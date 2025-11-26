Pakistan: इमरान खान के साथ जेल में ऐसा क्या हुआ? जिससे लगाए जाने लगे उनकी हत्या के कयास

FacebookTwitterYoutubeInstagram
बाबरी मस्जिद पर उमा भारती के ईंट निकालने के बयान पर TMC नेता हुमायूं कबीर का पलटवार कहा- उमा भारती को जवाब देने के लिए तैयार | TMC नेता हुमायूं कबीर का बड़ा बयान, कहा- बाबरी मस्जिद बनेगी कोई रोक नहीं सकता | राबड़ी देवी को आवास खाली करने के बिहार सरकार के आदेश को लेकर तेजस्वी यादव का CM नीतीश कुमार पर निशाना, बताया नीतीश-लालू जी के बीच नैतिक रिश्ते का अंत

Homeदुनिया

दुनिया

Pakistan Imran Khan News: PTI नेताओं ने सवाल उठाया है कि अगर इमरान खान स्वस्थ हैं, तो परिवार को उनसे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है. जबकि इमरान से मिलने का आदेश कोर्ट ने दिया है.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 26, 2025, 05:26 PM IST

पाकिस्तान में एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है. पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में हत्या के कयास लगाए जाने लगे हैं. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के समर्थक जेल के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं. जिसके बाद रावलपिंडी में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है. जेल प्रशासन ने भी इमरान खान के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

दरअसल, इस अफवाह को बल तब मिला जब इमरान खान की बहनों अलीमा, उज़्मा और नोरिन ने आरोप लगाया है कि पिछले तीन हफ्तों से वह अपने भाई से नहीं मिली हैं. परिवार के किसी भी सदस्य या वकील को उनसे मिलने दिया जा रहा है. वह जब भी मिलने जाते हैं तो जेल के बाहर से उनका वापस लौटा दिया जाता है.

परिवार का कहना है कि इमरान खान फिलहाल कौन सी जेल में बंद हैं और उनकी सेहत कैसी है? इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी जा रही. इमरान की बहन नौरीन ने अपने भाई के साथ कोई अनहोनी का शक जताया है. उन्होंने इसको लेकर पंजाब IG को औफचारिक शिकायत दी है. नौरीन ने कहा कि पीटीआई कार्यकर्ताओं पर बेरहमी से हमले किए जा रहे हैं. उनका लाठी-डंडों से पीटा जा रहा है.

पाकिस्तान सरकार ने क्या कहा

डॉन न्यूज के अनुसार, पाकिस्तान सरकार ने इन दावों को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि इमरान खान स्वस्थ और जीवित हैं. वह जेल में ही हैं.

PTI नेताओं ने सवाल उठाया है कि अगर इमरान खान स्वस्थ हैं, तो परिवार को उनसे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है. जबकि इमरान से मिलने का आदेश कोर्ट ने दिया है. बताया जा रहा है कि कोर्ट से निकलते समय पुलिस ने इमरान की बहन अलीमा खान को हिरासत में ले लिया है.

इमरान खान किस मामले में जेल में बंद?

बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं. ल-कादिर ट्रस्ट में भ्रष्टाचार करने के मामले में कोर्ट ने उनको 14 साल की जेल की सजा सुनाई है. इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर एक प्रॉपर्टी टाइकून के साथ मिलकर सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है. हालांकि, बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई.

