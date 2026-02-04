FacebookTwitterYoutubeInstagram
मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर किया, STF ने बदमाश बनारसी यादव को ढेर किया, यूपी- वाराणसी में STF की बदमाश से मुठभेड़, बदमाश के पास से 2 पिस्टल, कारतूस बरामद | उत्तराखंड राज्य शिक्षा प्राधिकरण का गठन, उत्तराखंड मदरसा प्राधिकरण में 11 सदस्य होंगे, प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरजीत सिंह गांधी होंगे, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण तैयार करेगा सिलेबस | बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ, युमनाम खेमचंद विधायक दल के नेता चुने गए, युमनाम खेमचंद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री होंगे, युमनाम खेमचंद आज राज्यपाल से मिल सकते हैं, मणिपुर में करीब 1 साल से राष्ट्रपति शासन लगा, मणिपुर में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे

ट्रंप-मोदी की ट्रेड डील के बाद एस जयशंकर की बेसेंट और रूबियो से मुलाकात, जानें क्या-क्या हुई चर्चा

दिल्ली-यूपी में छाया घना कोहरा, हिमाचल और जम्मू में बर्फबारी ने बढ़ाई कंपकंपी; जानें उत्तर भारत में कब तक रहेगी हाड़ कपाने वाली ठंड

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बीच आया रूस का बयान, ट्रंप के दावे पर क्रेमलिन के इशारे समझिए

बिजनेस में एक बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, फिर तुलसी से बना दी 250 करोड़ की कंपनी

ये पक्षी फ्यूचर प्लानिंग के साथ मददगारों को भी देता है गिफ्ट, इंसानों जैसी होती है याददाश्त

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

दुनिया

ट्रंप-मोदी की ट्रेड डील के बाद एस जयशंकर की बेसेंट और रूबियो से मुलाकात, जानें क्या-क्या हुई चर्चा

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वाशिंगटन में स्कॉट बेसेंट और मार्को रुबियो से मिलकर ऐतिहासिक ट्रेड डील को लागू करने और रक्षा, परमाणु सहयोग व क्रिटिकल मिनरल्स में साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की.

Pragya Bharti

Updated : Feb 04, 2026, 07:47 AM IST

ट्रंप-मोदी की ट्रेड डील के बाद एस जयशंकर की बेसेंट और रूबियो से मुलाकात, जानें क्या-क्या हुई चर्चा
भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर की तीन दिवसीय अमेरिका यात्रा ने दोनों देशों के बीच भविष्य के संबंधों की नई दिशा तय कर दी है. मंगलवार, 4 फरवरी 2026 को वाशिंगटन पहुंचे जयशंकर ने पहले ही दिन दो अत्यंत महत्वपूर्ण बैठकें कीं. यह यात्रा इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुए उस व्यापारिक समझौते के तुरंत बाद हो रही है, जिसने भारतीय उत्पादों पर लगने वाले शुल्कों को 25% से घटाकर 18% कर दिया है.

आर्थिक नीतियों को ठोस रूप: स्कॉट बेसेंट के साथ चर्चा

दौरे की शुरुआत अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के साथ हुई. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हाल ही में घोषित ट्रेड डील के बारीक पहलुओं को स्पष्ट करना और इसे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए नीतियों का निर्माण करना था.

प्रमुख फोकस: बाजार तक पहुंच को आसान बनाना, नियामक तालमेल और 'मेक इन इंडिया' उत्पादों के लिए अमेरिका में नई राहें खोलना. जयशंकर ने इसे आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक "उपयोगी चर्चा" बताया.

रणनीतिक मजबूती: मार्को रुबियो से मुलाकात

दिन के दूसरे हिस्से में जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की. इस बैठक में रिश्तों के छह प्रमुख स्तंभों पर बात हुई- व्यापार, ऊर्जा, परमाणु सहयोग, रक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और तकनीक.
क्रिटिकल मिनरल्स: दोनों देशों ने इन दुर्लभ खनिजों की खोज, खनन और प्रोसेसिंग में सहयोग को औपचारिक रूप देने पर सहमति जताई. यह सहयोग भविष्य की तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा के लिए अनिवार्य है.
क्वाड की भूमिका: दोनों नेताओं ने एक समृद्ध और मुक्त इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए क्वाड के जरिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई.

व्यापारिक लाभ और भविष्य की योजनाएं

अमेरिका द्वारा टैरिफ में की गई कटौती से भारतीय एमएसएमई (MSMEs), इंजीनियरिंग, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को भारी लाभ होने की उम्मीद है. इसके बदले में भारत ने अमेरिका से $500 बिलियन की ऊर्जा, तकनीक और कृषि उत्पादों की खरीद और 'बाय अमेरिकन' नीति को समर्थन देने का भरोसा दिया है.
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने इस बैठक को "नए आर्थिक अवसर खोलने और ऊर्जा सुरक्षा के साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने वाला" करार दिया.

