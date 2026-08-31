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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

आइसलैंड ने EU को क्यों कहा ‘NO’? मछली से लेकर संप्रभुता तक, जानिए पूरा मामला

आइसलैंड के नागरिकों ने यूरोपीय संघ (EU) के साथ सदस्यता वार्ताओं को दोबारा शुरू करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. जानिए आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया?

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Aman Upadhyay

Updated : Aug 31, 2026, 05:56 PM IST

आइसलैंड ने EU को क्यों कहा ‘NO’? मछली से लेकर संप्रभुता तक, जानिए पूरा मामला

आइसलैंड ने यूरोपीय संघ को नकारा, AI Photo

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  • आइसलैंड के लोगों ने यूरोपीय संघ के साथ सदस्यता वार्ता दोबारा शुरू करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है.
  • अंतिम दौर की मतगणना में 'नो' के पक्ष में 52.5% और 'यस' के पक्ष में 47.5% वोट पड़े.
  • विरोधियों का सबसे बड़ा मुद्दा देश के मछली पकड़ने के अधिकारों और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करना था.

 

Iceland EU Accession Talks Referendum:  मिडिल ईस्ट और रूस-यूक्रेन के बीच चल रही तनातनी के बीच यूरोप के एक शांत और खूबसूरत देश आइसलैंड से एक बहुत बड़ी राजनीतिक और आर्थिक खबर सामने आ रही है. आइसलैंड के नागरिकों ने यूरोपीय संघ (EU) के साथ दोबारा जुड़ने की कोशिशों को पूरी तरह से ठुकरा दिया है. देश में हुए जनमत संग्रहन में जनता ने यूरोपीय संघ के साथ सदस्यता वार्ता को फिर से शुरू करने के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है.

इस फैसले को प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रुन फ्रोस्टाडोटिर की सोशल डेमोक्रेटिक सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. सरकार का मानना था कि यूरोपीय संघ के करीब जाने से देश की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. लेकिन जनता ने संप्रभुता और अपने सबसे महत्वपूर्ण उद्योग को बचाने के लिए 'नो' कहना ज्यादा बेहतर समझा.

क्या है पूरा मामला?

आइसलैंड में हाल ही में इस बात को लेकर जनमत संग्रह कराया गया कि क्या देश को यूरोपीय संघ (EU) के साथ सदस्यता वार्ता दोबारा शुरू करनी चाहिए. आपको बता दें कि यह वोट सीधे तौर पर यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए नहीं था, बल्कि केवल इस बात पर था कि क्या एक दशक से अधिक समय से रुकी हुई बातचीत को फिर से खोला जाए.

राष्ट्रीय प्रसारक आरयूवी के अनुसार, लगभग सभी मतों की गिनती पूरी होने के बाद, प्रस्ताव का विरोध करने वाले यानी 'नो' पक्ष को 52.5 प्रतिशत वोट मिले, जबकि पक्ष में केवल 47.5 प्रतिशत मतदान हुआ. हालांकि आधिकारिक नतीजों की घोषणा होना बाकी है, लेकिन इस अंतर को देखते हुए परिणाम बदलने की कोई उम्मीद नहीं है. तकनीकी रूप से यह जनमत संग्रह गैर-बाध्यकारी था, लेकिन प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रुन फ्रोस्टाडोटिर की गठबंधन सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वे जनता के इस फैसले का पूरा सम्मान करेंगे.

कब शुरू हुई थी यह कहानी?

आइसलैंड और यूरोपीय संघ का रिश्ता काफी पुराना और उतार-चढ़ाव भरा रहा है. साल 2008-2009 में आए भीषण वैश्विक वित्तीय संकटने आइसलैंड की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह झकझोर दिया था. उस समय देश के आर्थिक हालात को संभालने और स्थिरता पाने के लिए आइसलैंड ने 2009 में यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए औपचारिक आवेदन किया था.

लेकिन इसके बाद देश में राजनीतिक समीकरण बदले. साल 2013 में जब देश में एक यूरोसेप्टिक (EU विरोधी) सरकार सत्ता में आई, तो उन्होंने इन वार्ताओं को बीच में ही निलंबित कर दिया. तब से लेकर अब तक यह बातचीत ठंडे बस्ते में पड़ी थी, जिसे वर्तमान सरकार फिर से शुरू करना चाहती थी.

क्यों चर्चा में आया यह जनमत संग्रह? 

2024 में चुनी गई आइसलैंड की वाम-झुकाव वाली गठबंधन सरकार ने पहले इस जनमत संग्रह को अगले साल कराने की योजना बनाई थी. लेकिन एक अजीबो-गरीब भू-राजनीतिक घटनाक्रम के कारण इसे समय से पहले कराना पड़ा. दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपनी नीति पर बोलते समय गलती से 'आइसलैंड' का नाम चार बार ले लिया था. 

इस बयान के बाद आर्कटिक क्षेत्र के देशों में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गईं. चूंकि आइसलैंड एक नाटो सदस्य देश है, लेकिन उसके पास अपनी खुद की कोई सेना नहीं है और वह पूरी तरह से अपने सहयोगियों पर निर्भर है. ऐसे में बदलती वैश्विक सुरक्षा और आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रुन फ्रोस्टाडोटिर ने यूरोपीय देशों के साथ मजबूत और गहरे रिश्ते बनाने के लिए इस वोट को समय से पहले आयोजित करने का फैसला किया.

यूरोपीय संघ में शामिल होने को लेकर क्या था विवाद?

इस जनमत संग्रह के दौरान आइसलैंड में मुख्य रूप से दो विचारधाराओं के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली, जहां समर्थकों का सबसे बड़ा तर्क देश में जारी हाई इन्फ्लेशन और ऊंची ब्याज दरों को लेकर था. इस समय आइसलैंड के सेंट्रल बैंक की ब्याज़ दर पूरे 8 परसेंट है, जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की रेट केवल 2.25 परसेंट है ऐसे में समर्थकों का कहना था कि यूरो करेंसी को अपनाने से देश की इकॉनमी को स्टेबिलिटी मिलेगी, महंगाई कम होगी और बदलती ग्लोबल पॉलिटिक्स में देश को एक तगड़ा सुरक्षा कवच मिलेगा. 

दूसरी तरफ, विपक्षी नेता गुद्रुन हाफस्टीनडोटिर ने 'नो' कैंपेन को लीड किया और इन विरोधियों का मेन फोकस देश के सबसे बड़े इकनॉमिक पिलर यानी फिशरीज इंडस्ट्री और संप्रभुता को बचाना था क्योंकि उनका मानना था कि यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से आइसलैंड के समृद्ध समुद्री जल क्षेत्र पर देश का स्पेशल कंट्रोल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, इसीलिए गुद्रुन ने साफ तौर पर कहा कि यह ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं हैं जिन्हें ब्रुसेल्स हमारे लिए हल करेगा, बल्कि ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें खुद आइसलैंड के पॉलिटिशियंस को हल करना होगा.

अब आगे क्या होगा?

जनमत संग्रह में 'नो' पक्ष की जीत के बाद यह बिल्कुल साफ है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान, जो साल 2028 तक है, आइसलैंड यूरोपीय संघ के साथ कोई बातचीत शुरू नहीं करेगा. इसके साथ ही सरकार इस सवाल को संसद में भेजने की तैयारी कर रही है कि क्या आइसलैंड को यूरोपीय संघ में शामिल होने के अपने पुराने आवेदन को औपचारिक रूप से पूरी तरह वापस ले लेना चाहिए.

हालांकि, यूरोपीय संघ का हिस्सा न होने के बावजूद आइसलैंड यूरोप से पूरी तरह अलग-थलग नहीं होगा. आइसलैंड पहले से ही यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA) और शेंगेन मुक्त-यात्रा क्षेत्र  का सदस्य है. इसका मतलब यह है कि वह बिना संघ का पूर्ण सदस्य बने भी यूरोपीय संघ के सिंगल बाजार का लाभ उठाता रहेगा और नागरिकों के आने-जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी.
 

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