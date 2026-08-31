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दुनिया

'भारत में 47000, अमेरिका में 22 लाख', एंबुलेंस, डॉक्टर की फीस से दवाओं तक US में कितना महंगा है इलाज?

युवान ने बताया कि अमेरिका में एंबुलेंस के लिए भी कई हजार डॉलर लगते हैं इसलिए वह एंबुलेंस नहीं बुला सके और खुद दर्द में ही ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुंचे. हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिला, बल्कि डेढ़ घंटे से भी ज्यादा समय तक पेपरवर्क की वजह से वह वेटिंगरूम में इंतेजार करते रहे

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Neelam

Updated : Aug 31, 2026, 11:46 AM IST

'भारत में 47000, अमेरिका में 22 लाख', एंबुलेंस, डॉक्टर की फीस से दवाओं तक US में कितना महंगा है इलाज?

अमेरिका में भारत से कितना महंगा है मेडिकल ट्रीटमेंट ? (Image Source: Pexels)

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अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय ने एंबुलेंस से दवाईयों तक हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर चौंकाने वाली बातें बताई हैं. भारत में जो ट्रीटमेंट सिर्फ 47 हजार रुपये में मिल जाता है, अमेरिकी हॉस्पिटल उसके लिए 22 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं. इस शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वह भारत वापस आना चाहते हैं, जिसकी एक वजह ये है कि अमेरिका में मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत महंगा है.

भारत से 46 गुना महंगा है अमेरिका में ट्रीटमेंट करवाना

युवान इबानेज गरवारे ने वीडियो में बताया कि दोनों देशों के मेडिकल ट्रीटमेंट का उनके पास एक्सपीरियंस है. उन्होंने बताया कि दोनों ही जगह उनके सामने ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और ट्रीटमेंट में जो खर्च आया उसका अंतर बहुत ज्यादा है. अमेरिकी हॉस्पिटल में उन्हें ट्रीटमेंट के लिए 46 गुना ज्यादा पे करना पड़ा. उन्होंने भारत में ट्रीटमेंट को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि कुछ साल पहले वह बार-बार बेहोश हो जाते थे इसलिए वह हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे.

युवान ने बताया कि उन्हें बगैर किसी पेपरवर्क के प्राइवेट रूम मिल गया. डॉक्टर्स ने ईसीजी, एमआरआई, सिटी स्कैन और ब्लड टेस्ट करवाए. उन्होंने बताया कि डॉक्टर हर समय उपलब्ध होते थे, जब चाहे वह उनसे बात कर सकते थे. उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद उन्हें आगे का फॉलोअप प्लान भी दिया गया, जिसका बिल सिर्फ 47 हजार रुपये का बना.

अमेरिका में कितना महंगा है मेडिकल ट्रीटमेंट?

अमेरिकी हॉस्पिटल का अपना अनुभव शेयर करते हुए युवान ने बताया कि बास्केटबॉल खेलते समय उन्हें सीने में अचानक बहुत तेज दर्द उठा. उन्होंने बताया कि अमेरिका में एंबुलेंस के लिए भी कई हजार डॉलर लगते हैं इसलिए वह एंबुलेंस नहीं बुला सके और खुद दर्द में ही ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुंचे. हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिला, बल्कि डेढ़ घंटे से भी ज्यादा समय तक पेपरवर्क की वजह से वह वेटिंगरूम में इंतेजार करते रहे. उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने युवान को बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और उसके बाद उनके टेस्ट शुरू किए गए. 

युवान ने यह भी दावा किया कि हॉस्पिटल में एडमिट रहने के दौरान उन्हें डॉक्टर से मिलने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी. जब भी वह डॉक्टर से मिलने की बात करते थे तो उनसे कहा जाता था कि डॉक्टर बहुत बिजी हैं, वह बाद में मिलने आएंगे. युवान ने एक और अनुभव याद करते हुए बताया कि ब्लड टेस्ट के दौरान नर्स को उनकी नस पहचानने में दिक्कत हो रही थी और जब वह दर्द से कराहने लगे तो नर्स ने झिड़कते हुए चुप रहने को कहा. उन्होंने बताया कि उनका पूरा इलाज किए बिना ही उन्हें घर भेज दिया गया और न ही आगे के ट्रीटमेंट का कोई प्लान दिया गया. 

हेल्थ इंश्योरेंस के बाद भी देने पड़े 6.67 लाख रुपये

युवान ने बताया कि इस ट्रीटमेंट में उनका 23,000 डॉलर का बिल बना, जो इंडियन करेंसी में 22 लाख रुपये बनते हैं. उन्होंने बताया कि उनके पास इंश्योरेंस था, फिर भी 7 हजार डॉलर यानी करीब 6.67 लाख रुपये उन्हें अपनी जेब से देने पड़े. उन्होंने कहा, 'अमेरिका में बीमार होना सजा है. वे आपकी बीमारी का फायदा उठाते हैं.' युवान ने कहा कि अमेरिका में वातावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी अच्छी चीजें हैं, लेकिन वह महंगे हेल्थकेयर की वजह से अमेरिका में सेटल नहीं होना चाहते. उन्होंने बताया कि वह भारत के पुणे से हैं, काम के लिए वह अमेरिका में रह रहे हैं. 

 

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