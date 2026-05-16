48 हजार करोड़ रुपये का निवेश, 30 मिलियन बैरल Crude Oil: भारत-UAE के बीच हुए 7 बड़े समझौते

UAE ने भारत में 5 बिलियन डॉलर यानी करीब 48 हजार करोड़ रुपये के निवेश पर सहमति जताई है. इसके साथ ही UAE ने भारत के स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व के लिए 3 करोड़ बैरल तेल भेजने पर भी सहमति जताई है.

भारत और UAE के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

भारत और UAE के बीच 15 मई को 7 बड़े समझौते हुए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं, इस दौरान वह अबू धाबी में रुके. वहां, उन्होंने शेख मोहम्ममद बिन जायेद अल नाह्यान से मुलाकात की. दोनों के बीच 7 बड़े समझौते हुए. इनमें UAE की तरफ से भारत में 5 बिलियन डॉलर का निवेश और भारत के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व के लिए 30 मिलियन बैरल तेल देने का समझौता शामिल है.

भारत UAE के बीच क्या-क्या समझौते हुए?

- भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबु धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच समझौता हुआ. इस समझौते के तहत भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूती मिलेगी. UAE भारत के ऑयल रिजर्व के लिए 30 मिलियन बैरल (3 करोड़ बैरल) तेल देगा. इसके तहत भारत के LNG और LPG इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती दी जाएगी.

- भारत को LPG सप्लाई को लेकर दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक समझौता हुआ, जिसकी मदद से भारत में LPG सप्लाई को लॉन्ग टर्म मजबूती दी जा सके.

- डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, मिलिट्री ट्रेनिंग, साइबर सिक्योरिटी, समुद्र की रक्षा और सेक्योर कम्युनिकेशन के लिए दोनों देशों के बीच डिफेंस पार्टनरशिप के फ्रेमवर्क पर समझौता हुआ.

- मेक इन इंडिया के तहत गुजरात में शिप रिपेयर और मेरिटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने से जुड़े प्रोजेक्ट पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी.

- भारत के मेरिटाइम वर्कफोर्स के स्किल डेवलपमेंट और भारत को शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में एक हब के तौर पर स्थापित करने के लिए दोनों देशों के बीच सहमति बनी.

- भारत के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग और UAE के G 42 मिलकर 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूटरों का क्लस्टर तैयार करेंगे.

- UAE ने भारत में 5 बिलियन डॉलर का इनवेस्टमेंट करने का कमिटमेंट दिया है.

List of outcomes (7 in total) : Official visit of PM @narendramodi to UAE ⬇️ pic.twitter.com/J1VqbjPZ8S — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) May 15, 2026



5 देशों की यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं. इस यात्रा में उनका पहला पड़ाव UAE था. उसके बाद अब वो नीदरलैंड पहुंचे हैं. नीदरलैंड के बाद वह स्वीडन जाएंगे. स्वीडन के बाद वह नॉर्वे जाएंगे. वह 43 साल में नॉर्वे जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे. उनकी यात्रा 19 और 20 मई को दो दिन की इटली यात्रा के साथ समाप्त होगी.

