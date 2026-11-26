ट्रंप प्रशासन के कड़े वीजा नियमों के बीच IBM ने H-1B वीजा धारकों को रीलोकेशन चुनने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है. कंपनी ने साफ कहा है कि अगर वे तय समय में रीलोकेशन के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ सकती है.

अमेरिका में नौकरी कर रहे हजारों भारतीय टेक पेशेवरों के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है. दुनिया की जानी-मानी आईटी कंपनी IBM ने सबसे बड़े बिजनेस विंग 'IBM कंसल्टिंग' में विदेशी कर्मचारियों को मिलने वाले H-1B वीजा और स्थायी निवासी का दर्जा यानी ग्रीन कार्ड देने की प्रक्रिया को बंद करने का फैसला लिया है. IBM के प्रवक्ता ने भी इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है.

IBM ने ये कदम क्यों उठाया?

IBM के इस कदम के पीछे दो मुख्य कारण हैं कंपनी के कारोबार में बदलाव और अमेरिकी सरकार के कड़े इमिग्रेशन नियम. IBM कंसल्टिंग डिवीजन में दुनिया भर में 1.5 लाख से भी अधिक लोग काम करते हैं. हालांकि, पिछले कुछ सालों से सॉफ्टवेयर बिजनेस के मुकाबले कंसल्टिंग बिजनेस की ग्रोथ काफी सुस्त रही है. साल 2026 की तीसरी तिमाही में इस डिवीजन का राजस्व 5.3 अरब डॉलर रहा, जिसमें केवल 2 फीसदी की ग्रोथ देखने को मिली.

IBM के एक प्रवक्ता ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि कंपनी अमेरिका में स्किल्ड वर्कर्स की कमी को पूरा करने के लिए वीजा प्रोग्राम्स में हिस्सा लेती थी. लेकिन पिछले कुछ समय से स्थानीय स्तर पर टैलेंट की उपलब्धता और क्लाइंट्स की जरूरतों में बदलाव आया है. कंपनी के मुताबिक, पिछले कई सालों से इस वीजा प्रोग्राम पर उसकी निर्भरता घट रही थी, इसलिए अब ज्यादातर नौकरियों के लिए स्पॉन्सरशिप बंद करने का फैसला लिया गया है.

इसके अलावा आंकड़ों से भी यह साफ दिखता है. वित्त वर्ष 2024 में IBM को करीब 3,000 H-1B पेटिशन की मंजूरी मिली थी, जो वित्त वर्ष 2025 में घटकर 2,000 से ज्यादा रह गई और वित्त वर्ष 2026 में यह संख्या गिरकर महज 1,600 के करीब आ गई.

कर्मचारियों के पास अब कौन-कौन से रास्ते बचे हैं?

IBM के इस फैसले से प्रभावित वर्किंग वीजा होल्डर्स के पास विकल्प बेहद सीमित हैं. वर्कप्लेस फोरम 'ब्लाइंड' के सीईओ सुंगुक मून के अनुसार, कंपनी ने एम्प्लॉईज को यह फैसला लेने के लिए सिर्फ 3 हफ्ते का समय दिया है. इस सीमित समय में उन्हें तय करना है कि वे अमेरिका से बाहर ट्रांसफर स्वीकार करेंगे या कंपनी से हट जाएंगे.

कंपनी ने यह भी साफ कर दिया है कि जो कर्मचारी अमेरिका से बाहर जाने का विकल्प नहीं चुनेंगे, उनकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी. ऐसे एम्प्लॉईज को 3 महीने की सेवरेंस पे (नौकरी छोड़ने पर मिलने वाला मुआवजा) दी जाएगी और 31 दिसंबर 2026 को उनका कंपनी में आखिरी वर्किंग डे तय किया गया है.

मैनेजर्स ने कई कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से वन-ऑन-वन करियर मीटिंग्स में बुलाकर इस बात की जानकारी दी है. ऐसे में अमेरिका में बिना स्पॉन्सरशिप के काम कर रहे वर्कर्स के सामने कानूनी रूप से देश छोड़ने या तुरंत नई स्पॉन्सरशिप ढूंढने की कठिन चुनौती खड़ी हो गई है.

कर्मचारियों की सैलरी और करियर पर कितना असर पड़ेगा?

IBM के करियर पोर्टल के आंकड़े बताते हैं कि अगर अमेरिकी ऑफिस से निकलने वाले कर्मचारी कंपनी में ही बने रहना चाहते हैं तो उनके लिए भारत सबसे बड़ा विकल्प बनकर उभर रहा है. 19 नवंबर 2026 तक IBM के पोर्टल पर अमेरिका से बाहर कंसल्टिंग की कुल 1,278 नौकरियां लिस्टेड थीं. इनमें से अकेले भारत में ही 1,125 वेकेंसी मौजूद थीं, जबकि सिंगापुर में केवल 23, ब्रिटेन में 18 और अमेरिका में महज 89 नौकरियां बची थीं.

हालांकि भारत ट्रांसफर होना इतना आसान और आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं दिख रहा है. 'ब्लाइंड' पर एक IBM कर्मचारी ने खुलासा किया कि अमेरिका से भारत शिफ्ट होने पर सैलरी में करीब 80 फीसदी तक की बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है.

सैलरी में इतनी बड़ी कटौती के साथ-साथ परिवार का रहन-सहन, बच्चों की पढ़ाई और अमेरिका में बरसों से बनाई गई लाइफस्टाइल को अचानक छोड़कर वापस लौटना भारतीय पेशेवरों के लिए बहुत बड़ा आर्थिक और मानसिक झटका माना जा रहा है.

क्या ट्रंप प्रशासन की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं?

जी हां, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के आने के बाद से विदेशी वर्किंग वीजा पर सख्ती काफी बढ़ा दी गई है. H-1B वीजा का सबसे ज्यादा फायदा भारतीय पेशेवर ही उठाते रहे हैं. कुल H-1B वीजा में से लगभग तीन-चौथाई हिस्सेदारी भारतीयों की होती है. लेकिन अमेरिकी सरकार ने इमिग्रेशन नियमों को बेहद कड़ा कर दिया है.

हाल के दिनों में अमेरिकी प्रशासन ने नई H-1B अर्जी दायर करने पर एकमुश्त 1 लाख डॉलर की भारी फीस लगाने का प्रस्ताव रखा है. इसके अलावा वीजा लॉटरी सिस्टम में भी बदलाव करके उन कंपनियों को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है जो ज्यादा सैलरी देती हैं.

इतना ही नहीं, पिछले महीने ही अमेरिकी सरकार ने टेक सेक्टर की दिग्गज कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एडोब के साथ-साथ प्रमुख भारतीय आईटी कंपनियों कोग्निजेंट, इंफोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को भी PERM (परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन) प्रक्रिया से सस्पेंड कर दिया था. PERM की प्रक्रिया एम्प्लॉयमेंट-बेस्ड ग्रीन कार्ड हासिल करने का पहला और सबसे अहम कदम होती है. इन कड़े नियमों के चलते अमेरिका में विदेशी टैलेंट को बनाए रखना कंपनियों के लिए बहुत खर्चीला और कानूनी रूप से पेचीदा हो गया है.

ग्रीन कार्ड के लंबे इंतजार से भारतीय कर्मचारियों पर क्या पड़ा असर?

नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी के अनुसार, भारतीय नागरिकों के लिए एम्प्लॉयमेंट-बेस्ड ग्रीन कार्ड का इंतजार कई दशकों लंबा हो चुका है. कई भारतीय टेक पेशेवर बरसों से अमेरिका में रहकर नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दर्जा सिर्फ एक वीजा होल्डर कर्मचारी का बना रहता है.

पूर्व माइक्रोसॉफ्ट एग्जीक्यूटिव अभिजीत भादुड़ी ने 'रेस्ट ऑफ वर्ल्ड' को बताया कि ग्रीन कार्ड की कतार में लगे मिड-करियर पेशेवरों पर इस तरह के फैसलों की सबसे ज्यादा मार पड़ती है. उन्होंने कहा कि वीजा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन सालों से लटका ग्रीन कार्ड टूटे हुए वादे जैसा महसूस होता है.

कंपनी की नौकरी तो एक दिन में दूसरी जगह शिफ्ट की जा सकती है, लेकिन सालों में बनी जिंदगी और पहचान को नए सिरे से गढ़ने में लंबा समय लगता है. अमेरिका में अनिश्चितता बढ़ने के कारण अब कई कर्मचारी भी सोच रहे हैं कि वीजा पाबंदियों के बीच अमेरिका में रहना कितना सही है.



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