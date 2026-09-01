इमरान खान और बुशरा बीबी को कोर्ट से बड़ी राहत, एकांत कारावास पर लगी रोक; बेटों से फोन पर होगी बात

पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को अदियाला जेल में एकांत कारावास से राहत देते हुए जेल मैनुअल के तहत सभी सुविधाएं देने का आदेश दिया है.

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को एकांत कारावास में न रखा जाए.

कोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इमरान खान की उनके बेटों से फोन पर बात कराएं

अदालत ने अदियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को रोजाना अखबार, पुस्तकें और चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने और 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा है.



Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा और राहत भरा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने जेल प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि दोनों को एकांत कारावास में न रखा जाए. न्यायाधीश ने आदेश दिया कि रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद दोनों ही कैदियों को जेल नियमों के तहत मिलने वाली सभी बुनियादी सुविधाएं और चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित की जाए. इसके अलावा, अदालत ने जेल अधिकारियों को इमरान खान की उनके बेटों के साथ फोन पर बात कराने का भी विशेष आदेश जारी किया है.

अदालत ने क्या कहा?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सूमरो ने यह अहम फैसला सुनाया. अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को कथित तौर पर एकांत कारावास में रखे जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुनवाई के योग्य माना.

अदालत ने अदियाला जेल के अधीक्षक साजिद बेग को निर्देश दिया है कि वे इस फैसले का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करें और अगले 15 दिनों के भीतर इस पर की गई कार्रवाई की एक अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में सौंपें. इसके साथ ही अदालत ने जेल प्रशासन को आदेश दिया कि इमरान खान को उनकी पसंद के अनुसार रोजाना अखबार और पुस्तकें भी पढ़ने के लिए उपलब्ध कराई जाएं.

पारिवारिक मुलाकातों पर पाबंदी हटाने के आदेश

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों और रिश्तेदारों की ओर से लंबे समय से आरोप लगाए जा रहे थे कि जेल प्रशासन ने उनके परिवार के सदस्यों से मिलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है. इसके अलावा उन्हें जरूरी चिकित्सा सुविधाएं भी समय पर नहीं मिल रही थीं. हालांकि, सरकार और जेल अधीक्षक साजिद बेग ने इन दावों को हमेशा खारिज किया है.

जेल अधीक्षक ने कोर्ट में दलील दी थी कि इमरान खान को चौबीसों घंटे सेल में बंद नहीं रखा जाता था, बल्कि उन्हें एक सात कमरों वाले विशेष अहाते में दिन के समय घूमने-फिरने की पूरी आजादी थी. मगर कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि पारिवारिक सदस्यों को जेल नियमों के अनुसार उनसे मिलने की इजाजत दी जाए.

किस मामले में दोषी हैं इमरान खान?

क्रिकेट की दुनिया से राजनीति में आए 73 वर्षीय इमरान खान अगस्त 2023 से सलाखों के पीछे हैं. उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल भेज दिया गया था. इमरान खान और उनकी पार्टी 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ' (पीटीआई) इन मामलों को राजनीति से प्रेरित बताती रही है. जस्टिस सूमरो ने इससे पहले 6 अगस्त को खान की बहन अलीमा खानम और बुशरा बीबी की बेटी मुबाशरा खावर मानेका द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

वहीं दूसरी ओर, बुशरा बीबी को पहली बार 31 जनवरी, 2024 को भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेजा गया था. करीब नौ महीने जेल में बिताने के बाद उसी साल 24 अक्टूबर को उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन 17 जनवरी, 2025 को उन्हें एक अन्य मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया. जेल प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा कारणों से बुशरा बीबी को इमरान खान की तरह ही अन्य कैदियों से अलग रखा गया है.

