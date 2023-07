Rice Export Ban: भारत के चावल निर्यात बैन से अमेरिका-कनाडा को टेंशन, दुकानों के बाहर लगी लंबी लाइन

डीएनए हिंदी: भारत के गैर-बासमती चावल निर्यात पर बैन का असर वैश्विक स्तर पर दिखने लगा है. महंगाई पर काबू पाने और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर जरूरी खाद्यान्न की कीमतें सीमा में रखने के लिए सरकार ने गैर-बासमती चावल निर्यात पर रोक लगा दी है. आईएमएफ ने केंद्र सरकार से एक्सपोर्ट पर से बैन हटाने का आग्रह किया है. इस बैन का असर अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भी दिख रहा है. लोग पर्याप्त मात्रा में चावल स्टॉक जमा कर लेना चाह रहे हैं. इसके लिए चावल खरीदने के लिए दुकानों में भारी भीड़ जुट गई है और कई दुकानों पर स्टॉक खत्म भी हो गया है. कनाडा और अमेरिका के कुछ हिस्सों में चावल की कीमतें भी बढ़ गई हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो

ग्रॉसरी की दुकानों के बाहर चावल खरीदने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और सोशल मीडिया पर इसके कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं. एक्सपोर्ट बैन की वजह से अमेरिका और कनाडा में चावल की कीमतें भी बढ़ गई हैं. एशियाई और अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए चावल एक प्रमुख खाद्यान्न है. निर्यात बैन और रूस के खाद्य समझौता से बाहर आने की वजह से पूरी दुनिया में चावल समेत दूसरे प्रमुख खाद्यान्नों का संकट बढ़ गया है. बताया जा रहा है कि कनाडा और अमेरिका के कुछ स्टोर्स में चावल की कीमतें काफी बढ़ गई हैं.

