जेल में बंद इमरान खान के एक फैसले से पाकिस्तान को होगा 100 करोड़ रु का नुकसान!

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं और उनकी पार्टी लगातार रिहाई की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है.

पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI ने इस्लामाबाद में होने वाला अपना प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन करीब एक हफ्ते के लिए टाल दिया है. पहले ये प्रदर्शन आज यानी रविवार (27 सितंबर 2026) से शुरू होना था, लेकिन अब इसे 4 अक्टूबर से शुरू करने का फैसला लिया गया है.

पीटीआई नेता और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने शुक्रवार (25 सितंबर 2026) को कहा कि पीटीआई का इस्लामाबाद की ओर मार्च, अब 4 अक्टूबर से शुरू होगा. उन्होंने कहा कि पीटीआई की राजनीतिक समिति ने एक बैठक की थी और अब 4 अक्टूबर को पेशावर से मार्च शुरू करने पर सहमति हुई है.

जेल में बंद इमरान खान ने बढ़ाई पाकिस्तान सरकार की मुश्किलें

पार्टी का कहना है कि वह इमरान खान की रिहाई समेत अपनी मांगों को लेकर ये मार्च करेगी. दिलचस्प बात ये है कि प्रदर्शन भले ही टल गया हो, लेकिन इससे पाकिस्तान सरकार की मुश्किल कम होने के बजाय बढ़ने की आशंका है. वजह है खर्च और भारी-भरकम सुरक्षा व्यवस्था, जो सरकार ने प्रदर्शन को रोकने के लिए पहले ही तैयार कर ली थी.

प्रदर्शन टालने से कैसे बढ़ेगा खर्च?

इसमें सैकड़ों नहीं, बल्कि करीब 1,550 कंटेनरों से लेकर हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती, उनके खाने-रहने और आने-जाने का खर्च शामिल है. पुलिस के शुरुआती अनुमान के मुताबिक, सुरक्षा इंतजाम पर करीब 82 करोड़ पाकिस्तानी रुपये खर्च होने थे. द टेलीग्राफ के अनुसार, अब प्रदर्शन एक हफ्ते आगे खिसकने के कारण यह खर्च 1 अरब रुपये से भी ऊपर जाने की आशंका जताई जा रही है.

आखिर मामला क्या है?

पीटीआई ने इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया था. सरकार को अंदेशा था कि बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता राजधानी पहुंच सकते हैं और सड़कों पर प्रदर्शन या धरना हो सकता है. सरकार ने पहले ही इसे रोकने की तैयारी शुरू कर दी.

इस्लामाबाद और आसपास के इलाकों में रास्तों पर कंटेनर लगाए गए. पंजाब और सिंध से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाने की तैयारी हुई. पुलिसकर्मियों के ठहरने के लिए जगह का इंतजाम किया गया और उनके खाने-पीने से लेकर परिवहन तक की व्यवस्था की गई.

एक सप्ताह के हिसाब से बनाया था बजट

पुलिस का अनुमान था कि प्रदर्शन और मार्च करीब एक हफ्ते के भीतर खत्म हो जाएगा. इसलिए शुरुआती बजट भी लगभग एक सप्ताह की जरूरत के हिसाब से बनाया गया था. लेकिन पीटीआई ने तारीख ही आगे बढ़ा दी. ऐसे में सरकार को तैयारियां बनाए रखने के लिए ज्यादा समय तक पैसा खर्च करना पड़ सकता है.

सबसे बड़ा खर्च कंटेनरों का

प्रदर्शन के रास्ते रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार ने बड़ी संख्या में कंटेनर मंगाए हैं. इन्हें सड़कों, प्रवेश मार्गों और संवेदनशील इलाकों में लगाया गया है. द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1,550 कंटेनरों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

इनका रोजाना का किराया करीब 4.65 करोड़ पाकिस्तानी रुपये बताया गया है. यानी अगर इन कंटेनरों को सिर्फ एक हफ्ते के लिए रखा जाए तो खर्च करीब 32.55 करोड़ रुपये बैठता है. दो हफ्ते तक इन्हें रखने पर यह रकम करीब 65.1 करोड़ रुपये हो सकती है.

कंटेनरों को हटाया तो बढ़ेगा लॉजिस्टिक्स का खर्च

यहीं से समझ आता है कि प्रदर्शन की तारीख कुछ दिन आगे खिसकने का असर सरकारी खजाने पर इतना बड़ा क्यों हो सकता है. कंटेनर सड़क पर खड़े हैं तो उनका किराया भी चलता रहेगा.

सरकार के सामने यह सवाल भी है कि प्रदर्शन टलने के बाद इन कंटेनरों को तुरंत हटाया जाए या इन्हें अगले सप्ताह तक वहीं रखा जाए. अगर इन्हें हटाकर फिर से मंगाना पड़े तो लॉजिस्टिक्स का खर्च अलग हो सकता है.

पुलिस वालों का खाना भी बड़ा खर्च

सुरक्षा व्यवस्था में सिर्फ पुलिस की तैनाती नहीं होती. बाहर से आने वाले जवानों के रहने और खाने की भी व्यवस्था करनी पड़ती है. इस प्रदर्शन के लिए पंजाब से करीब 16 हजार और सिंध से करीब 2 हजार पुलिसकर्मियों को बुलाने की योजना बनाई गई थी. सिंध से आए करीब 2 हजार पुलिसकर्मी इस्लामाबाद पहुंच चुके थे.

इन जवानों को दिन में तीन वक्त का खाना उपलब्ध कराया जा रहा है. एक पुलिसकर्मी के लिए तीनों भोजन का खर्च करीब 600 पाकिस्तानी रुपये बताया गया है. इस हिसाब से 2 हजार जवानों के लिए एक दिन का खाना करीब 12 लाख रुपये पड़ता है.

सात दिन में यही खर्च 84 लाख और दो हफ्तों में करीब 1.68 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है और अगर पंजाब से आने वाले हजारों जवानों को भी लंबे समय तक राजधानी में रखना पड़ा, तो यह खर्च और तेजी से बढ़ेगा.

आने-जाने के लिए भी गाड़ियां

हजारों पुलिसकर्मियों को सिर्फ राजधानी में बुलाना ही काफी नहीं है. उन्हें जहां ठहराया गया है, वहां से ड्यूटी वाली जगह तक पहुंचाना भी जरूरी है. इसके लिए करीब 70 कोस्टर, 30 डबल-कैबिन वाहन और बसों की व्यवस्था की गई है.

रिपोर्ट के अनुसार एक कोस्टर का रोजाना किराया करीब 15 हजार रुपये है. 70 कोस्टर के लिए यह रकम करीब 10.5 लाख रुपये रोज बैठती है. वहीं 30 डबल-कैबिन गाड़ियों का रोजाना खर्च करीब 3 लाख रुपये बताया गया है. यानी प्रदर्शन टलने के बाद अगर ये गाड़ियां भी एक अतिरिक्त सप्ताह तक इस्तेमाल होती हैं, तो परिवहन का खर्च भी लाखों रुपये बढ़ सकता है.

बड़े अफसरों के होटल भी बुक

सुरक्षा व्यवस्था में सिर्फ निचले स्तर के पुलिसकर्मी ही शामिल नहीं होते. इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी भी जरूरी होती है. इसी वजह से पुलिस ने अलग-अलग होटलों में अधिकारियों के लिए कमरे बुक किए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक 13 होटलों में कुल 175 कमरे आरक्षित किए गए थे.

इनमें इंस्पेक्टर से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और डीआईजी स्तर के अधिकारियों के लिए कमरे शामिल हैं. इनमें से 157 कमरों का रोजाना किराया करीब 7.54 लाख पाकिस्तानी रुपये बताया गया है. एक सप्ताह का किराया करीब 52.8 लाख रुपये बैठता है. अगर सुरक्षा व्यवस्था को एक और सप्ताह जारी रखना पड़ा तो होटल का बिल भी उसी अनुपात में बढ़ सकता है.

सिर्फ पैसे का मामला नहीं

यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू है. सुरक्षा के लिए कंटेनर और पुलिस बल तैनात करने का मतलब सिर्फ सरकारी खर्च बढ़ना नहीं है. इसका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ सकता है. इस्लामाबाद और रावलपिंडी के कई रास्तों पर पहले से ही सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. राजधानी में प्रवेश के रास्तों और संवेदनशील इलाकों में कंटेनर लगाए गए हैं.

इससे ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है, सामान की आवाजाही धीमी हो सकती है और कारोबार पर भी असर पड़ सकता है. यानी एक राजनीतिक प्रदर्शन की तैयारी का खर्च सिर्फ सरकारी बजट की किताब में दर्ज होने वाली रकम तक सीमित नहीं रहता. इसके साथ शहर को सामान्य स्थिति में चलाने की लागत भी बढ़ सकती है.

2,700 वाहनों का मामला क्या है?

इस पूरे विवाद में एक और बड़ा मुद्दा सामने आया है. ऑल पाकिस्तान गुड्स अलायंस के चेयरमैन निसार हुसैन जाफरी के मुताबिक पुलिस ने करीब 2,700 कंटेनर वाहनों को अपने कब्जे में लिया है. इन वाहनों के साथ उनके ड्राइवर और तीन सदस्यीय क्रू भी थे. बड़ी संख्या में इन लोगों को पुलिस स्टेशनों में रखा गया और वाहनों को भी वहीं रोका गया.

सबसे अहम बात यह है कि इन वाहनों में करीब 450 ऐसे वाहन बताए गए हैं, जिनमें दवाइयां, खाने-पीने का सामान और केमिकल जैसे जरूरी सामान लदे थे. अगर माल ढोने वाले वाहन लंबे समय तक रास्ते में रुकते हैं तो इसका असर सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है. हालांकि इन वाहनों को रोकने और क्रू को रखने की परिस्थितियों को लेकर अलग-अलग पक्षों के दावे हैं.

PTI ने प्रदर्शन क्यों टाला?

पीटीआई की ओर से कहा गया है कि 4 अक्टूबर को मार्च शुरू किया जाएगा. पार्टी के नेताओं ने ये भी कहा है कि उनका मकसद इमरान खान की रिहाई और अन्य राजनीतिक मांगों को लेकर दबाव बनाए रखना है. 73 वर्षीय पूर्व पीएम और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान 2023 से जेल में हैं.

पार्टी से जुड़े कुछ लोगों ने ये तर्क भी दिया कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को पहले से भारी खर्च करना पड़ रहा है और प्रदर्शन टालने से सरकारी मशीनरी पर दबाव बना रहेगा.

हालांकि पीटीआई के भीतर इस फैसले को लेकर चर्चा और अलग-अलग राय की खबरें भी सामने आई हैं. इसलिए यह कहना कि तारीख टालने का सिर्फ एक ही कारण था, सही नहीं होगा. पार्टी ने आधिकारिक तौर पर 4 अक्टूबर की नई तारीख तय की है, जबकि फैसले की रणनीतिक वजहों को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं.

अब सबसे बड़ा सवाल

पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर प्रदर्शन एक हफ्ते बाद होना है, तो क्या सरकार अपनी मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को तब तक बनाए रखेगी? अगर कंटेनर, पुलिस बल, वाहन और होटल पहले की तरह तैनात रहते हैं, तो खर्च तेजी से बढ़ेगा.

शुरुआती 82 करोड़ रुपये का अनुमान एक सप्ताह के लिए था. अब तारीख आगे बढ़ने के कारण पुलिस का खर्च दोगुने के करीब पहुंच सकता है और कुल बिल 1 अरब पाकिस्तानी रुपये से ज्यादा होने की आशंका जताई जा रही है. दूसरे शब्दों में कहें तो इस कहानी में प्रदर्शन अभी हुआ भी नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी पर पैसा खर्च होना शुरू हो चुका है.

यही वजह है कि पीटीआई के प्रदर्शन को सिर्फ राजनीतिक टकराव के तौर पर देखना पूरी तस्वीर नहीं देता. इसके पीछे सुरक्षा, प्रशासन, परिवहन, होटल, भोजन और माल की आवाजाही जैसे कई खर्च जुड़े हुए हैं.

अब देखना यह होगा कि 4 अक्टूबर तक सरकार अपनी तैयारियां किस तरह बनाए रखती है और क्या प्रदर्शन की नई तारीख पर भी वही सुरक्षा व्यवस्था लागू रहती है. अगर तैयारियां लगातार जारी रहती हैं, तो पाकिस्तान के सरकारी खजाने पर इसका बोझ और बढ़ सकता है.

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