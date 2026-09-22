भारत को स्थायी UNSC सीट मिलने पर क्या बदलेगा? जानें कौन समर्थन में और कौन विरोध में

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने की भारत की कोशिशों को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिली है. यूरोप के चार देशों ने एक सुर में भारत की स्थायी सीट की दावेदारी का समर्थन किया है.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता हासिल करने की भारत की मुहिम को एक नई और बड़ी कामयाबी मिली है. सेंट्रल यूरोप के चार देशों- हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य, जिन्हें विसेग्राड ग्रुप या V4 कहा जाता है, ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है.

न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई पहली V4-इंडिया विदेश मंत्रियों की बैठक में स्लोवाकिया के विदेश मंत्री जुरज बलानार ने साफ कहा, "हम सभी V4 देश इस बात पर सहमत हैं कि ग्लोबल साउथ और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की उभरती महाशक्ति होने के नाते भारत को UNSC की स्थायी मेज पर होना ही चाहिए."

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस मुलाकात को एक ऐतिहासिक शुरुआत बताया है. लेकिन सवाल यह है कि भारत के लिए यह मांग इतनी अहम क्यों है और इसमें क्या रुकावटें हैं?

भारत क्यों चाहता है UNSC में स्थायी सीट?

फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश होते हैं. इनमें से 5 स्थायी सदस्य (अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन) हैं, जिन्हें P5 कहा जाता है. बाकी 10 अस्थायी सदस्य 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं. P5 देशों के पास वीटो पावर होती है. इसका मतलब है कि अगर कोई भी एक देश किसी फैसले के खिलाफ वोट दे दे, तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता.

भारत का तर्क बेहद सीधा

यह व्यवस्था 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी थी, जब दुनिया के ज्यादातर देश उपनिवेश थे. आज की 2026 की भू-राजनीतिक सच्चाई 80 साल पुरानी व्यवस्था से बिल्कुल अलग है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, और UN के शांति अभियानों में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले देशों में से एक है.

ग्लोबल साउथ की आवाज

भारत के साथ-साथ ब्राजील, जर्मनी और जापान भी एक-दूसरे की स्थायी दावेदारी का समर्थन करते हैं और मांग करते हैं कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों को इसमें जगह मिलनी चाहिए.

भारत के साथ कौन है?

सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से 4 देश (अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन) खुले तौर पर भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं. इसके अलावा अब V4 ग्रुप जैसे यूरोपीय गुटों का भी सामूहिक समर्थन मिल गया है.

कौन कर रहा विरोध?

भारत की राह में सबसे बड़ी रुकावट चीन है. चीन सुरक्षा परिषद का एकमात्र ऐसा स्थायी सदस्य है जिसने कभी भारत का खुलकर समर्थन नहीं किया. वह अक्सर किसी न किसी बहाने से इस प्रक्रिया को टालता रहता है. क्योंकि UN के नियमों के मुताबिक, सुरक्षा परिषद का ढांचा बदलने के लिए P5 के सभी 5 देशों की सहमति अनिवार्य है, इसलिए चीन का यह रुख भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है.

अगर भारत को यह सीट मिली, तो क्या बदलेगा?

हमेशा के लिए जगह- अभी भारत को हर कुछ सालों बाद अस्थायी सदस्यता का चुनाव लड़ना पड़ता है. स्थायी सीट मिलने पर भारत हमेशा के लिए वैश्विक फैसले लेने वाली सबसे शक्तिशाली मेज पर बैठा रहेगा.

अंतरराष्ट्रीय फैसलों में मजबूत दखल- दुनिया के युद्धों, वैश्विक प्रतिबंधों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भारत की सीधी और स्थायी भूमिका होगी.

वीटो पावर का सवाल

G4 के प्रस्ताव के मुताबिक, शुरुआती चरण में नए स्थायी सदस्यों को वीटो पावर न देकर बाद में इस पर विचार करने का विकल्प भी रखा गया है, ताकि सुधार प्रक्रिया आगे बढ़ सके.

आगे की राह कितनी मुश्किल?

दुनिया के दर्जनों देशों का समर्थन मिलने के बावजूद यह काम आसान नहीं है. UN के नियमों के मुताबिक, सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में बदलाव करना होगा. इसके लिए महासभा में दो-तिहाई बहुमत और P5 देशों की मंजूरी जरूरी है.

विसेग्राड ग्रुप के समर्थन ने भारत की कूटनीतिक स्थिति को और मजबूत किया है, लेकिन इस समर्थन को वास्तविक सीट में बदलना अब भी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है.

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