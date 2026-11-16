'शायद, मैं अब जिंदा वापस नहीं लौटूंगा', इमरान खान का जेल से जजों को लेटर, पत्नी के लिए लिखा- 'बुशरा बीबी को..'

Imran Khan Health Update: इमरान खान ने शीर्ष अदालतों के मुख्य न्यायाधीशों को लेटर लिखकर खुद के और पत्नी बुशरा बीबी के इलाज की मांग की है.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान ने अपनी और पत्नी बुशरा बीबी की बिगड़ती सेहत को लेकर गंभीर चिंता जताई है. जेल में बंद इमरान ने देश की तीन बड़ी अदालतों के मुख्य न्यायाधीशों को खुला पत्र लिखकर दोनों के लिए बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट की मांग की है.

उन्होंने अपनी हालत का जिक्र करते हुए कहा कि अब उन्हें डर है कि कहीं ऐसा न हो कि वह जेल से जिंदा वापस ही न लौट पाएं. पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का ये पत्र सोमवार (16 नवंबर 2026) को उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया.

जेल में वकील को दिए थे ये लेटर

सफदर ने 2 और 11 नवंबर को रावलपिंडी की अदियाला जेल में इमरान से मुलाकात की थी. इमरान ने 11 नवंबर की मुलाकात के दौरान उन्हें ये पत्र सौंपा था और कहा था कि उनकी बात देश के शीर्ष न्यायाधीशों तक पहुंचाई जाए. वकील ने बताया कि पत्र में लिखी बातें पूरी तरह इमरान खान के निर्देश पर शेयर की गई हैं.

'मैंने अस्पताल बनवाए, आज अपने लिए इलाज मांग रहा हूं'

इमरान खान ने पत्र में लिखा कि उन्होंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा अस्पताल बनवाने और गरीब लोगों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने में लगाया. उनका मकसद था कि पैसों की कमी के कारण किसी को इलाज से वंचित न रहना पड़े. लेकिन आज वही इमरान अपनी और पत्नी की बीमारी के इलाज के लिए अदालतों से गुहार लगा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि वह ये चिट्ठी जेल की एक ऐसी कोठरी से लिख रहे हैं, जहां उन्हें अकेले रखा गया है. अब इसी के जरिए उनकी आवाज जेल की चारदीवारी से बाहर पहुंच सकती है. उन्होंने ये भी साफ किया कि वह ये अपील किसी पूर्व प्रधानमंत्री या राजनीतिक दल के नेता के तौर पर नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में कर रहे हैं जिसने अपना पूरा जीवन पाकिस्तान की सेवा में लगाया है.

Open Letter of Mr Imran Khan for kind consideration of Hon Chief Justice's of Pakistan. Humanitarian Plea for Medical Treatment & Shift to Hospital - Voice From Behind the Prison Walls of Adyala. https://t.co/bIqBxqGuX9 — Barrister Salman Safdar (@BrSalmanSafdar) November 16, 2026

क्रिकेट करियर का भी किया जिक्र

इमरान ने क्रिकेट करियर, समाजसेवा और प्रधानमंत्री के तौर पर किए गए कामों का जिक्र करते हुए कहा कि 70 साल की उम्र तक उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं था. लेकिन 70 साल के बाद उन्हें राजनीतिक बदले की कार्रवाई का सामना करना पड़ा. उनके मुताबिक, उन पर कई मुकदमे दर्ज किए गए, अदालतों के चक्कर लगाने पड़े और एक बार उन पर जानलेवा हमला भी हुआ. इसके बावजूद उन्होंने कानून का रास्ता नहीं छोड़ा और हर मामले में अदालत के जरिए अपनी लड़ाई जारी रखी.

जेल में 22 घंटे तक अकेले रखने का आरोप

इमरान खान ने आरोप लगाया कि तोशाखाना-2 मामले में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं. इस मामले में इमरान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की जेल हुई थी. मामला सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की ओर से मई 2021 में इमरान को तोहफे में दिए गए महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट को कथित तौर पर बेहद कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा था.

इमरान का कहना है कि इसके बाद उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया गया. उन्हें दिन में करीब 22 घंटे तक अकेली कोठरी में रखा जाता है. इस दौरान परिवार, वकीलों और बेटों से बातचीत की इजाजत नहीं दी गई. यहां तक कि किताबें पढ़ने और टीवी देखने की सुविधा भी नहीं मिली.

'आंख की करीब 85 फीसदी रोशनी जा चुकी'

उन्होंने बताया कि फरवरी में सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए वकील सलमान सफदर जब उनसे मिलने पहुंचे तो उनकी दाईं आंख की करीब 85 फीसदी रोशनी जा चुकी थी. इमरान के मुताबिक, इस गंभीर समस्या की जानकारी उनके परिवार और वकीलों को भी नहीं दी गई थी.

उन्होंने ये भी दावा किया कि पूरे साल में उन्हें अपने वकील से सिर्फ चार बार मिलने दिया गया, जबकि बुशरा बीबी को अपने वकील से केवल एक मुलाकात की अनुमति मिली. इमरान का कहना है कि इस तरह की पाबंदियों से वे अपने खिलाफ चल रहे मामलों में ठीक से अपना बचाव भी नहीं कर पा रहे हैं.

बुशरा बीबी की आंखों की रोशनी जाने का खतरा

इमरान ने पत्र में अपनी पत्नी की सेहत को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने बताया कि अप्रैल में बुशरा बीबी की आंख का रेटिना अपनी जगह से हट गया था. इसके बाद उनकी आंख की सर्जरी की गई, लेकिन इमरान का आरोप है कि इलाज के बाद भी उन्हें दोबारा अकेली कोठरी में भेज दिया गया.

इमरान ने लिखा कि इस महीने जब उनकी पत्नी से मुलाकात हुई तो वह रोशनी तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं और अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोल पा रही थीं. उन्हें डर है कि अगर जल्द दूसरी सर्जरी नहीं हुई तो बुशरा बीबी की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट परिवार को नहीं दी जा रही और उनकी पसंद के डॉक्टरों से इलाज कराने की अनुमति भी नहीं मिल रही.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी नहीं हुआ अमल

इमरान ने बताया कि 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट करने, मेडिकल बोर्ड से जांच कराने और परिवार से मिलने की सुविधा देने का निर्देश दिया था. हालांकि, उनके मुताबिक इस आदेश पर अब तक सही तरीके से अमल नहीं हुआ.

उनका दावा है कि जेल में अकेले रहने के कारण ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ रहा है. 10 नवंबर को उनका बीपी 192 और 193 तक पहुंच गया था. डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक का खतरा बताया है. इमरान का कहना है कि उनके दिल को भी नुकसान पहुंच चुका है और 74 साल की उम्र में ऐसी हालत उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है.

2023 से जेल में बंद हैं इमरान खान

गौरतलब है कि इमरान खान 5 अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं, जबकि बुशरा बीबी को 17 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया गया था. बुशरा ने भी अदालत में याचिका देकर आंखों की जांच और अपनी पसंद के डॉक्टरों से इलाज कराने की मांग की है.

पत्र के आखिर में इमरान ने न्यायाधीशों से कहा कि वह किसी खास रियायत की मांग नहीं कर रहे हैं. उनकी सिर्फ इतनी अपील है कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों को लागू किया जाए और उन्हें व उनकी पत्नी को सही इलाज मिले. उन्होंने कहा कि अगर वह जिंदा रहेंगे, तभी खुद को बेगुनाह साबित करने की लड़ाई जारी रख पाएंगे.

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