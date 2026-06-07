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चीन को झटका? बालेन शाह के मंत्री ने कैलाश मानसरोवर पर जो कहा, उससे तिलमिला उठेगा ड्रैगन!

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने भारत और नेपाल की दोस्ती को भौगोलिक सीमाओं से कहीं ऊपर बताया है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 07, 2026, 02:28 PM IST

चीन को झटका? बालेन शाह के मंत्री ने कैलाश मानसरोवर पर जो कहा, उससे तिलमिला उठेगा ड्रैगन!

नेपाल ने चीन को दिया झटका!

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भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से ही रोटी-बेटी के माने जाते रहे हैं. हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने दोनों देशों के इन संबंधों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बेहद खास बताया है. उन्होंने साफ कहा कि भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ नक्शे या भूगोल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी साझा नदियों, पहाड़ों और दोनों देशों के लोगों के दिलों के गहरे जुड़ाव पर टिका है.

उन्होंने कहा कि नेपाल भारत के साथ अपने इन पुराने रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है. दिलचस्प बात यह है कि नेपाल ने एक ही झटके में चीन को भी आईना दिखा दिया है. चीन पिछले काफी समय से नेपाल में अपनी पैठ जमाने और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिशों में लगा है. लेकिन नेपाली विदेश मंत्री ने भारत के साथ दोस्ती की तस्वीर साफ करके चीन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है.

बदलते भारत को नए नजरिए से देख रहा है नेपाल

विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने एक बड़ी बात कही कि नेपाल की मौजूदा सरकार देश की नई राजनीतिक हकीकतों को समझती है. वह भारत को पिछली सदी यानी पुराने चश्मे से नहीं देखती. आज का भारत दुनिया के सामने एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति बनकर खड़ा है, और नेपाल इस बदलते भारत की ताकत को अच्छे से पहचानता है. उनके मुताबिक, आज दोनों देशों के पास मिलकर काम करने के पहले से कहीं ज्यादा बड़े मौके हैं.

इस दौरान उन्होंने मीडिया की भी तारीफ की. खनाल ने कहा कि भारत और नेपाल दोनों ही जीवंत और विविधताओं से भरे लोकतंत्र हैं. ऐसे में दोनों देशों का मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने और दोनों देशों की दोस्ती की कहानी को दुनिया के सामने लाने में बहुत अहम रोल निभाता है.

सीमा विवाद पर दी सफाई

पिछले कुछ दिनों से भारत-नेपाल बॉर्डर पर करेंसी और सीमा नियमों को लेकर काफी चर्चाएं चल रही थीं. इस पर सफाई देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि नेपाल ने कोई नया कानून नहीं बनाया है. यह नियम तो 1970 और 1980 के दशक से चले आ रहे प्रावधानों का ही हिस्सा हैं. नेपाल का मकसद बॉर्डर के आसपास रहने वाले आम लोगों की आवाजाही को रोकना या भारत से होने वाली जरूरी सामानों की खरीदारी पर पाबंदी लगाना बिल्कुल नहीं है.

असल में, खुली सीमा का फायदा उठाकर कुछ गलत तत्व अवैध गतिविधियों को अंजाम देते हैं. इसलिए, बॉर्डर का सही तरीके से मैनेजमेंट करना जरूरी है ताकि गलत हरकतों को रोका जा सके.

कैलाश मानसरोवर मार्ग पर नेपाल का स्टैंड साफ

कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट और सीमा विवाद को लेकर भी नेपाल ने अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है. भारत और चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े समझौते और विवादित जमीन के मुद्दे पर शिशिर खनाल ने कहा कि नेपाल ने अपना ऑफिशियल स्टैंड भारत और चीन दोनों देशों के सामने रख दिया है.

नेपाल का मानना है कि वह विवादित जमीन ऐतिहासिक रूप से नेपाल की है और यह उसका पुराना दावा है. भारत और नेपाल के बीच सीमा से जुड़े कई विवाद इतिहास की देन हैं और मौजूदा सीमा 1816 की सुगौली संधि पर आधारित है. हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि इन सभी मुद्दों को टकराव से नहीं, बल्कि बातचीत और कूटनीतिक रास्तों से सुलझाया जाएगा.

बातचीत से निकलेगा हर समस्या का हल

खनाल ने बताया कि उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ व्यापार, बिजली और बॉर्डर पार्टनरशिप जैसे जरूरी मुद्दों पर खुलकर बात की है. दोनों देशों को मिलकर अपने आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को और आगे ले जाना होगा. उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों पड़ोसी देश आपसी समझदारी, भरोसे और कूटनीतिक बातचीत के जरिए सभी पुराने और लंबित मुद्दों का शांतिपूर्ण हल निकाल लेंगे.

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