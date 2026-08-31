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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

सिंधु जल संधि: भारत ने मध्यस्थता अदालत का फैसला नकारा, कहा- हमारे संप्रभु निर्णयों पर किसी का हक नहीं

सिंधु जल संधि पर तथाकथित मध्यस्थता अदालत के नए फैसले को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वह इस अवैध संस्था को मान्यता नहीं देता.

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Aman Upadhyay

Updated : Aug 31, 2026, 06:35 PM IST

सिंधु जल संधि: भारत ने मध्यस्थता अदालत का फैसला नकारा, कहा- हमारे संप्रभु निर्णयों पर किसी का हक नहीं

आतंकी हमलों के बीच पानी पर बातचीत नहीं, AI Photo

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  • सिंधु जल संधि को लेकर भारत ने मध्यस्थता अदालत का फैसला नकारा.
  • मध्यस्थता अदालत को फैसला सुनाने का रत्ती भर भी कानूनी हक नहीं.
  • पहलगाम हमले के बाद से सिंधु जल संधि पर भारत का फैसला अडिग.
     

 

MEA India Statement On Indus Water Treaty: सिंधु जल संधि को लेकर तथाकथित मध्यस्थता अदालत के फैसले को भारत सरकार ने पूरी तरह से ठुकरा दिया है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने सोमवार को एक कड़ा बयान जारी कर स्पष्ट किया कि वह इस गैर-कानूनी तरीके से स्थापित निकाय के वजूद को ही स्वीकार नहीं करता है. भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, विश्व बैंक की शर्तों की अनदेखी करके बनाई गई इस अनधिकृत संस्था द्वारा सुनाए गए किसी भी अंतरिम फैसले या 'अवार्ड' का भारत के लिए कोई महत्व नहीं है.

गैर-कानूनी गठन और संधि का खुला उल्लंघन

विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक रिपोर्ट में कहा कि जिस संस्था का गठन ही गैर-कानूनी और नियमों के खिलाफ जाकर हुआ हो, उसके निर्णयों को मान्यता देने का कोई सवाल ही नहीं उठता. भारत का हमेशा से स्पष्ट मानना रहा है कि इस प्रकार की संस्था का निर्माण सिंधु जल संधि की मूल भावना और उसके नियमों का गंभीर उल्लंघन है.यही वजह है कि भारत ने इस तथाकथित मध्यस्थता अदालत के सामने कभी भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई और न ही इसके किसी पुराने निर्णय को कोई तवज्जो दी है.

भारतीय जल परियोजनाओं पर कोई असर नहीं

भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश के संप्रभु निर्णयों पर किसी भी बाहरी या अनधिकृत मध्यस्थता अदालत को फैसला सुनाने का रत्ती भर भी कानूनी हक नहीं है.भारत सरकार ने कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि इस अवैध संस्था के किसी भी फैसले का भारत में चल रही या भविष्य में शुरू होने वाली जल परियोजनाओं पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा.भारत अपनी संप्रभुता के अनुसार अपनी विकास योजनाओं को जारी रखेगा.

आतंकी हमले के बाद से स्थगित है सिंधु जल संधि

भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते को लेकर चल रहे इस विवाद के पीछे सीमा पार से होने वाला आतंकवाद एक बड़ा कारण है. जम्मू-कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में अप्रैल 2025 में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया था.इस हिंसक घटना के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित रखने का एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला किया था.

भारत सरकार ने पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए पहले ही साफ कर दिया है कि ‘खून और पानी कभी भी एक साथ नहीं बह सकते’. भारत का यह रुख आज भी पूरी तरह से कायम है. देश की सुरक्षा और संप्रभुता को सर्वोपरि मानते हुए भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आतंक की नीतियां बंद नहीं होंगी, तब तक सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का पूर्व निर्णय पूरी मजबूती के साथ लागू रहेगा.
 

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