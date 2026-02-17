FacebookTwitterYoutubeInstagram
RRB Group D Answer Key 2026: आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की जारी, 23 फरवरी तक खुली रहेगी ऑब्जेक्शन विंडो

900 दिन, एक छोटी सी काल कोठरी... जेल में कैसे दिन बिता रहे पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान!

ZIM vs IRE: अगर बारिश से रद्द हुआ जिम्बाब्वे-आयरलैंड मैच, तो बाहर हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया? जानें क्या है पूरा समीकरण

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज ने किए 700 शिकार

राजनीति के बाद नीतीश कुमार के मंत्री की क्लासरूम में एंट्री, जानें किस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बने अशोक चौधरी और कितनी होगी सैलरी

एक्ट्रेस श्रीलीला ने किस मेडिकल कॉलेज से किया है MBBS? जानें यहां कैसे मिलता है एडमिशन और कितनी है फीस

दुनिया

900 दिन, एक छोटी सी काल कोठरी... जेल में कैसे दिन बिता रहे पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान!

रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की एक आंख की रोशनी कम हो रही है. उनकी दाहिनी आंख में ब्लड क्लॉट की वजह से 85 फीसदी नुकसान हो चुका है.

Latest News

रईश खान

Updated : Feb 17, 2026, 04:44 PM IST

900 दिन, एक छोटी सी काल कोठरी... जेल में कैसे दिन बिता रहे पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान!

PM Imran Khan

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पिछले करीब 3 साल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही है. इमरान की दाहिनी आंख की रोशनी करीब 15 फीसदी बची है. वकील सलमान सफदर ने हाल में कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें दावा किया गया कि अक्टूबर 2025 में इमरान की दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य (6/6) थी, लेकिन पिछले कुछ महीने में दाहिनी आंख की रोशनी में लगभग 85% का नुकसान हो चुका है. 

परिवार वालों का आरोप है कि न तो उनको अच्छा इलाज मिल रहा और न उनसे मिलने दिया जा रहा. इस बीच इमरान खान की मदद के लिए भारत समेत अन्य देशों के 14 पूर्व कप्तान मदद के लिए आगे आए हैं. इन कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर तत्काल उनके लिए समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है.

पत्र में भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव और सुनील गावस्कर का भी नाम है. रिपोर्टों में इमरान खान की हालत चिंताजनक मानी जा रही है. पूर्व कप्तानों ने कहा कि उनकी हिरासत की स्थिति अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए. 

इमरान खान को जेल में क्या-क्या मिल रही सुविधाएं
पिछले साल नवंबर के महीने में पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी. जिसके कुछ तस्वीरें वायरल हो गई थीं. इन तस्वीरों में उस काल कोठरी का नजारा दिखा, जिसमें इमरान खान को करीब 2 साल 6 महीने से बंद रखा गया है. उनके बैरक में एक कूलर, एक कुर्सी, एक टेबल, टीवी और हाथ धोने के लिए वॉशबासिन लगा हुआ था. बैरक में एक सिंगल बेड भी नजर आया.

लेकिन परिवार ने दावा किया कि इमरान खान को सोने के लिए बेड नहीं दिया हुआ. वह नीचे फर्श पर ही सोते हैं. 73 वर्षीय इमरान के बैरक के पास एक गैलरी भी है. जिसमें वह दिन में दो बार से ज्यादा नहीं टहल सकते. बताया जा रहा है कि उनके पढ़ने के लिए किताब भी दी गई हैं. जिन्हें पढ़ते हुए वो अपने दिन काटते हैं.

बता दें, इमरान खान को अगस्त 2023 में लाहौर के निवास से गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने उनको भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया. तब से ही वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. पहले तो उनसे हर हफ्ते परिवार को मिलने की इजाजत होती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इमरान को उनकी बहनों या परिवार और निजि डॉक्टरों से नहीं मिलने दिया जा रहा.

