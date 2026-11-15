UN में फांसी पर रोक का प्रस्ताव, 133 देशों का समर्थन, भारत समेत 33 ने किया विरोध... 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' का दिया हवाला

यूएन में फांसी की सजा रोकने के प्रस्ताव का भारत ने कड़ा विरोध किया. भारत ने कहा कि मृत्युदंड खत्म करने पर कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं है और यह देश की संप्रभुता का मामला है.

भारत ने 2016, 2018 और 2024 की तरह इस बार भी मृत्युदंड पर रोक लगाने वाले प्रस्ताव का विरोध किया, (फाइल फोटो IANS)

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की तीसरी समिति में दुनिया भर में मौत की सजा पर रोक लगाने का एक प्रस्ताव पास हो गया है. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पर 193 देशों वाली महासभा में वोटिंग हुई. इस प्रस्ताव का मकसद है कि दुनिया के किसी भी देश में लोगों को फांसी न दी जाए और धीरे-धीरे इस सजा को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए. प्रस्ताव में उन देशों से भी अपील की गई है जो मौत की सजा खत्म कर चुके हैं, कि वे इसे दोबारा लागू न करें.

किन देशों ने विरोध किया?

वोटिंग के दौरान 133 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया. हालांकि, भारत सहित 33 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला. वहीं, 16 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और दूरी बनाए रखी.

प्रस्ताव के विरोध में वोट देने वाले 33 देशों में भारत के अलावा अमेरिका, चीन, जापान, पाकिस्तान, मिस्र, ईरान, इराक, बहरीन, कुवैत, मालदीव, ओमान, कतर और सऊदी अरब शामिल हैं. इसके विपरीत, फ्रांस ने प्रस्ताव पास होने का स्वागत किया और इसे मौत की सजा के वैश्विक खात्मे की ओर एक अहम कदम बताया.

भारत ने प्रस्ताव का विरोध क्यों किया?

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने भारत का पक्ष रखा. भारत ने वोटिंग के दौरान बात रखते हुए कहा कि मौत की सजा पर रोक लगाने या इसे खत्म करने को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई एक राय नहीं है.

भारत ने कहा कि हर संप्रभु देश को कानून बनाने और सजा तय करने का पूरा अधिकार है. अंतरराष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकार संधि (ICCPR) के अनुच्छेद 6 का हवाला देते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून भी कुछ पाबंदियों के साथ मौत की सजा देने की इजाजत देता है.

भारत ने इस बात पर भी कड़ी आपत्ति जताई कि कानूनी प्रक्रिया के बाद दी जाने वाली फांसी को कुछ लोग 'सरकार की ओर से की गई हत्या' कहते हैं. भारत ने कहा कि कानूनी फैसले के तहत दी गई सजा को अवैध हत्याओं या प्रताड़ना के साथ जोड़कर देखना बिल्कुल गलत और भ्रामक है. भारत ने पहले भी इस तरह के प्रस्तावों को मानने से इनकार किया है. साल 2016, 2018 और 2024 में जब भी ऐसे प्रस्ताव सामने आए तो भारत ने उनका विरोध किया था.

La France salue l'adoption à une large majorité de la résolution🇺🇳 portant sur un moratoire sur l’application de la peine de mort. C'est une étape importante vers une abolition universelle de la peine de mort. La France est résolument engagée à l'atteinte de cet objectif. https://t.co/3rJSV4rVRv — La France à l'ONU 🇫🇷🇺🇳 (@franceonu) November 13, 2026

मौत की सजा को लेकर क्या नियम?

यूएन में भारतीय प्रतिनिधि ने बताया कि भारत में मौत की सजा कानून का हिस्सा है, लेकिन इसे हर मामले में लागू नहीं किया जाता. भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, यह सजा केवल बेहद गंभीर और 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' मामलों में ही दी जाती है.

भारत में किसी आरोपी को फांसी देने से पहले कई कड़े कानूनी सुरक्षा उपायों का पालन होता है:

जब तक अपराध साबित न हो जाए, तब तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है.

निचली अदालत से मौत की सजा मिलने के बाद ऊपरी अदालत से उसकी पुष्टि होना अनिवार्य है.

अदालत सजा सुनाते समय परिस्थितियां बदलने या सजा कम करने की वजहों पर भी ध्यान देती है.

प्रस्ताव में क्या-क्या मुख्य मांगें रखी गई थीं?

मेक्सिको की तरफ से पेश किए गए इस प्रस्ताव में कई अहम प्वांइट शामिल थे:

उम्र से जुड़ी छूट: 18 साल से कम उम्र में अपराध करने वाले व्यक्तियों को मौत की सजा न दी जाए. अगर अपराध के समय उम्र स्पष्ट न हो, तब भी फांसी न दी जाए.

18 साल से कम उम्र में अपराध करने वाले व्यक्तियों को मौत की सजा न दी जाए. अगर अपराध के समय उम्र स्पष्ट न हो, तब भी फांसी न दी जाए. विशेष वर्गों को राहत: गर्भवती महिलाओं, दिव्यांग लोगों और बुजुर्गों को मौत की सजा से बाहर रखा जाए.

गर्भवती महिलाओं, दिव्यांग लोगों और बुजुर्गों को मौत की सजा से बाहर रखा जाए. अपराधों की संख्या में कमी: ऐसे अपराधों की सूची छोटी की जाए जिनमें फांसी की सजा दी जाती है. साथ ही अनिवार्य मृत्युदंड वाले प्रावधानों को खत्म किया जाए.

ऐसे अपराधों की सूची छोटी की जाए जिनमें फांसी की सजा दी जाती है. साथ ही अनिवार्य मृत्युदंड वाले प्रावधानों को खत्म किया जाए. 2025 के आंकड़ों पर चिंता: प्रस्ताव में इस बात पर गहरी चिंता जताई गई कि दुनिया भर में फांसी सीमित करने की कोशिशों के बावजूद साल 2025 में दर्ज मामलों में बढ़ोतरी देखी गई.

अमेरिका ने वोटिंग पर क्या रुख अपनाया?

अमेरिका ने भी भारत की तरह इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया. अमेरिकी उप प्रतिनिधि यारीना फेरेंसेविच ने कहा कि फांसी की सजा पर फैसला लेना किसी भी देश की घरेलू लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है. अमेरिका का मानना है कि कानून के मुताबिक दी जाने वाली मौत की सजा मानव अधिकारों के खिलाफ नहीं है, बशर्ते निष्पक्ष सुनवाई हो और गलत तरीकों से बचा जाए.

अमेरिका का कहना है कि अगर किसी को कानून के तहत फांसी दी जाती है, उसे बात रखने का पूरा मौका मिलता है और उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया जाता, तो मौत की सजा को मानव अधिकारों के खिलाफ नहीं माना जा सकता.

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