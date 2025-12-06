भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी को मिली नई रफ्तार, पुतिन की दो दिवसीय भारत यात्रा में हुए कई अहम फैसले

पुतिन के भारत दौरे में ऊर्जा, न्यूक्लियर सहयोग, रक्षा उत्पादन, व्यापार समझौते, लॉजिस्टिक नेटवर्क और टेक्नोलॉजी सहयोग पर कई रणनीतिक फैसले हुए. दोनों देशों ने संयुक्त हथियार निर्माण और मेक इन इंडिया के तहत को-डेवलपमेंट व को-प्रोडक्शन को बढ़ावा देने पर भी सहमति जताई.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को अपना दो दिवसीय भारत दौरा समाप्त किया. यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक ऊर्जा संकट, भू-राजनीतिक तनाव और बदलते अंतरराष्ट्रीय समीकरणों के बीच भारत-रूस संबंधों को नया आयाम देने की जरूरत महसूस की जा रही है. दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में ऊर्जा, रक्षा उत्पादन, व्यापार, न्यूक्लियर सहयोग और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी पर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.

कई क्षेत्रों में अहम समझौते

राष्ट्रपति पुतिन को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर विदाई दी. इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती देना था. बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में बताया गया कि दोनों देशों ने ट्रेड, माइग्रेशन सहयोग, हेल्थकेयर, फूड सेफ्टी, पोलर शिपिंग और मैरीटाइम कोऑपरेशन जैसे कई क्षेत्रों में अहम समझौते किए.

ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम

रूस ने भारत को कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनिंग उत्पाद और न्यूक्लियर तकनीक की निर्बाध सप्लाई जारी रखने का आश्वासन दिया. पुतिन ने कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट को भारत की ऊर्जा जरूरतों का भविष्य बताया, जहां छह में से दो रिएक्टर पहले से काम कर रहे हैं और चार निर्माणाधीन हैं. भारत 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखता है.

लॉजिस्टिक और ट्रेड कॉरिडोर में सहयोग

दोनों देशों ने इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) को विस्तार देने पर भी जोर दिया. रूस-बेलारूस से हिंद महासागर तक नया लॉजिस्टिक नेटवर्क द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाई देगा. नॉर्दर्न सी रूट इस प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा. भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ (EAEU) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) की बातचीत तेज करने पर सहमति बनी. शुल्क बाधाओं को कम करने, भुगतान व्यवस्था को सरल बनाने और लॉजिस्टिक दिक्कतों को खत्म करने पर भी चर्चा हुई.

यह भी पढ़ें: असम की चाय से लेकर भगवद गीता तक...ये हैं वो तोहफे जो पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दिए हैं

स्पेस और AI में नया आयाम

रूस ने स्पेस टेक्नोलॉजी, हाई-टेक एयरक्राफ्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत को सहयोग देने का वादा किया. दोनों देशों ने संयुक्त हथियार निर्माण और मेक इन इंडिया के तहत को-डेवलपमेंट व को-प्रोडक्शन को बढ़ावा देने पर भी सहमति जताई.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से