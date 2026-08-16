विरोधी मीडिया को इंटरव्यू देना अब अपराध होगा, मिलेगी कठोर सजा, ईरान में नए कानून को मंजूरी

नए विधेयक के अनुसार, ईरान में जिन देशों को दुश्मन माना जाता है, वहां के मीडिया हाउस या पत्रकारों को इंटरव्यू देना अपराध माना जाएगा. ऐसे मामलों की सुनवाई IRGC से जुड़ी रिवोल्यूशनरी कोर्ट में होगी.

ईरान की संसद (मजलिस) ने विदेशी प्रभाव को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा को कड़ा करने के उद्देश्य से लाए जा रहे एक नए और कड़े विधेयक के मुख्य ढांचे को मंजूरी दे दी है. इस विधेयक के तहत अमेरिका, इजरायल या उनके द्वारा वित्तपोषित मीडिया संस्थानों से बातचीत, इंटरव्यू देना या संपर्क साधना एक अपराध घोषित किया जाएगा. इस कानून के तहत उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर 6 महीने से लेकर 30 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है.

ईरानी अखबार 'शार्घ' के मुताबिक, सांसदों ने अभी इस बिल के सामान्य सिद्धांतों को ही मंजूरी दी है. प्रस्तावित कानून की बारीकियों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है. संसद के न्यायिक और कानूनी आयोग के सदस्य उस्मान सलारी ने ईरान की 'मिजान' समाचार एजेंसी से इस कानून के बारे में बात करते हुए कहा कि अभी अलग-अलग प्रावधानों पर बहस और वोटिंग होनी बाकी है.

कितना कड़ा है मीडिया से जुड़ा कानून?

विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, अमेरिका या इजरायल से जुड़े मीडिया संगठनों, या उनके द्वारा पोषित चैनलों को इंटरव्यू देना या किसी चर्चा का हिस्सा बनना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा. ऐसा करने पर 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है. यदि कोई व्यक्ति विदेशी खुफिया एजेंसियों के इशारे पर ऐसा कोई काम करता है जिससे इरान की सुरक्षा या स्वतंत्रता को खतरा पहुंचता है, तो उसे 30 साल तक की जेल हो सकती है.

विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे सभी मामलों की सुनवाई इरान की रिवोल्यूशनरी कोर्ट में होगी. इसके अनुसार, 'शत्रुतापूर्ण' श्रेणी में न आने वाले अन्य विदेशी मीडिया को इंटरव्यू देने से पहले इरान के खुफिया मंत्रालय को सूचित करना अनिवार्य होगा. विदेशी दूतावासों, विदेशी गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) या संस्थानों से संपर्क करने से पहले विदेश मंत्रालय से लिखित अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति संपर्क करने पर भारी जुर्माना और नागरिक अधिकारों से वंचित करने का प्रावधान है.

विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, खुफिया मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना विदेशियों को किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. विदेशी संस्थानों के साथ वैज्ञानिक और शैक्षणिक सहयोग केवल सरकार द्वारा जारी सूची तक ही सीमित रहेगा. ईरान की संसद की न्यायिक और कानूनी समिति के सदस्य उस्मान सालारी के अनुसार, संसद में अंतिम रूप से पारित होने के बाद इसे लागू होने के लिए गार्जियन काउंसिल की समीक्षा से गुजरना होगा.

बता दें कि इरान ने इससे पहले भी 2025 में विदेशी संस्थाओं के साथ सहयोग को अपराध घोषित करने वाला कानून बनाया था. हाल ही में इरान की मशहूर फोटोपत्रकार यल्दा मोएरी को विदेशी मीडिया को तस्वीरें व इंटरव्यू देने के आरोप में 15 साल जेल की सजा सुनाई गई थी.