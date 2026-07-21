FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सिक्किम सुरंग हादसा: हर गुजरती मिनट के साथ टूट रही उम्मीद, अभी भी फंसे हैं 20 मजदूर, अंदर मीथेन गैस घोंट रही दम

सिक्किम सुरंग हादसा: हर गुजरती मिनट के साथ टूट रही उम्मीद, अभी भी फंसे हैं 20 मजदूर, अंदर मीथेन गैस घोंट रही दम

'हमारी सेना हारी, मोदी चाहते तो 2 मिनट में पूरे पाकिस्तान को...', ऑपरेशन सिंदूर पर पाक के पूर्व PM की बहन का बड़ा दावा

पाकिस्तान के पूर्व PM की बहन का दावा- 'ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह हारी पाक सेना, सरकार ने गढ़ी झूठी कहानी'

गोल्ड में 'डेथ क्रॉस' का खतरा क्या डुबो देगा आपका इंवेस्टमेंट? एक्सपर्ट से समझिए सराफा बाजार क्या दे रहा संकेत

गोल्ड में 'डेथ क्रॉस' का खतरा क्या डुबो देगा आपका इंवेस्टमेंट? एक्सपर्ट से समझिए सराफा बाजार क्या दे रहा संकेत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
प्लूटो पर हुआ इतना खतरनाक लैंडस्लाइड जिसमें दफन हो सकता है धरती का एक पूरा शहर, तस्वीर देख दहल जाएंगे आप!

प्लूटो पर हुआ इतना खतरनाक लैंडस्लाइड जिसमें दफन हो सकता है धरती का एक पूरा शहर, तस्वीर देख दहल जाएंगे आप!

FIFA World Cup 2026 के 5 ग्लोबल सुपरस्टार्स से मिलिए, किसी ने डिफेंस में गाड़े झंडे तो किसी ने दनादन गोल से रचा इतिहास

FIFA World Cup 2026 के 5 ग्लोबल सुपरस्टार्स से मिलिए, किसी ने डिफेंस में गाड़े झंडे तो किसी ने दनादन गोल से रचा इतिहास

चैंपियन स्पेन का ग्रैंड सेलिब्रेशन! देखें खिलाड़ियों और फैंस के जश्न की शानदार तस्वीरें

चैंपियन स्पेन का ग्रैंड सेलिब्रेशन! देखें खिलाड़ियों और फैंस के जश्न की शानदार तस्वीरें

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

'हमारी सेना हारी, मोदी चाहते तो 2 मिनट में पूरे पाकिस्तान को...', ऑपरेशन सिंदूर पर पाक के पूर्व PM की बहन का बड़ा दावा

नूरीन नियाजी ने एक इंटरव्यू के दौरान दावा किया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक सेना बुरी तरह नाकाम रही थी और अपनी हार को छिपाने के लिए सेना ने जनता के सामने जीत की झूठी कहानी गढ़ी.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jul 21, 2026, 07:33 AM IST

'हमारी सेना हारी, मोदी चाहते तो 2 मिनट में पूरे पाकिस्तान को...', ऑपरेशन सिंदूर पर पाक के पूर्व PM की बहन का बड़ा दावा

नूरीन नियाजी का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान (Image Source- Social Media & IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी के एक हालिया बयान ने देश की राजनीति और सैन्य गलियारों में भारी खलबली मचा दी है. नूरीन ने पाकिस्तानी सेना पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी नाकामियों और हार पर पर्दा डालने के लिए पाक सेना ने जनता के सामने जीत की एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी थी. उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान का हुक्मरान वर्ग और सेना बेहद असहज नजर आ रहे हैं.

ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मिली बड़ी कामयाबी

एक इंटरव्यू के दौरान नूरीन नियाजी ने खुलकर कहा कि चार दिनों तक चले इस सैन्य संघर्ष की जो तस्वीर पाकिस्तानी जनरलों और सरकार ने देश की जनता के सामने पेश की, असलियत उससे काफी अलग थी. उनका साफ तौर पर कहना है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर बेहद सफल रहा था और पाकिस्तानी फौज अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रही है. 

बयान के बाद मिला सरकारी नोटिस

इस सनसनीखेज बयान के सामने आते ही पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तुरंत एक्शन मोड में आ गई. एजेंसी ने नूरीन नियाजी को समन भेजकर जवाब तलब किया है. सरकारी नोटिस में उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सेना और राज्य के अहम संस्थानों के खिलाफ झूठा, आपत्तिजनक और भड़काऊ कंटेंट फैलाया है, जिससे देश के संस्थानों की छवि खराब हुई है. 

ट्रंप के दखल की वजह से बची जान

नूरीन ने ये भी कहा कि इस सैन्य टकराव को, जिसे पाकिस्तानी हुकूमत ने मआरका-ए-हक का नाम दिया था, आगे बढ़ने से रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा था. नूरीन के मुताबिक, ट्रंप के दखल की वजह से ही पाकिस्तानी नेतृत्व को अपनी साख बचाने का रास्ता मिल पाया. अगर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते तो पाकिस्तान को तबाह कर देते.

 

पाकिस्तान सरकार की तीखी प्रतिक्रिया

नूरीन नियाजी के इन बयानों के बाद सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के नेताओं ने उनकी कड़ी निंदा की है. सरकार का कहना है कि नूरीन के बयान पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना हैं और ये पाकिस्तान के राष्ट्रीय हितों व सेना के मनोबल को नुकसान पहुंचाने की साजिश का हिस्सा हैं. इमरान खान की जेल में मौजूदगी से पाकिस्तान में पहले ही राजनीतिक माहौल गर्म है, और अब उनकी बहन के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है.

ये भी पढ़ें- आज का मौसम, 21 जुलाई: दिल्ली-NCR में रात से हो रही झमाझम बारिश, पूरे दिन येलो अलर्ट, तापमान में 6 डिग्री की गिरावट

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
प्लूटो पर हुआ इतना खतरनाक लैंडस्लाइड जिसमें दफन हो सकता है धरती का एक पूरा शहर, तस्वीर देख दहल जाएंगे आप!
प्लूटो पर हुआ इतना खतरनाक लैंडस्लाइड जिसमें दफन हो सकता है धरती का एक पूरा शहर, तस्वीर देख दहल जाएंगे आप!
FIFA World Cup 2026 के 5 ग्लोबल सुपरस्टार्स से मिलिए, किसी ने डिफेंस में गाड़े झंडे तो किसी ने दनादन गोल से रचा इतिहास
FIFA World Cup 2026 के 5 ग्लोबल सुपरस्टार्स से मिलिए, किसी ने डिफेंस में गाड़े झंडे तो किसी ने दनादन गोल से रचा इतिहास
चैंपियन स्पेन का ग्रैंड सेलिब्रेशन! देखें खिलाड़ियों और फैंस के जश्न की शानदार तस्वीरें
चैंपियन स्पेन का ग्रैंड सेलिब्रेशन! देखें खिलाड़ियों और फैंस के जश्न की शानदार तस्वीरें
बिना डीजल और बिजली के कैसे चलती है हाइड्रोजन ट्रेन? जानिए पूरा रूट और किराया
बिना डीजल और बिजली के कैसे चलती है हाइड्रोजन ट्रेन? जानिए पूरा रूट और किराया
दिल्ली में डेटिंग और प्रॉपर्टी सबसे सस्ती, लेकिन सैलरी के मामले में पिछड़ी राजधानी! Deutsche बैंक की रिपोर्ट में दावा
दिल्ली में डेटिंग और प्रॉपर्टी सबसे सस्ती, लेकिन सैलरी के मामले में पिछड़ी राजधानी! Deutsche बैंक की रिपोर्ट में दावा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement