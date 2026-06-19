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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

14 लाख रियाल का एक डॉलर, करेंसी हुई कागज! ईरान में कितने कर्ज के साथ पैदा हो रहा बच्चा?

युद्ध और कड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है. हालात ये हैं कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल गिरकर 14 लाख के पार चला गया है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 19, 2026, 10:59 AM IST

14 लाख रियाल का एक डॉलर, करेंसी हुई कागज! ईरान में कितने कर्ज के साथ पैदा हो रहा बच्चा?

ईरान पर बढ़ता आर्थिक बोझ (Image Source- IANS)

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  • युद्ध और आर्थिक मंदी के कारण ईरानी रियाल की वैल्यू कागज के टुकड़े जैसी हो गई
  • वर्तमान में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत करीब 14 लाख ईरानी रियाल तक पहुंच चुकी है
  • युद्ध से ठीक पहले ईरान पर करीब 9.65 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज था
  • साल 2024 में प्राइवेट सेक्टर का कर्ज जीडीपी का 40% हो चुका था

युद्ध की आग में झुलस रहे ईरान की हालत इस वक्त केवल मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि आम जनता की जेबों में भी बेहद नाजुक हो चुकी है. हालात ये हैं कि एक डॉलर की कीमत अब करीब 14 लाख ईरानी रियाल हो गई है. वहां की करेंसी की वैल्यू अब महज कागज के टुकड़े जैसी रह गई है. इस आर्थिक मंदी और जंग के माहौल के बीच एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आज के दौर में ईरान में पैदा होने वाला एक मासूम बच्चा अपने सिर पर कितना कर्ज लेकर इस दुनिया में कदम रख रहा है?

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय आंकड़ों (जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स) के आधार पर अगर हम जमीनी हकीकत को समझें, तो ईरान का आर्थिक गणित पूरी तरह बदल चुका है. अगर हम युद्ध से पहले यानी साल 2023 और 2024 के दौर को देखें, तो ईरान पर कुल विदेशी कर्ज लगभग 9.90 अरब डॉलर था, जो 2024 आते-आते मामूली घटकर 9.65 अरब डॉलर रह गया. 

ईरान में प्रति नागरिक कितना कर्ज है?

ईरान की आबादी के हिसाब से अगर इस विदेशी कर्ज को हर एक नागरिक के सिर पर बांटा जाए, तो युद्ध से ठीक पहले वहां के हर इंसान पर लगभग 110 डॉलर (यानी करीब 10,000 भारतीय रुपये) का विदेशी कर्ज बैठता था. सीधे शब्दों में कहें, तो एक बच्चा जब वहां जन्म लेता था, तो वैश्विक बाजार के हिसाब से उस पर इतना कर्ज पहले से तय था. 

ईरान में प्राइवेट सेक्टर पर कितना कर्ज है?

हालंकि असली कहानी सिर्फ इस विदेशी कर्ज की नहीं है, बल्कि देश के अंदरूनी आर्थिक ढांचे की है. साल 2024 में ईरान के आम लोगों, व्यापारियों और प्राइवेट सेक्टर द्वारा बैंकों से लिया गया कर्ज वहां की कुल जीडीपी का लगभग 40% पहुंच चुका था. यानी आम जनता अपनी जरूरतों के लिए पहले से ही भारी कर्ज में डूबी थी. रही-सही कसर सरकार पर चढ़ते कर्ज ने पूरी कर दी.

जून 2025 तक जहां ईरान सरकार का सकल कर्ज उसकी जीडीपी का महज 8.7% था, वहीं 2026 में युद्ध के भारी खर्चों, प्रतिबंधों और नाकाबंदी के कारण इसके बढ़कर 37.3% तक पहुंचने का अनुमान है. यानी सरकार का कर्ज करीब चार गुना बढ़ रहा है. सरकार को इस कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए ही अपनी जीडीपी का 1.7% हिस्सा खर्च करना पड़ रहा है, जो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी कामों में लग सकता था. 

1980 के दौर से आज की तुलना

अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें, तो ईरान के लिए युद्ध और कर्ज का यह सिलसिला नया नहीं है. साल 1980 में जब ईरान-इराक युद्ध शुरू हुआ था, तब ईरान पर कुल विदेशी कर्ज 4.62 अरब डॉलर था, जो जंग शुरू होने के अगले ही साल यानी 1981 में घटकर 3.97 अरब डॉलर रह गया था. लेकिन आज का दौर पूरी तरह अलग है.

आज ईरान न सिर्फ युद्ध झेल रहा है, बल्कि वह आधुनिक दौर के सबसे कड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और आर्थिक नाकाबंदी से भी घिरा हुआ है. नतीजा यह है कि आज ईरान में जन्म लेने वाला बच्चा सिर्फ डॉलर के मुकाबले कमजोर होती करेंसी ही नहीं देख रहा, बल्कि एक ऐसे देश में आंखें खोल रहा है जहां सरकार से लेकर आम जनता तक, हर कोई चौतरफा कर्ज के जाल में फंसा हुआ है.

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