और निगरानी बहुत जरूरी है. ऐसे सिस्टम के इस्तेमाल की जिम्मेदारी हमेशा इंसानों की ही होनी चाहिए. उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि तकनीक के क्षेत्र में गैप बढ़ता जा रहा है. उन्होंने कहा कि निर्यात नियंत्रण और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं के कारण 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

उन्होंने इस प्रवृत्ति की कड़ी आलोचना की, जिसमें 'ग्लोबल साउथ' के देशों को केवल 'उपभोक्ता' मान लिया जाता है, जबकि एआई जैसी उभरती तकनीकों के विकास, नियमन और तैनाती में उनकी कोई भूमिका या हिस्सेदारी नहीं होती. यूएन महासचिव एंटोनियो गुतुरेस ने कहा कि मूल रूप से, यह मुद्दा सत्ता का सवाल है कि एआई को कौन आकार देगा, कौन इसकी निगरानी करेगा और इससे किसे फायदा मिलेगा.

उन्होंने कहा कि कई विकासशील देशों सहित अधिकांश देशों की उन एआई तकनीकों में बहुत कम भागीदारी रही है, जो उनके भविष्य को तय करेंगी. उन्होंने कहा कि हम यह नहीं होने दे सकते कि एआई के कारण कोई ऐसा विभाजन पैदा हो, जो अन्य तरह के विभाजनों को और बढ़ावा दे.

हरीश ने बताया कि एआई सिस्टम अनजाने में लिंग, भाषा और सामाजिक-फाइनेंशियल बैकग्राउंड से जुड़े पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि एआई के कारण इंसानों को सिर्फ डेटा पॉइंट या कच्चे माल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि भारत में हुए एआई इम्पैक्ट समिट में एआई संसाधनों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने, सुरक्षित और भरोसेमंद सिस्टम बनाने, मानवीय क्षमताओं में निवेश करने और आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए एआई का उपयोग करने की मांग की गई थी. उन्होंने कहा कि भारत टेक्नोलॉजी गवर्नेंस पर समावेशी अंतरराष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से किया जाने वाला सहयोग भी शामिल है.