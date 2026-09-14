दुनिया का सबसे मुश्किल मिशन...ईरान में गिरे अमेरिकी फाइटर पायलट कैसे बच निकले? खुद सुनाई रेस्क्यू की कहानी

अमेरिकी पायलट लगभग 70-100 मील प्रति घंटे की रफ़्तार से जमीन की ओर तेज़ी से नीचे गिरे थे. ईरान की कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल ने उनके विमान को निशाना बनाया था.

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध छिड़ने के बाद 2 अप्रैल 2026 की रात अमेरिकी वायुसेना का एक F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान ईरान के इस्फहान शहर के पास क्रैश हो गया था. ये जेट एक मिसाइल/ड्रोन फैसिलिटी को निशाना बनाने के मिशन पर था जिसे ईरान के सैनिकों ने कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल से गिरा दिया. इस घटना की सूचना मिलते ही अमेरिका वायुसेना ने एक बचाव मिशन चलाया था जो अपने दोनों पायलटों को सुरक्षित निकाल लिया था. ये रेस्क्यू ऑपरेशन दुनिया के सबसे मुश्किल मिशनों में से एक था. घटना के लगभग पांच महीने बाद अब अमेरिकी वायु सेना के उस अधिकारी ने खुद रेस्क्यू का पूरा किस्सा बताया है जिन्हें क्रैश के दो दिन बाद सफलतापूर्वक निकाल लिया गया था.

अमेरिका ने ईरान में गिरे अपने फाइटर पायलटों को कैसे निकाला?

CBS न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में अमेरिकी वायुसेना के कर्नल 'ब्रावो' (काल्पनिक नाम) ने उस साहसी और खतरनाक बचाव अभियान के बारे में बताया जो दुश्मन देश ईरान की सीमा के भीतर लगभग 50 घंटों तक चलाया गया था. यह घटना 2 अप्रैल की रात की है. ईरान की ओर से दागी गई एक शोल्डर-फायर मिसाइल ने F-15E स्ट्राइक ईगल को हिट किया था. इसके बाद विमान क्रैश हो गया. विमान में दो पायलट सवार थे. दोनों ने पैराशूट से छलांग लगाई लेकिन, कर्नल 'ब्रावो' का पैराशूट आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था. वो बेहद बेहद तेज गति से नीचे गिरे.

जमीन पर गिरने से कर्नल 'ब्रावो' की पीठ में गंभीर चोट आई और उनके एक हाथ और कंधे की दो हड्डियां टूट गईं. इसके बावजूद अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाके में चढ़ाई की और खुद को ईरानी सैनिकों की नजरों से छिपाए रखा.

दोनों पायलट अलग-अलग जगहों पर गिरे

दुर्घटना के तुरंत बाद, दोनों पायलट जमीन पर अलग-अलग जगहों पर गिरे. पहले पायलट 'अल्फा' को घटना के लगभग 6 घंटे के भीतर अमेरिकी सेना ने हेलीकॉप्टर अभियान के दौरान बचा लिया था. लेकिन ब्रावो का पता नहीं चल पाया और रेस्क्यू टीम को वापस लौटना पड़ा. कर्नल 'ब्रावो' को बचाने के अभियान में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने अहम भूमिका निभाई.

CIA ने गुप्त तकनीक का उपयोग करके ब्रावो की सटीक लोकेशन का पता लगाया. ईरानी सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के सैनिकों को भ्रमित करने के लिए सीआईए ने एक भ्रामक अभियान चलाया, जिसमें यह अफवाह फैलाई गई कि दोनों क्रू मेंबर पहले ही बचा लिए गए हैं, ताकि ईरानी सैनिक उसकी तलाश बंद कर दें.

पहाड़ी रेगिस्तानी में 50 घंटे बिना पानी और भोजन के



इंटरव्यू में कर्नल 'ब्रावो' ने बताया कि वह लगभग 50 घंटे तक बिना पानी और भोजन के बर्फीली और पहाड़ी रेगिस्तानी परिस्थितियों में अकेले रहे. जब उन्होंने दोबारा अमेरिकी सेना को अपनी स्थिति का संदेश भेजा, तो रेस्क्यू के लिए एक बड़ा और जोखिम भरा अभियान शुरू किया गया. इस बचाव अभियान में अमेरिकी सेना के 90 से अधिक एलीट फोर्स के सैनिक शामिल थे.

ब्रावो के छुपने की जगह के पास अमेरिकी बमवर्षकों और ड्रोन्स ने ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों पर हमले किए, ताकि रेस्क्यू टीम रास्ता बना सके. इसके बाद विशेष विमानों और छोटे 'लिटिल बर्ड' हेलीकॉप्टरों की मदद से सैनिकों ने जमीन पर उतरकर ब्रावो को सुरक्षित बाहर निकाला. ब्रावो ने बताया कि रेस्क्यू टीम को देखते ही राहत की सांस ली और उनके मुंह से पहले शब्द निकले- "Let's go"

अभियान के अंत में आई एक मुश्किल

ईरान की जमीन पर चलाए जा रहे इस अभियान में एक और अड़चन तब आई जब रेस्क्यू एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर रेगिस्तानी रेत में फंस गया और वह उड़ान नहीं भर पाया. इसके बाद अमेरिकी सेना ने तुरंत एक और यूनिट भेजकर सैनिकों और पायलट को निकाल लिया. ईरान के हाथ गोपनीय तकनीक या विमान न लगें, इसलिए वहीं पर पुराने क्षतिग्रस्त विमानों और हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर दिया गया. यह अमेरिकी सैन्य इतिहास के सबसे साहसी और जटिल बचाव अभियानों में से एक माना गया है.