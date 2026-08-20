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दुनिया

नवाज शरीफ की तरह इमरान खान की भी हुई सीक्रेट डील? PAK पत्रकार बोले- 'पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है'

इमरान खान की रिहाई का समय नजदीक आते हुए देखकर शरीफ फैमिली की चिंता को और बढ़ गई हैं. पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन में भी दरार सामने आने लगी हैं. पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो ने शरीफ फैमिली को चेतावनी देते हुए कहा था कि उनका 'डाउनफॉल' शुरू हो चुका है.

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Rishi Kant

Updated : Aug 20, 2026, 03:31 PM IST

नवाज शरीफ की तरह इमरान खान की भी हुई सीक्रेट डील? PAK पत्रकार बोले- 'पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है'

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  • पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है.
  • सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर शहबाज सरकार घबराई हुई है.
  • भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद इमरान खान 2023 से जेल में बंद हैं.
  • नवाज शरीफ को 2018 में गिरफ्तार किया गया था. बाद में वह लंदन चले गए थे.

'पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है. हालात साफ नजर आ रहे हैं.' पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार हामिद मीर ने ये बात जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर कही है. पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने तीन साल से जेल में बंद इमरान खान को प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने का आदेश दिया है, जिसके बाद शहबाज शरीफ सरकार में खलबली मची हुई है. दरअसल पाकिस्तान में अदालत से मिली राहतों ने राजनेताओं को मौत के मुंह से वापस ला दिया है. 

हामिद मीर ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा कि शहबाज को अपने भाई नवाज शरीफ के मामले से ही अंदाजा लग जाएगा. साल 2018 में, जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, नवाज को भ्रष्टाचार के कई मामलों में दोषी पाए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था. एक साल बाद, तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज को स्वास्थ्य कारणों से अंतरिम जमानत मिल गई. इसके बाद लाहौर हाईकोर्ट ने उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी. नवाज लंदन चले गए, जहां वे 2023 तक रहे. इमरान खान को पद से हटाए जाने और बाद में जेल भेजे जाने के बाद नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान लौटे.  इमरान खान को अदालत से मिली राहत का हवाला देते हुए मीर ने कहा, 'पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में यह कोई नई बात नहीं है. इतिहास खुद को दोहरा रहा है.'

इमरान खान की हो गई सीक्रेट डील?

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इसी सप्ताह इमरान खान को आडियाला जेल से प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कराने का आदेश दिया क्योंकि उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी. पीटीआई चीफ इमरान खान भ्रष्टाचार के कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं. हालांकि शहबाज सरकार ने तुरंत इस आदेश को चुनौती दी, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई. मीर ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान में इस तरह के अदालती आदेशों को अकसर किसी सीक्रेट डील या पर्दे के पीछे की मिलीभगत का संकेत माना जाता है. उन्होंने कहा कि शायद इसी वजह से शरीफ फैमिली में हलचल मच गई होगी.

पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा, 'नवाज शरीफ ने खुद अदालतों और संबंधित पक्षों से सीक्रेट डील की थी. इसलिए शरीफ फैमिली को लग रहा होगा कि इमरान खान को भी अब किसी सीक्रेट डील के जरिए राहत मिल सकती है.' हाल ही में PML-N के एक सीनेटर नासिर भट्ट ने कहा कि शरीफ परिवार के खिलाफ साजिश रची जा रही है. भट्ट ने दावा किया था कि इमरान खान को जल्दी ही उनके राज्य पंजाब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. 

पाकिस्तान में सेना देश की राजनीति पर कितना प्रभाव रखती है, इसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है. जब इसको लेकर पाकिस्तानी पत्रकार से पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'सेना का यही कहना है कि वह राजनीति में दखल नहीं देती है.'

शरीफ फैमिली की टेंशन के 3 कारण

इमरान खान की रिहाई का समय नजदीक आते हुए देखकर शरीफ फैमिली की चिंता को और बढ़ गई हैं. पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन में भी दरार सामने आने लगी हैं. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने शरीफ फैमिली को चेतावनी देते हुए कहा था कि उनका 'डाउनफॉल' शुरू हो चुका है. भुट्टो ने शहबाज सरकार पर पीओके चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है और क्षेत्र में अशांति के लिए जिम्मेदार ठहराया है. पीपीपी ने नए प्रांतों के गठन के प्रस्ताव पर भी शहबाज से असहमति जताई है. मीर ने कहा, 'बिलावल भुट्टो इन दिनों सरकार से नाराज हैं.'

अहमद मीर ने पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी के हालिया बयान का भी हवाला दिया, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि देश की 'व्यवस्था ध्वस्त हो गई है.' पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के करीबी माने जाने वाले नकवी लंबे समय से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं. शरीफ फैमिली की तीसरी चिंता है कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरह आंदोलन. उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान में कॉकरोच आंदोलन का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान के युवा व्यवस्था से खुश नहीं हैं. युवाओं को संसद और न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है.'

इमरान खान कर सकते हैं वापसी?

फिलहाल जेल में बंद इमरान खान राजनीतिक तौर पर वापसी कर सकते हैं या नहीं. इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. पीटीआई चीफ इन दिनों स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन तेज होना और मेंटली प्रेशर शामिल हैं. हालांकि अहमद मीर ने अपने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि इमरान खान शारीरिक रूप से ठीक हैं, लेकिन उनकी आंखें ठीक नहीं हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्ल्डकप विजेता कप्तान की लोकप्रियता पर कोई शक नहीं है. मीर ने कहा, 'अगर नवाज शरीफ जेल से बाहर आकर बरी हो सकते हैं और राजनीति में लौट सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है. इमरान खान कभी भी बाहर आ सकते हैं.'

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