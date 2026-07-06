ईरान में चाबहार से जुड़े रेल-कॉरिडोर का काम फिर शुरू करेगा भारत, अफगानिस्तान तक पहुंचेगा भारतीय सामान

चाबहार पोर्ट पाकिस्तान से ग्वादर पोर्ट से महज 80-90 किलोमीटर की दूरी पर है. चाबहार में भारत की मौजूदगी चीन के इस पूरे इलाके पर दबदबा बनाने के इरादे को संतुलित करती है.

भारत फिर शुरू करेगा ईरान में रेल कॉरिडोर पर काम

700 किलोमीटर लंबा रूट है चाबहार-जहेदान रेलवे

पाकिस्तान को बायपास करके आगे बढ़ेगा भारत

Chabahar Rail Link: अमेरिका और ईरान के बीच घटते तनाव के बीच भारत ईरान में 700 किलोमीटर लंबे रणनीतिक चाबहार-जहेदान रेल कॉरिडोर पर काम को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है. ये रेल लाइन पूरी हुई तो भारत का सामान चाबहार बंदरगाह से होते हुए आसानी से मध्य एशिया में पहुंच सकेगा. इस प्रोजेक्ट से इलाके में स्थिरता बढ़ने से मध्य एशिया के साथ व्यापार बढ़ाने, ईरानी तेल तक पहुंच बेहतर करने और यूरेशिया से कनेक्टिविटी मजबूत करने में मदद मिलेगी.

'द मिंट' की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित रेलवे लाइन ओमान की खाड़ी में ईरान के चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान सीमा के पास जहेदान से जोड़ेगी. इससे यह बंदरगाह ईरान के राष्ट्रीय रेल नेटवर्क और इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) से जुड़ जाएगा. रिपोर्ट में बताया गया है कि इस संबंध में भारत और ईरान के अधिकारियों के बीच जल्द ही आगामी बातचीत में चर्चा होने की उम्मीद है. हालांकि डीएनए हिंदी स्वतंत्र रूप से इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं कर सका.

कैसे शुरू हुई बातचीत

अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए एक शांति समझौते के बाद इस प्रोजेक्ट के फिर से शुरू होने की उम्मीद जगी है. बातचीत के दौरान अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने और कच्चे तेल व पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात की अनुमति देने पर सहमत हुआ था. अब अगर शांति बनी रहती है तो लगभग सात साल के अंतराल के बाद भारत को ईरान से कच्चे तेल की नियमित आपूर्ति का रास्ता भी खुल सकता है.

भारत के लिए कितना अहम है चाबहार पोर्ट और जहेदान रेल कॉरिडोर

ईरान में स्थित चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से कुछ ही दूरी पर है जिसे चीन विकसित कर रहा है. यहां से बनने वाला जहेदान रेल कॉरिडोर भारत के लिए सिर्फ व्यापारिक मार्ग नहीं हैं, बल्कि यह भारत की बहुत बड़ी भू-राजनीतिक और रणनीतिक जीत भी है. यह कॉरिडोर भारत को पाकिस्तान को बायपास करके सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता देता है.

अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपना सामान पहुंचाने में भारत के मुश्किलें आती हैं क्योंकि पाकिस्तान बीच में बड़ी रुकावट है. चाबहार पोर्ट की मदद से भारत अब मुंबई या कांडला बंदरगाह से समुद्र के रास्ते सीधे ईरान के चाबहार पहुंचेगा और वहां से बिना पाकिस्तान की धरती पर कदम रखे आगे बढ़ सकेगा. चाबहार पोर्ट पर सामान उतरने के बाद उसे आगे भेजने के लिए रेलवे नेटवर्क की जरूरत है. यही काम चाबहार-जहेदान रेलवे लाइन करती है.

यह रेलवे लाइन चाबहार को ईरान-अफगानिस्तान सीमा पर स्थित 'जहेदान' शहर से जोड़ती है. जहेदान से आगे भारत द्वारा पहले से बनाई जा चुकी जरांज-डेलाराम सड़क शुरू होती है, जो सीधे अफगानिस्तान के प्रमुख शहरों को जोड़ती है.