India Canada Row: पिछले कुछ समय से भारत और कनाडा के बीच चली आ रही तनातानी ने अब एक नया रूप ले लिया है. कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे ने पार्लियामेंट हिल पर होने वाले दिवाली समारोह में भाग लेने से मना कर दिया, जिससे विवाद खड़ा हो गया है.

India Canada Row: भारत और कनाडा के बीच गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला दिवाली समारोह से जुड़ा हुआ है. कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे ने पार्लियामेंट हिल में दिवाली समारोह में भाग लेने से इनकार कर दिया है. इस फैसले ने आयोजकों के बीच निराशा और चिंता पैदा कर दी है. खासकर जब भारत.और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद गहरा हो रहा है.

दिवाली समारोह का आयोजन

दरअसल, दिवाली का यह कार्यक्रम 30 अक्टूबर को कंजर्वेटिव सांसद टॉड डोहर्टी द्वारा आयोजित किया जाना था. लेकिन पियरे पोइलिवरे ने समारोह में भाग लेने से पहले ही मना कर दिया. हालांकि, इस समारोह को आयोजित कर रहे ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ इंडिया कनाडा (ओएफआईसी) के आयोजकों को कोई स्पष्टता नहीं मिली. ओएफआईसी के अध्यक्ष शिव भास्कर ने पोइलिवरे के फैसले पर निराशा व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखा है. भास्कर ने कहा कि पिछले वर्षों में कई राजनीतिक हस्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था, लेकिन इस साल वे सभी पीछे हट गए हैं. इससे भारतीय मूल के कनाडाई लोग खुद को असुरक्षित और अलग-थलग महसूस कर रहे हैं.

राजनयिक विवाद का असर

पियरे पोइलिवरे का यह कदम ऐसे समय आया है जब भारत और कनाडा के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं. भास्कर ने इसे कनाडा में नस्लवाद और भेदभाव का परिणाम बताया है. उन्होंने कहा कि यह असंवेदनशील और भेदभावपूर्ण कदम है और पोइलिवरे को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इसे खालिस्तानी समर्थकों को खुश करने की कोशिश से जोड़ा है. हिंदू फोरम ने भी इस निर्णय पर नाराजगी व्यक्त की है, यह कहते हुए कि दिवाली, एकता और प्रकाश का पर्व है, इस समारोह से इंकार करना एक बड़े समुदाय को नजरअंदाज करना है.

Absolutely disgraceful behaviour from @PierrePoilievre and the @CPC_HQ cancelling Diwali celebrations this year because they are afraid that the Liberals and the media will accuse them of foreign interference. Shameful and cowardly behaviour which really throws into question the… pic.twitter.com/Yd3Ovq5emC

— Daniel Bordman (@DanielBordmanOG) October 29, 2024

फोरम ने इस निर्णय को राजनीति से प्रेरित तुष्टीकरण का परिणाम बताते हुए कहा कि यह कनाडाई समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से की अनदेखी करता है. पियरे पोइलिवरे का यह निर्णय न केवल दिवाली समारोह को प्रभावित कर रहा है, बल्कि यह कनाडा में भारतीय समुदाय के लोगों के लिए भी चिंता का विषय बन गया है.

