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'भारत की स्थिति मजबूत, अगर खरीद ली ब्रह्मोस मिसाइल तो...', इंडिया-इंडोनेशिया की डिफेंस डील से क्यों खौफ में PAK एक्सपर्ट?

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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

'भारत की स्थिति मजबूत, अगर खरीद ली ब्रह्मोस मिसाइल तो...', इंडिया-इंडोनेशिया की डिफेंस डील से क्यों खौफ में PAK एक्सपर्ट?

कमर चीमा का कहना है कि भारत इंडोनेशिया के साथ रिश्ते बढ़ाना चाहता है क्योंकि वह मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी मौजूदगी चाहता है और इंडोनशिया ऐसा लिंक है जो आसियान में भी है, ग्लोबल साउथ में भी और इंडो-पैसिफिक में भी है.

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Neelam

Updated : Jul 07, 2026, 02:02 PM IST

'भारत की स्थिति मजबूत, अगर खरीद ली ब्रह्मोस मिसाइल तो...', इंडिया-इंडोनेशिया की डिफेंस डील से क्यों खौफ में PAK एक्सपर्ट?

ब्रह्मोस डील पर PAK एक्सपर्ट ने कहा- इंडोनेशिया के साथ डील हो गई तो बहुत तगड़ी स्थिति में होगा भारत (Image Source: ANI)

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे में सबसे ज्यादा चर्चा ब्रह्मोस मिसाइल डील की हो रही है. पाकिस्तान में भी इस पर खूब बातें हो रही हैं कि अगर इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदता है तो भारत की स्थिति मजबूत हो जाएगी. पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने ब्रह्मोस डील और इंडोनेशिया के साथ भारत के रिश्तों पर बात की. उन्होंने कहा कि अगर ये डील हो गई तो भारत की स्थिति तगड़ी हो जाएगी क्योंकि जब वह हथियार दूसरे देशों को बेचेगा तो उससे पैसा भी कमाएगा.

दुनिया का सबसे बड़े मुस्लिम देश का ब्रह्मोस खरीदना अहम, बोले PAK एक्सपर्ट
कमर चीमा ने कहा, 'इंडिया खुद तो अपने डिफेंस इक्विपमेंट रूस, अमेरिका, इजरायल और फ्रांस से लेता है, लेकिन आगे वह एक्सपोर्ट करना चाहता है. जैसे ब्रह्मोस की मैं मिसाल देता हूं, इंडिया ये सोचता है कि हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हम सबके सामने कामयाब हो जाएंगे.  हम बताएंगे कि देखो हम कितना आगे चले गए हैं. इस चीज को मैं समझता हूं और मैं इसको बहुत ही ध्यान से देखता हूं.' कमर चीमा ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है, ये बहुत अहम बात है.

कमर चीमा का कहना है कि भारत इंडोनेशिया के साथ रिश्ते बढ़ाना चाहता है क्योंकि वह मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी मौजूदगी चाहता है और इंडोनशिया ऐसा लिंक है जो आसियान में भी है, ग्लोबल साउथ में भी और इंडो-पैसिफिक में भी है. उन्होंने कहा कि भारत ये भी सोचता है कि अलग-अलग चीजों को लेकर उसे इंडोनेशिया पर इंवेस्ट करना चाहिए. कमर चीमा ने कहा कि एक तो चीन के खिलाफ, दूसरा निकेल के लिए और तीसरा उसको हथियार बेचकर वह दुनिया के सामने अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है कि वह दूसरे मुल्कों को हथियार एक्सपोर्ट करता है.

भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों पर क्या सोचते हैं PAK एक्सपर्ट?
कमर चीमा को ऐसा लगता है कि इंडिया समझता है कि चीन के लिए इंडोनेशिया को तैयार करे, फिर वह अमेरिका को कहेगा कि देखो हम तो इन देशों को अस्लाह देते हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, हम इनका डिफेंस मजबूत करेंगे ताकि कल को चीन के खिलाफ लड़ सकेंगे. कमर चीमा ने कहा कि एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस दौरे के दौरान इंडिया वहां निकेल भी ढूंढेगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ईवी बैटरी के लिए जरूरी है. चीन इंडोनेशिया का 75 प्रतिशत निकेल कंट्रोल करता है. इंडियंस समझते हैं कि हमें उसमें घुसने की जरूरत है. 

मजबूत हो रहा पीएम मोदी का फॉरेन पॉलिसी प्रोफाइल, बोले पाक एक्सपर्ट
पाक एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरह पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी प्रोफाइल भी मजबूत हो रही है, उन्हें दूसरे देशों के बड़े-बड़े अवॉर्ड से सम्मानित किया जा रहा है. इस तरह पीएम मोदी का इलेक्टोरल प्रोफाइल भी मजबूत होगा और वह अपनी जनता को बताएंगे कि देखिए हम क्या-क्या कर रहे हैं. 

कमर चीमा ने कहा, 'इंडियन लीडरशिप ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा तेज कर दिया है. मिसाल के तौर पर पीएम मोदी साहब तीन मुल्कों के दौरे पर हैं. एक तो वह ये बताना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, हम जब निकलते हैं घर से तो हम एक मुल्क नहीं जाते है, हमारे 2-3 देशों की विजिट शेड्यल होती है, ये मैसेज वह देना चाहते हैं.' 

उन्होंने कहा कि दूसरा जब पीएम अलग-अलग मुल्कों में जाते हैं और उनको अवॉर्ड मिलते हैं तो वह अपनी जनता को बताते हैं कि देखो उनको दुनिया कितना मान रही है. 

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