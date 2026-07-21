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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

यूक्रेन में चार भारतीय नाविकों की मौत पर भारत का कड़ा रुख, रूसी राजदूत को बुलाकर कहा- अपनी सरकार से कहना...

यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने बताया था कि रूस ने रविवार को यूक्रेन के समुद्री गलियारे से गुजर रहे एक असैन्य जहाज पर हमला किया, जिसके चालक दल में सीरिया और भारत के नागरिक शामिल थे.

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Neelam

Updated : Jul 21, 2026, 01:16 PM IST

यूक्रेन में चार भारतीय नाविकों की मौत पर भारत का कड़ा रुख, रूसी राजदूत को बुलाकर कहा- अपनी सरकार से कहना...

भारतीय नाविकों की मौत मामले में सरकार ने रूसी राजदूत को किया तलब (Image Source: Screen Grab/@ANI)

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  • चार भारतीय नाविकों की मौत पर भारत ने  रूस के राजदूत को किया तलब.
  • रूस को भारत का संदेश- निर्दोष नागरिकों और कमर्शियल शिप पर हमले अस्वीकार्य.
  • यूक्रेन का दावा- जहाज पर रूसी हमले में गई चार भारतीय नाविकों की जान.
  • जहाज के 17 सदस्यों के चालक दल में सीरिया और भारतीय नागरिक भी थे.

यूक्रेन तट पर हमले में चार भारतीय नाविकों की मौत मामले में विदेश मंत्रालय ने रूस के चार्ज डी'अफेयर्स (CDA) को तलब कर कड़ा विरोध जताया है. मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि रूसी अधिकारी से कहा गया कि वह भारत का यह संदेश मॉस्को तक पहुंचाएं. विदेश मंत्रालय ने अपने संदेश में इस बात पर जोर दिया कि कमर्शियल शिपिंग पर हमले और निर्दोष नागरिकों की जान का नुकसान अस्वीकार्य है.

यूक्रेन के दावा- रूसी हमले में गई भारतीय नाविकों की जान
रूस-यूक्रेन युद्ध में भारतीय नाविकों की मौत का यह पहला मामला सामने आया है. यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने बताया था कि रूस ने रविवार को यूक्रेन के समुद्री गलियारे से गुजर रहे एक असैन्य जहाज पर हमला किया, जिसके चालक दल में सीरिया और भारत के नागरिक शामिल थे. यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार, गिनी-बिसाऊ के झंडे वाले एमवी गोल्डन लियो नामक जहाज पर रूसी क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया.

जहाज के चालक दल में पांच भारतीय
विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस जहज पर चालक दल के कुल 17 सदस्य थे, जिनमें से पांच भारतीय नागरिक थे. विदेश मंत्रालय ने रूसी अधिकारी से कहा कि वह अपनी सरकार तक भारत का यह संदेश पहुंचाएं कि कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाना और निर्दोष नागरिक चालक दल के सदस्यों की जान जोखिम में डालना निंदनीय है और इससे बचा जाना चाहिए.

विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की
विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास कर रहा है. विदेश मंत्रालय ने कहा, 'हम मृत भारतीय नागरिकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायल भारतीय नागरिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं.'

भारत ने पूरे मामले पर क्या कहा?
विदेश मंत्रालय ने सोमवार को रूस का नाम लिए बिना कहा था, 'भारत इस तरह के हमलों की निंदा करता है और दोहराता है कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, चालक दल के निर्दोष सदस्यों के जीवन को खतरे में डालना या किसी भी तरह से जहाजरानी और व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाना निंदनीय है और इससे बचा जाना चाहिए.'

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