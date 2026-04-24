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भारत को लेकर ट्रंप के 'नर्क' वाला बयान अशोभनीय और अपमानजनक, ईरान बोला- भारत आकर तो देखो

विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान को अनुचित और अशोभनीय बताया है. इसके साथ ही ईरान ने लिखा कि किसी को ट्रंप के लिए एक कल्चरल डिटॉक्स ट्रिप बुक करनी चाहिए.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 24, 2026, 09:49 AM IST

भारत को लेकर ट्रंप के 'नर्क' वाला बयान अशोभनीय और अपमानजनक, ईरान बोला- भारत आकर तो देखो

डोनाल्ड भप के बयान को भारत ने अशोभनीय बताया है.

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अमेरिका में जन्म के साथ मिलने वाली नागरिकता के खिलाफ लिखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया. उन्होंने नर्क जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. इस बयान पर पूरी दुनिया ने नाराज़गी जताई है. भारत ने भी ट्रंप के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. भारत ने ट्रंप के कमेंट को अशोभनीय बताता है.

विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने X पर लिखा, ''हमने उन टिप्पणियों को देखा है, और साथ ही उनके जवाब में अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी किए गए बाद के बयान को भी. ये टिप्पणियां स्पष्ट रूप से बिना जानकारी के, अनुचित और अशोभनीय हैं. ये निश्चित रूप से भारत-अमेरिका संबंधों की वास्तविकता को नहीं दर्शातीं; ये संबंध लंबे समय से आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित रहे हैं.''

ईरान ने लिखा- इंडिया आके देखो, फिर बोलना

मुंबई स्थित ईरानी काउंसलेट जनरल की तरफ से X पर एक वीडियो पोस्ट किया गया. इस वीडियो में महाराष्ट्र के दो पहलू दिखाए गए हैं. एक जिसमें मुंबई की चकाचौंध, त्योहारों की धूम दिखाई गई है और दूसरे पहलू में शांत और खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे दिख रहे हैं.

 इस वीडियो के साथ IraninMumbai ने लिखा,'लगता है किसी को ट्रंप के लिए एक तरफा कल्चरल डिटॉक्स ट्रिप बुक करना होगा, हो सकता है इससे उनकी रैंडम बकवास थोड़ी कम हो जाए. कभी इंडिया आकर देखो, फिर बोलना.'


क्या लिखा था डोनाल्ड ट्रंप ने?

अपने पोस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म से नागरिकता मिलने के नियम पर सवाल उठाए थे. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि इस मुद्दे पर वकीलों के बजाय जनता को फैसला करना चाहिए. उन्होंने लिखा, “यहां जन्म लेने वाला बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है, और फिर वह अपने पूरे परिवार को चीन, भारत या किसी और देश से यहां ले आता है.” ट्रंप ने ये  भी कहा कि कैलिफोर्निया की हाईटेक कंपनियों में लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं. इसके साथ ही उन्होंने भारत और चीन के लिए नर्क जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया.

ट्रंप का बयान नस्लभेदी और नफरत से भराः हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन

हिंदू अमेरिकन फ़ाउंडेशन ने ट्रंप के बयान को नस्लभेदी और नफरत से भरा हुआ बताते हुए कहा कि उनके इस तरह के बयान भारतीय और चीनी मूल के अमेरिकियों को निशाना बनाते हैं. फाउंडेशन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ऐसी टिप्पणी समाज में नफरत को बढ़ाएगी, खासकर ऐसे वक्त में जब अमेरिका में विदेश से आने वालों के खिलाफ सेंटिमेंट्स स्ट्रॉन्ग हैं.

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