ईरान में 20 लाख रियाल में मिल रहे 2 किलो टमाटर! युद्ध से तबाह हुई अर्थव्यवस्था, किन मुसीबतों का सामना कर रहे लोग?

पिछले कुछ महीनों में ईरान में खाने-पीने की चीजों की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है. टमाटर जैसी सब्जियों की कीमत 70 से 80 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गई हैं. वहीं, 'ईरानी रियाल' में ऐतिहासिक भारी गिरावट दर्ज की गई है.

ईरान ने मार्च 2026 में 10 मिलियन रियाल का नोट जारी किया था

ईरानी रियाल खुले बाजार में अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है

भारत के 100 रुपये की कीमत अब तेहरान में लगभग 21 लाख रियाल

Iran’s currency Collapse: युद्ध के खर्च और अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है. पिछले कुछ महीनों में ईरान की मुद्रा 'ईरानी रियाल' में ऐतिहासिक भारी गिरावट दर्ज की गई है. प्रतिबंधों के सख्त होने और युद्ध के कारण ईरानी रियाल खुले बाजार में अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है. ईरान की अर्थव्यवस्था की स्थिति इस बात से समझी जा सकती है कि वर्तमान में 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 20 लाख रियाल से ऊपर चली गई है. आसानी से समझाएं को भारत के 100 रुपये की कीमत अब तेहरान में लगभग 21 लाख ईरानी रियाल के बराबर हो गई है.

टमाटर, चिकन और तेल के लिए लाखों की जरूरत

भीषण मुद्रास्फीति के कारण ईरान की मुद्रा की क्रय शक्ति काफी नीचे आ गई है. अगर ये कहा जाए कि किसी के पास 21 लाख ईरानी रियाल हैं तो सुनने में भले ही काफी ज्यादा लगे लेकिन, सच ये है कि इतने पैसे में 2 किलो टमाटर, 500 ग्राम चिकन और लगभग आधा लीटर खाना पकाने का तेल ही खरीदा जा सकता है.

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में ईरान में खाने-पीने की चीजों की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है. खाना पकाने के तेल की कीमत 170 प्रतिशत से ज्यादा, चिकन की कीमत 70 प्रतिशत से ज्यादा और टमाटर जैसी सब्जियों की कीमत 70 से 80 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गई हैं. जरूरी मेडिकल सामान की कीमतों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है. इंसुलिन की कीमतें 600 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गई हैं और सामान्य बीमारियों में काम आने वाली दवाओं की कीमत दोगुनी हो गई है. बच्चों के आहार पर ईरान की सरकार भारी सब्सिडी देती है लेकिन, इसके बावजूद बेबी फॉर्मूला की कीमतों में 95 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

कमाई कम हुई, महंगाई बढ़ी, लोग परेशान

वैश्विक रिपोर्टों के अनुसार, ईरान सरकार ने न्यूनतम मासिक वेतन लगभग 16.6 करोड़ रियाल निर्धारित किया है. लेकिन, वर्तमान विनिमय दर के हिसाब से यह केवल 82 डॉलर या 7,800 रुपये प्रतिमाह बैठता है. सरकारी भत्तों को भी जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 10,300 रुपये तक पहुंचता है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि वेतन में बढ़ोतरी न के बराबर हुई है, जबकि राशन और बुनियादी चीजों के दाम हर हफ्ते 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ रहे हैं.

10 मिलियन रियाल का नोट जारी

अर्थव्यवस्था की बुरी स्थिति को देखते हुए ईरान ने मार्च 2026 में 10 मिलियन रियाल का नोट जारी किया था. ये देश में अब तक जारी किया गया सबसे ज़्यादा कीमत वाला नोट है. इतनी बड़ी कीमत होने के बावजूद, इस नोट की असल कीमत सिर्फ 7 डॉलर या 650 रुपये के आस-पास है. युद्ध और प्रतिबंधों के कारण ईरान भारी दबाव का सामना कर रहा है और जैसे-जैसे कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, रोज़मर्रा के लेन-देन के लिए ज़्यादा कैश की जरूरत पड़ रही है.

