बंगलुरु में BEML और ICF मिलकर देश की पहली 280 किमी/घंटा स्पीड वाली B28 बुलेट ट्रेन तैयार कर रही हैं. इसमें 557 सीटें होंगी.

भारत में तैयार हो रही B28 बुलेट ट्रेन का ट्रैक ट्रायल साल 2027 के मध्य तक शुरू होने की उम्मीद है. (Photo ANI)

भारत की पहली बुलेट ट्रेन का सपना अब धीरे-धीरे सच होता दिख रहा है. मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन रूट पर काम तेजी से चल रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने Substack पोस्ट में बताया है कि भारत में बन रही B28 बुलेट ट्रेन का ट्रैक ट्रायल मिड-2027 यानी 2027 के मध्य तक शुरू होने की पूरी संभावना है.

इसके साथ ही, देश में बुलेट ट्रेन की पहली सर्विस साल 2027 की आखिरी तिमाही में शुरू की जाएगी. सबसे पहले सूरत से वापी के बीच के सेक्शन पर इस ट्रेन को चलाया जाएगा. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से पूरे मुंबई कॉरिडोर को चालू किया जाएगा. रेल मंत्री के मुताबिक, ट्रेन का पहला बॉडी फ्रेम पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इस समय इसकी मजबूती की जांच की जा रही है.

बुलेट ट्रेन की रफ्तार कितनी होगी?

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस ट्रेनसेट का नाम B28 रखा गया है. इसको बंगलुरु में BEML की फैक्ट्री में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है. यह ट्रेन 280 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम टेस्ट स्पीड के हिसाब से बनाई गई है, जबकि पटरियों पर इसको 249 किलोमीटर प्रति घंटा की ऑपरेशनल स्पीड से चलाने की योजना है.

इस ट्रेन की लंबाई लगभग 202 मीटर है, जिसमें कुल 8 डिब्बे यानी कोच होंगे. इन 8 डिब्बों में से 4 मोटर कारें होंगी और 4 ट्रेलर कारें होंगी. पूरी ट्रेन में एक बार में 557 मुसाफिर बैठ सकेंगे. इसमें दिव्यांगजनों और कम चलने-फिरने वाले लोगों के लिए 2 खास सीटें अलग से तय की गई हैं. ट्रेन के दोनों छोर पर ड्राइवर के केबिन बनाए गए हैं, जो कि एक स्मार्ट ऑनबोर्ड कंट्रोल सिस्टम से लैस हैं. यह सिस्टम ड्राइवर को सही समय पर फैसले लेने और ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से तालमेल बिठाने में मदद करेगा.

कैसी होंगी सीटें?

रेलवे मंत्रालय के अनुसार, इस ट्रेन के अंदर का खाका भारत के लोगों की शारीरिक बनावट और जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. ट्रेन के 8 डिब्बों में से 7 डिब्बे स्टैंडर्ड क्लास के होंगे, जिनमें एक कतार में 3x2 के हिसाब से सीटें लगाई गई हैं. वहीं 1 डिब्बा एग्जीक्यूटिव क्लास का होगा, जिसमें 2x2 के हिसाब से ज्यादा आरामदायक सीटें दी गई हैं.

यात्रियों के पैरों को आराम देने के लिए पर्याप्त लेगरूम की व्यवस्था की गई है. लंबे सफर के दौरान लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सीटों को आरामदायक बनाया गया है. अगर भविष्य में मुसाफिरों की संख्या बढ़ती है, तो दो 8-कोच वाली ट्रेनों को आपस में जोड़कर 16-कोच की एक बड़ी ट्रेन भी बनाई जा सकती है.

डिब्बों के अंदर कौन-कौन से आधुनिक फीचर्स?

ANI की रिपोर्ट बताती है कि ट्रेन के अंदर मुसाफिरों की हर छोटी-बड़ी सहूलियत का ध्यान रखा गया है. डिब्बों के भीतर शानदार रोशनी के लिए आधुनिक LED लाइटें लगाई गई हैं. सिर के ऊपर सामान रखने वाले रैक्स के अलावा, बड़े बैग और भारी सामान रखने के लिए अलग से फर्श पर लगे लगेज स्टैंड दिए गए हैं.

लैपटॉप और मोबाइल चार्ज करने के लिए हर सीट के पास पावर आउटलेट मौजूद हैं. गंदे पानी और कचरे को कम करने के लिए ट्रेन में आधुनिक बायो-डाइजेस्टर शौचालय बनाए गए हैं. सफर के दौरान बाहर के सुंदर नजारे देखने के लिए हर सीट की कतार के पास बड़ी और चौड़ी खिड़कियां दी गई हैं. एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में आसानी से आने-जाने के लिए डिब्बों के बीच में एक सीलबंद Gangway लगाया गया है.

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी?

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत में हाई-स्पीड रेल को लेकर कई सालों तक केवल बातें होती रहीं, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हुआ था. इस प्रोजेक्ट की असल शुरुआत सितंबर 2017 में हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान सरकार ने मिलकर मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल की आधारशिला रखी थी. जापान ने भारत को जापान की बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी देने की पेशकश की थी, जिसका रिकॉर्ड 60 से ज्यादा सालों से बिना किसी जानलेवा हादसे के सुरक्षित चलने का रहा है.

हालांकि, नींव रखे जाने के बाद महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण और राज्य सरकार की मंजूरियां न मिलने के कारण यह काम करीब ढाई साल तक अटका रहा. इसके बाद कोविड-19 महामारी की वजह से काम में दो साल की और देरी हुई. इस तरह असली और बड़े पैमाने पर काम 2021 में शुरू हो सका. रेल मंत्री ने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा कि सीरियस कंस्ट्रक्शन को केवल 5 साल हुए हैं और इन 5 सालों में बहुत बड़ा ढांचा तैयार कर लिया गया है.

भारतीय कंपनियों का इस प्रोजेक्ट में क्या योगदान है?

यह प्रोजेक्ट भारत की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है. जापान की बेहतरीन टेक्नोलॉजी और भारत की इंजीनियरिंग का मेल इस ट्रेन में देखने को मिल रहा है. बंगलुरु की BEML इकाई में भारत के मौसम और भारतीय पटरियों के अनुकूल इस ट्रेन को ढाला जा रहा है.

विश्व स्तरीय सेफ्टी फीचर्स और आधुनिक कंट्रोल सिस्टम के साथ तैयार हो रही यह ट्रेन देश के रेलवे नेटवर्क में एक नया अध्याय जोड़ रही है. मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी तय करने में आज जहां सड़क के रास्ते 8 से 9 घंटे का वक्त लगता है, वहीं इस बुलेट ट्रेन के शुरू होने के बाद यह पूरा सफर सिर्फ 1 घंटा 58 मिनट में सिमट जाएगा.

B35 ट्रेन के कॉरिडोर को लेकर क्या योजना है?

रेल मंत्री ने बयान में बताया कि B28 ट्रेनसेट का विकास तो पहला कदम है, इसके बाद इससे भी ज्यादा तेज रफ्तार वाली B35 ट्रेन बनाई जाएगी. बी35 ट्रेन को 350 किलोमीटर प्रति घंटा की डिजाइन स्पीड के हिसाब से तैयार करने की योजना है.

508 किलोमीटर लंबे इस पूरे कॉरिडोर को अलग-अलग चरणों में खोला जाएगा. 2027 के आखिर में सूरत-वापी सेक्शन से शुरुआत होने के बाद धीरे-धीरे मुंबई तक के सभी स्टेशनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा. इससे न केवल दो राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र के बीच आना-जाना आसान होगा, बल्कि व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी.



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