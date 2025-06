ईरान ने हाल ही में इजराइल के साथ हुए युद्ध के दौरान मिले समर्थन के लिए भारत और भारत के नागरिकों का आभार जताया है. नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक आधिकारिक बयान जारी कर इस्लामी गणराज्य की ओर से भारत के लोगों के लिए धन्यवाद दिया है. बयान में भारत के "महान और स्वतंत्रता प्रेमी लोगों" को संबोधित करते हुए कहा गया कि ईरानी राष्ट्र की जीत के इस अवसर पर वह भारत के समर्थन को सराहता है.

ईरानी दूतावास ने न सिर्फ आम भारतीयों का, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों का नाम लेकर आभार जताया. इसमें भारतीय संसद के माननीय सदस्य, राजनीतिक दल, धार्मिक और आध्यात्मिक नेता, प्रोफेसर, मीडिया के सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम ऐसे लोग शामिल हैं, जिन्होंने खुलकर ईरान का समर्थन किया. ईरान ने कहा कि ये समर्थन केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि मानवीय और सांस्कृतिक स्तर पर गहरी एकजुटता का प्रतीक है.

बयान में यह भी कहा गया कि ईरानी लोगों की दृढ़ता सिर्फ अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं थी, बल्कि यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ एक प्रतिरोध भी था. ईरान ने भारत की एकजुटता को शांति, स्थिरता और वैश्विक न्याय के पक्ष में एक मजबूत कदम बताया.

Statement of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in New Delhi



On the occasion of the Iranian nation's victory in the face of military aggression by the Zionist regime and the United States, the Embassy of the Islamic Republic of Iran in New Delhi extends its heartfelt…