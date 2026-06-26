'दवा के बक्सों में छिपाकर अफगानिस्तान को ड्रोन दे रहा है भारत', पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के दावे पर विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

अफगान तालिबान को भारत का प्रॉक्सी बताने वाले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने एक और बिना-सिर पैर की बात कही है. ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत मेडिकल सहायता के नाम पर तालिबान को ड्रोन दे रहा है.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर दिया बेतुका बयान.

आसिफ ने कहा- भारत मेडिकल सहायता के नाम पर तालिबान को ड्रोन दे रहा.

आसिफ ने कहा- इजरायल में बने ड्रोन अफगानिस्तान भेज रहा है भारत.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक और बेतुका दावा किया है. ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ दिया है और मेडिकल सहायता वाले बक्सों में छिपाकर इजरायल में बने ड्रोन अफगानिस्तान भेज रहा है. हालांकि, ये पहली बार नहीं है जब ख्वाजा आसिफ ने कभी पाकिस्तानी सेना के चहेते रहे तालिबान को भारत के इशारों पर काम करने वाला बताया है. आसिफ इससे पहले भी बिना किसी प्रमाण के ये दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर दबाव बनाने के लिए भारत अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है.

भारत के विदेश मंत्रालय क्या जवाब दिया?

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के दावे को भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने खारिज किया है और इन्हें मनगढ़ंत और बेबुनियाद थ्योरी बताया है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे बयानों का मकसद पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और शासन से जुड़ी समस्याओं से ध्यान भटकाना है. भारत सरकार पाकिस्तान के इन बयानों को क्षेत्रीय अस्थिरता, मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों और अंदरूनी नाकामियों को छिपाने की हताशा भरी कोशिशें मानती है.

अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भी ऐसे बयानों को लिए पाकिस्तान को कई बार खरी-खोटी सुनाई है. पाकिस्तान न सिर्फ तालिबान और भारत के बीच गठजोड़ की बात करता है, बल्कि इसने ये आरोप भी लगाए हैं कि अफगानिस्तान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के लड़ाकों को अपनी जमीन पर सुरक्षित पनाह देता है. अफगानिस्तान ऐसे आरोपों से इनकार करता है. अफगान नेतृत्व ने पाकिस्तान के इस नज़रिए को "बेबुनियाद और अतार्किक" बताया है. अफगानिस्तान ने भी कड़े शब्दों में ये साफ किया है कि काबुल अपने विदेशी संबंधों और क्षेत्रीय साझेदारियों को पूरी तरह से अपने स्वतंत्र राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही संभालता है.

पहले भी ख्वाजा आसिफ ने दिए हैं विवादित बयान

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पड़ोसी देश के सबसे बड़बोले नेताओं में से एक हैं. चाहे भारत को युद्ध की धमकी देना हो या पाकिस्तानी संसद में अपने ही देश की पोल खोलना, ख्वाजा आसिफ ने दर्जनों विवादित बयान दिए हैं. अफगानिस्तान के संदर्भ में पाकिस्तान की पुरानी नीतियों की विफलता को भी ख्वाजा आसिफ स्वीकार कर चुके हैं. आसिफ सार्वजनिक रूप से ये बोल चुके हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और फिर उसे टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया. तालिबान को लेकर ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि यदि तालिबान अपनी जमीन से पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों को नहीं रोकता है, तो पाकिस्तान उसके साथ भी ठीक वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उसने अपने पारंपरिक दुश्मन भारत के साथ किया है.