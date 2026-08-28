अमेरिका से जैवलिन एंटी-टैंक सिस्टम खरीदेगा भारत, कैसे काम करता है ये खतरनाक हथियार?

अमेरिकी विदेश विभाग ने नवंबर 2025 में भारत को 93 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित बिक्री को मंजूरी दी थी, जिसमें 100 जैवलिन सिस्टम और 216 एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल शामिल हैं. भारत पहले से ही अपने M777 हॉवित्जर के साथ एक्सकैलिबर गोला बारूद का संचालन करता है.

भारत अमेरिका से जैवलिन एंटी-टैंक सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा है.

अमेरिका ने पिछले साल ही भारत को 93 मिलियन डॉलर की हथियार बिक्री की मंजूरी दी थी.

सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका जैवलिन का को-प्रोडक्शन भी कर सकते हैं.

भारत अमेरिका से युद्ध में परखी जा चुकी जैवलिन एंटी-टैंक सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा है. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने शुक्रवार को कहा कि इससे दिल्ली-वॉशिंगटन के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत हो सकता है. जैवलिन एक पोर्टेबल एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम है जिसे लॉकहीड मार्टिन और आरटीएक्स ने संयुक्त रूप से बख्तरबंद टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल के लिए डेवलेप किया है. इस सिस्टम को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सेनाओं ने अलग-अलग सीमाओं पर तैनात किया है.



कंधे से दागे जाने वाले इस सिस्टम में एक ऑटोमेटिक गाइडेंस सिस्टम होता है, जो मिसाइल को दागने के बाद अपने टारगेट को फॉलो करने की इजाजत देता है, जिससे दागने वाले को कवर लेने और जवाबी हमले से बचने का मौका मिलता है. सैनिक या मरीन फायरिंग के बाद अपनी पॉजिशन बदल सकते हैं या किसी अन्य खतरे से निपटने के लिए मिसाइल को फिर से लोड कर सकते हैं. यह मिसाइल एक कर्विंग टॉप अटैक रास्ते का इस्तेमाल करती है, जो टारगेट के ऊपर पहुंचकर उन क्षेत्रों पर हमला करती है जहां कवच कमजोर होता है. गनर कर्सर का इस्तेमाल करके टारगेट का चयन करता है, जिसके बाद कमांड लॉन्च यूनिट मिसाइल को लॉक-ऑन-बिफोर-लॉन्च सिग्नल भेजती है. इसके सॉफ्ट-लॉन्च डिजाइन के कारण सिस्टम को इमारतों और बंकरों सहित बंद संरचनाओं से सुरक्षित रूप से दागा जा सकता है.

कैसे काम करता है जैवलिन एंटी-टैंक सिस्टम?

-सैनिक जैवलीन के कमांड लॉन्च यूनिट (CLU) से टैंक को टारगेट बनाकर लॉक करता है.

-टारगेट लॉक होने के बाद मिसाइल लॉन्च होती है और टारगेट की ओर बढ़ती है.

-लॉन्च के बाद सैनिक को मिसाइल को लगातार गाइड करने की जरूरत नहीं होती.

-मिसाइल टैंक के ऊपर से हमला कर सकती है, जहां आमतौर पर कवच अपेक्षाकृत कमजोर होता है.

-इसका टैंडम-वारहेड पहले कुछ सुरक्षात्मक कवच को डी-एक्टिव करता है और फिर मुख्य वारहेड टैंक के कवच को भेदता है.

भारत और अमेरिका कर सकते हैं को-प्रोडक्शन: गोर

जैवलिन मिसाइल का डेवलेपमेंट और प्रोडक्शन अमेरिकी सेना और मरीन कॉर्प्स के लिए जैवलिन जॉइंट वेंचर द्वारा किया गया था, जिसमें फ्लोरिडा के ऑरलैंडो स्थित लॉकहीड मार्टिन और एरिजोना के टक्सन स्थित रेथियॉन शामिल थे. सर्जियो गोर ने कहा कि प्रस्तावित खरीद से भारत और अमेरिका के बीच को-प्रोडक्शन के मौके भी पैदा हो सकते हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है. यह घटनाक्रम भारत द्वारा अमेरिकी रक्षा उपकरणों की बढ़ती खरीद के बीच आया है.

BIG news! India plans to buy the battle-tested Javelin anti-tank system. Just as @secwar highlighted at the May 2026 Shangri-La Dialogue, this is a great step forward in the U.S.-India defense relationship and opens the door to co-production possibilities. The engagement between… — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) August 28, 2026

अमेरिका ने पिछले साल ही दी थी बिक्री को मंजूरी

अमेरिकी विदेश विभाग ने नवंबर 2025 में भारत को 93 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित बिक्री को मंजूरी दी थी, जिसमें 100 जैवलिन सिस्टम और 216 एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल शामिल हैं. भारत पहले से ही अपने एम777 हॉवित्जर के साथ एक्सकैलिबर गोला बारूद का संचालन करता है. बता दें कि एक्सकैलिबर (M982 Excalibur) एक 155MM का अत्यधिक सटीक, GPS गाइडेड और लंबी दूरी का तोप का गोला है. इसे मुख्य रूप से अमेरिकी सेना और स्वीडिश कंपनी बीएई सिस्टम्स बोफोर्स (BAE Systems Bofors) द्वारा मिलकर विकसित किया गया है.

भारत के पास कौन-कौन से अमेरिकी हथियार?

अमेरिका और भारत ने पिछले साल एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य थल, समुद्री, वायु, अंतरिक्ष और साइबरस्पेस में अंतर-संचालनीयता को मजबूत करना है. भारत ने अमेरिका निर्मित कई रक्षा उपकरण भी हासिल किए हैं, जिनमें अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर, C-17 और C-130J ट्रांसपोर्ट विमान, P-8I समुद्री गश्ती विमान और M777 हॉवित्जर शामिल हैं.

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