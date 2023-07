पढ़ाई करने अमेरिका गई लड़की सड़क पर भूख से तड़पती मिली, वीडियो देख हैरान रह गए लोग

डीएनए हिंदी: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिखने वाली लड़की भारतीय नागरिक है और अमेरिका के शिकागो शहर की सड़कों पर भूख से बेहाल पड़ी है. रिपोर्ट के मुताबिक, वह अमेरिका में अपनी मास्टर डिग्री का कोर्स करने के लिए गई थी. अब उसका वीडियो सामने आने के बाद लड़की की मां ने मांग की उठाई है कि केंद्र सरकार मदद करे और उनकी बेटी को जल्द से जल्द भारत ले आए. उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को इस संदर्भ में एक चिट्ठी भी लिखी है और मदद की गुहार लगाई है.

सड़क पर रह रही इस लड़की ने वीडियो बनाने वाले शख्स को अपना नाम सैयदा लुलु मिन्हाज जैदी बताया है. उसने बताया कि वह हैदराबाद की रहने वाली है और शिकागो की ट्राइन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कोर्स करने आई थी. यह वीडियो तेलंगाना की मजलिस बचाओ तहरीक नाम की पार्टी के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान ने बनाया है. वीडियो बनाने वाले ने सैयदा की पहचान पूछने के बाद खाने-पीने का भी इंतजाम किया और भरोसा दिलाया कि वह उनकी मदद जरूर करेंगे.

Syeda Lulu Minhaj Zaidi, a resident of Hyderabad, went to pursue her masters in information science at TRINE University in US. Two months ago, her family lost touch with her. Someone told her family that she fell in deep depression and was spotted at Chicago roads. pic.twitter.com/rKKCST1ALY