दुनिया

दुनिया

अमेरिका-भारत व्यापार समझौते में अहम बदलाव, व्हाइट हाउस ने हटाया 'दालों' का जिक्र, फैक्ट शीट में भी किया संशोधन

India US Trade Deal: व्हाइट हाउस ने भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते की फैक्ट शीट में बदलाव करते हुए 'दालों' का जिक्र हटा दिया है. भारत द्वारा 500 अरब डॉलर से अधिक अमेरिकी उत्पाद खरीदने की बात में भी शब्दों को बदला गया है.

राजा राम

Updated : Feb 11, 2026, 11:13 AM IST

अमेरिका-भारत व्यापार समझौते में अहम बदलाव, व्हाइट हाउस ने हटाया 'दालों' का जिक्र, फैक्ट शीट में भी किया संशोधन
अमेरिका और भारत के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर एक अहम बदलाव सामने आया है. व्हाइट हाउस ने अपने आधिकारिक दस्तावेज में संशोधन करते हुए अमेरिकी उत्पादों की सूची से 'दालों' का जिक्र हटा दिया है. इतना ही नहीं, भारत द्वारा 500 अरब डॉलर से अधिक अमेरिकी उत्पाद खरीदने की बात में भी शब्दों को बदला गया है. पहले जहां "प्रतिबद्ध" शब्द इस्तेमाल हुआ था, अब उसकी जगह इरादा रखता है लिखा गया है. 

संशोधित दस्तावेज में दालों का जिक्र हटा दिया गया

दरअसल, सोमवार को जारी फैक्ट शीट में जिन अमेरिकी कृषि उत्पादों पर भारत द्वारा शुल्क घटाने या खत्म करने की बात कही गई थी, उसमें कुछ दालें भी शामिल थीं. लेकिन मंगलवार को जारी संशोधित दस्तावेज में दालों का जिक्र हटा दिया गया. सोमवार को जारी दस्तावेज का शीर्षक था, "अमेरिका और भारत ने ऐतिहासिक व्यापार समझौते (अंतरिम समझौता) की घोषणा की." इसमें कहा गया था कि भारत कई अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर शुल्क कम या समाप्त करेगा. इन उत्पादों में ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स (डीडीजी), रेड सोरघम, ट्री नट्स, ताजे और प्रसंस्कृत फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट शामिल थे.

फैक्ट शीट में दो बड़े बदलाव

इसके अलावा दस्तावेज में यह भी कहा गया था कि भारत ने 500 अरब डॉलर से अधिक अमेरिकी उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है. इसमें ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कृषि और कोयले जैसे क्षेत्र शामिल बताए गए थे. हालांकि संशोधित फैक्ट शीट में दो बड़े बदलाव किए गए. पहला, दालों को उत्पादों की सूची से हटा दिया गया. दूसरा, भारत के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द प्रतिबद्ध बदलकर इरादा रखता है कर दिया गया. अब दस्तावेज में लिखा है कि भारत 500 अरब डॉलर से अधिक के अमेरिकी ऊर्जा, कोयला, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और अन्य उत्पाद खरीदने का इरादा रखता है.

यह भी पढ़ें: Vande Matram: सार्वजनिक समारोहों में राष्ट्रगान 'जन गण मन' से पहले बजेगा राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्', सरकार ने जारी किया आदेश

संयुक्त बयान में भी 'दालों' का कोई जिक्र नहीं था

ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले सप्ताह जारी भारत-अमेरिका संयुक्त बयान में भी 'दालों' का कोई जिक्र नहीं था. उस बयान में कहा गया था कि भारत अगले पांच वर्षों में 500 अरब डॉलर के अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद, विमान और उसके कलपुर्जे, बहुमूल्य धातु, तकनीकी उत्पाद और कोकिंग कोयला खरीदने का इरादा रखता है. बताते चलें, यह संयुक्त बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत के बाद जारी किया गया था. दोनों नेताओं ने अंतरिम समझौते के ढांचे पर सहमति जताई थी और भविष्य में व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी रखने की बात दोहराई थी. 

इनपुट- पीटीआई 

