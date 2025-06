Operation Sindhu: इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. मिसाइल हमलों के कारण दोनों देशों में भारी तबाही हो रही है. ऐसे में ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार सक्रिय हो गई है. पिछले कुछ दिनों में देश के हालात को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने 'ऑपरेशन सिंधु' की शुरुआत की है, जिसके तहत वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है.

ईरान के विभिन्न शहरों में रह रहे भारतीय छात्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. सरकार ने युद्धस्तर पर इनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. इस ऑपरेशन का मकसद है ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों, खासकर छात्रों, को युद्ध क्षेत्र से निकालकर भारत पहुंचाना.

विदेश मंत्रालय की निगरानी में यह राहत अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, ऑपरेशन के पहले चरण में ईरान के उत्तरी इलाके में स्थित उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है. आपको बता दें, इन छात्रों को सड़क मार्ग से आर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंचाया जाएगा वहां से उन्हें जहाज से भारत लाया जाएगा.

यह भी पढ़ें: हिजबुल्ला-हमास जैसी ट्रेनिंग, लेकिन मिशन अलग, ईरान की सेना से कितनी अलग है IRGC

Operation Sindhu begins 🇮🇳.



India launched Operation Sindhu to evacuate Indian nationals from Iran. India evacuated 110 students from northern Iran who crossed into Armenia under the supervision of our Missions in Iran and Armenia on 17th June. They departed from Yerevan on a… pic.twitter.com/8WJom7wh5f