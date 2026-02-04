ट्रंप-मोदी की ट्रेड डील के बाद एस जयशंकर की बेसेंट और रूबियो से मुलाकात, जानें क्या-क्या हुई चर्चा

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वाशिंगटन में स्कॉट बेसेंट और मार्को रुबियो से मिलकर ऐतिहासिक ट्रेड डील को लागू करने और रक्षा, परमाणु सहयोग व क्रिटिकल मिनरल्स में साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की.

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर की तीन दिवसीय अमेरिका यात्रा ने दोनों देशों के बीच भविष्य के संबंधों की नई दिशा तय कर दी है. मंगलवार, 4 फरवरी 2026 को वाशिंगटन पहुंचे जयशंकर ने पहले ही दिन दो अत्यंत महत्वपूर्ण बैठकें कीं. यह यात्रा इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुए उस व्यापारिक समझौते के तुरंत बाद हो रही है, जिसने भारतीय उत्पादों पर लगने वाले शुल्कों को 25% से घटाकर 18% कर दिया है.

आर्थिक नीतियों को ठोस रूप: स्कॉट बेसेंट के साथ चर्चा

दौरे की शुरुआत अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के साथ हुई. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हाल ही में घोषित ट्रेड डील के बारीक पहलुओं को स्पष्ट करना और इसे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए नीतियों का निर्माण करना था.

प्रमुख फोकस: बाजार तक पहुंच को आसान बनाना, नियामक तालमेल और 'मेक इन इंडिया' उत्पादों के लिए अमेरिका में नई राहें खोलना. जयशंकर ने इसे आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक "उपयोगी चर्चा" बताया.

रणनीतिक मजबूती: मार्को रुबियो से मुलाकात

दिन के दूसरे हिस्से में जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की. इस बैठक में रिश्तों के छह प्रमुख स्तंभों पर बात हुई- व्यापार, ऊर्जा, परमाणु सहयोग, रक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और तकनीक.

क्रिटिकल मिनरल्स: दोनों देशों ने इन दुर्लभ खनिजों की खोज, खनन और प्रोसेसिंग में सहयोग को औपचारिक रूप देने पर सहमति जताई. यह सहयोग भविष्य की तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा के लिए अनिवार्य है.

क्वाड की भूमिका: दोनों नेताओं ने एक समृद्ध और मुक्त इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए क्वाड के जरिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई.

व्यापारिक लाभ और भविष्य की योजनाएं

अमेरिका द्वारा टैरिफ में की गई कटौती से भारतीय एमएसएमई (MSMEs), इंजीनियरिंग, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को भारी लाभ होने की उम्मीद है. इसके बदले में भारत ने अमेरिका से $500 बिलियन की ऊर्जा, तकनीक और कृषि उत्पादों की खरीद और 'बाय अमेरिकन' नीति को समर्थन देने का भरोसा दिया है.

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने इस बैठक को "नए आर्थिक अवसर खोलने और ऊर्जा सुरक्षा के साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने वाला" करार दिया.

