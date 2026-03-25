Iran US War: अमेरिका के लुकास ड्रोन की कीमत 35,000 डॉलर (लगभग 32.66 लाख रुपये है, जो पारंपरिक क्रूज मिसाइलों या फाइटर जेट ऑपरेशन की तुलना में काफी कम है.

अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला किया तो उसको उम्मीद थी कि एक हफ्ते में सबकुछ खत्म हो जाएगा. ईरान के टॉप लीडर्स मारे जाएंगे और Regime चेंज हो जाएगी. फिर उसकी पूरे ईरान पर हुकूमत होगी. लेकिन यह ख्वाब उसका तब धरा का धरा रह गया जब ईरान ने पलटवार करना शुरू कर दिया. ईरान ने सबसे पहले उन खाड़ी देशों को निशाना बनाया, जिनमें US मिलिट्री बेस थे. इसके लिए ईरान ने अपने सस्ते हथियारों का इस्तेमाल किया. उनसे बचाव करने के लिए अमेरिका को करोड़ों रुपये की मिसाइलें बर्बाद करनी पड़ी.

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने सबसे ज्यादा हमला शाहेद ड्रोन से किया. जिसकी कीमत लगभग 20,000 डॉलर (लगभग 18.8 लाख रुपये) बताई जाती है. जिसे मारने के लिए अमेरिका को पैट्रियट (Patriot) इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ा. जिसकी कीमत लगभग 30-40 लाख डॉलर (लगभग 25-33 करोड़ रुपये) बताई जाती है. मतलब एक ड्रोन को रोकने के लिए उसको 60 गुना महंगे हथियार का इस्तेमाल करना पड़ा. हालत ऐसी हो गई है कि अमेरिका, ईरान के सस्ते ड्रोन की कॉपी करने पर उतर आया.

फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने पिछले साल जुलाई के महीने में बड़ा खुलासा किया था. उन्होंने बताया था कि अमेरिका के दुश्मन लाखों सस्ते ड्रोन बना रहे हैं. जिनका मुकबला करने के लिए अमेरिका भी कम कीमत वाले ड्रोन तैयार कर रहा है. इनमें एक लुकास (Lucas) वन-वे अटैक ड्रोन भी था. इस ड्रोन को हाल ही में युद्ध के दौरान ईरान ने मार गिराया और दावा किया गया कि ईरान के शाहेद ड्रोन की नकल करके इसे बनाया गया है.

फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक, ईरान पर हमला करने के लिए Lucas drone को तैयार किया गया था, लेकिन ये ड्रोन टारगेट तक पहुंचने से पहले ही फुस्स हो रहे हैं. द कन्वर्सेशन वीकली पॉडकास्ट के एपिसोड में किंग्स कॉलेज लंदन के PhD रिसर्चर अरुण डॉसन ने बताया कि अमेरिकी प्रशासन ने युद्ध में खर्चा कम करने के लिए इस ड्रोन को तैयार किया था, लेकिन ईरानी शाहेद-136 की तरह वह इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं.

Lucas Drone की कीमत और मारक क्षमता

यह ड्रोन भी अमेरिका के लिए 35,000 डॉलर (लगभग 32.66 लाख रुपये) का पड़ रहा है, जो पारंपरिक क्रूज मिसाइलों या फाइटर जेट ऑपरेशन की तुलना में काफी कम है. Lucas Drone का डिजाइन डेल्टा-विंग यानी त्रिकोणीय पंखों वाला है, जिसकी लंबाई लगभग 10 फीट और पंखों का फैलाव लगभग 8 फीट है. दावा किया जाता है कि इस ड्रोन की मारक क्षमता 1,000 से 2,000 किलोमीटर दूर तक की है. यह 600 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.